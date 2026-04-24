27–47–67: Tres ciclos revolucionarios y un desafío estratégico convergente

Resumen ejecutivo: Tres procesos revolucionarios, separados por décadas y por geografía, han producido efectos que hoy convergen en un mismo espacio estratégico. Cuba, Irán y Venezuela no solo transformaron sus sistemas políticos internos, sino que también desarrollaron mecanismos de proyección externa que han contribuido a la inestabilidad regional y, en distintos momentos, han desafiado intereses fundamentales de Estados Unidos.

El caso cubano, con más de seis décadas de evolución, muestra la persistencia de un modelo sostenido por alianzas externas y de una proyección ideológica que ha trascendido sus fronteras. Irán, a casi medio siglo de su revolución, ha construido una red de actores no estatales que le permite influir en múltiples teatros sin exponerse directamente. Venezuela, en un periodo considerablemente más corto, ha transitado hacia una crisis sistémica con efectos inmediatos en el hemisferio occidental, que incluyen una migración masiva y un profundo deterioro de sus instituciones.

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Estos tres ciclos no deben analizarse de forma aislada. Su interacción configura un entorno en el que las amenazas tradicionales y no tradicionales se entrelazan. El resultado es un sistema de presión acumulativa que ha evolucionado mientras Estados Unidos ha enfrentado múltiples distracciones estratégicas en otras regiones del mundo. Comprender esta convergencia no resuelve el problema, pero sí permite dimensionarlo con mayor claridad.

Centros de gravedad

Control interno como base de estabilidad del régimen

En los tres casos, la continuidad del sistema depende de la capacidad de controlar instituciones clave, de limitar la oposición y de gestionar las narrativas internas que sostengan la legitimidad del poder.

Proyección externa indirecta

Irán ha desarrollado este modelo mediante milicias y actores proxy. Cuba lo ejerció durante décadas mediante el apoyo a movimientos insurgentes. Venezuela mostró signos de convergencia hacia esquemas híbridos en los que lo estatal y lo ilícito se entrelazan.

Migración como efecto estructural

Millones de personas han abandonado estos países como consecuencia directa del deterioro político, económico y social.

Dependencia de alianzas estratégicas

Cada uno de estos regímenes ha requerido apoyo externo en momentos críticos para mantener su continuidad.

El ciclo de 27 años: Venezuela

Hace poco más de dos décadas, Hugo Chávez accedió al poder mediante elecciones y promovió una transformación constitucional que redefinió la estructura del Estado venezolano. A partir de ese momento, el país avanzó hacia una concentración progresiva del poder, acompañada de nacionalizaciones, expropiaciones y una creciente dependencia de los ingresos petroleros.

Con el paso del tiempo, ese modelo comenzó a mostrar signos de agotamiento. La economía se contrajo de manera sostenida y las instituciones perdieron capacidad operativa. Los informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentaron ejecuciones extrajudiciales y un profundo deterioro del Estado de derecho entre 2016 y 2019 (OHCHR, 2019).

El impacto humano ha sido considerable. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, más de 7.7 millones de venezolanos han abandonado el país, lo que constituye una de las mayores crisis de desplazamiento a nivel global (UNHCR, 2024). No se trata únicamente de migración económica. Es el reflejo de una ruptura estructural del sistema nacional.

El ciclo de 47 años: Irán

La Revolución iraní de 1979 transformó el sistema político del país y redefinió su posición en el escenario internacional. Bajo el liderazgo del ayatolá Ruhollah Khomeini, Irán adoptó un modelo teocrático que fusionó autoridad religiosa y poder político.

Uno de los episodios que marcaron de forma decisiva su relación con Estados Unidos fue la crisis de los rehenes en la embajada estadounidense en Teherán. Durante 444 días, 52 ciudadanos estadounidenses permanecieron retenidos, lo que consolidó una relación de confrontación que se ha extendido durante décadas (U.S. Department of State, n.d.).

En los años posteriores, Irán desarrolló una arquitectura de influencia basada en actores no estatales. La Guardia Revolucionaria Islámica, particularmente a través de la Fuerza Quds, ha respaldado organizaciones como Hezbollah y diversas milicias en Medio Oriente (Congressional Research Service, 2023).

Este enfoque le ha permitido proyectar poder más allá de sus fronteras sin recurrir exclusivamente a confrontaciones convencionales directas.

El ciclo de 67 años: Cuba

La Revolución cubana de 1959 estableció un sistema político que rápidamente adquirió relevancia internacional durante la Guerra Fría. Más allá de su tamaño, Cuba desempeñó un papel activo en la promoción de movimientos insurgentes en América Latina y en su participación en conflictos en África.

Durante décadas, el país apoyó procesos revolucionarios en Nicaragua, El Salvador y otros escenarios regionales. También participó directamente en conflictos como el de Angola, donde desplegó fuerzas militares en apoyo a aliados estratégicos (Gleijeses, 2002).

Tras el colapso de la Unión Soviética, Cuba enfrentó una crisis económica profunda, pero logró sostener su sistema mediante ajustes internos y nuevas alianzas, particularmente con Venezuela en el ámbito energético.

En la actualidad, el país atraviesa una crisis estructural caracterizada por escasez de alimentos, fallas energéticas y deterioro de la infraestructura. Según el Banco Mundial, la economía cubana ha experimentado contracciones recurrentes en los últimos años, lo que refleja limitaciones profundas en su modelo económico (World Bank, 2023).

Distracciones estratégicas y continuidad del patrón

Mientras estos tres procesos evolucionaban, Estados Unidos enfrentaba conflictos en múltiples regiones del mundo. Desde Vietnam hasta Afganistán, pasando por intervenciones en Medio Oriente, Europa y África, la atención estratégica se dispersó en distintos frentes.

En ese contexto, los tres ciclos continuaron desarrollándose. No lo hicieron en silencio, pero sí sin una estrategia sostenida que los abordara como parte de un mismo sistema interconectado.

El precedente del estrecho de Ormuz

Durante la guerra entre Irán e Irak, el estrecho de Ormuz se convirtió en un punto crítico para el comercio global de energía. Entre 1984 y 1988, ambos países atacaron embarcaciones en el Golfo Pérsico en lo que se conoce como la “Tanker War” (U.S. Naval Institute, 1988).

Estados Unidos respondió mediante operaciones de escolta a buques petroleros, lo que derivó en enfrentamientos directos con fuerzas iraníes. Este episodio evidenció la importancia estratégica de las rutas marítimas y la disposición de Estados Unidos a intervenir para garantizar la libertad de navegación. Hoy en día, la misma Guardia Islámica continúa un bloqueo ilegal del estrecho, mientras la Marina de los Estados Unidos pone en vigor un bloqueo naval de buques iraníes en el resto del Golfo Pérsico.

Implicaciones estratégicas

La convergencia de estos tres ciclos plantea desafíos que no encajan completamente en categorías tradicionales.

En primer lugar, obliga a entender estos procesos como parte de un sistema más amplio y no como casos aislados. Venezuela no puede analizarse sin considerar sus conexiones externas. Irán no opera exclusivamente en Medio Oriente. Cuba, incluso debilitada, continúa siendo un nodo relevante de influencia en el hemisferio.

En segundo lugar, introduce dinámicas híbridas donde lo estatal y lo no estatal se entrelazan. La proyección de poder ya no depende únicamente de capacidades militares directas, sino también de redes, influencia política y resiliencia institucional.

Finalmente, demuestra que estos modelos pueden persistir durante décadas, adaptándose a nuevas condiciones sin desaparecer.

Conclusión

Washington ha enfrentado cada uno de estos desafíos en distintos momentos, pero nunca en una fase en la que sus efectos converjan de forma tan directa, ni en un contexto donde su impacto alcance de manera tan visible al propio hemisferio occidental. Lo que antes podía tratarse como problemas separados ha evolucionado hacia un sistema que ejerce presión simultánea sobre regiones, instituciones y sociedades.

Para los Estados Unidos y sus socios en el hemisferio, esta convergencia ya no es una abstracción. Venezuela representa la presión más inmediata, visible en los grandes flujos migratorios y en la inestabilidad regional. Cuba permanece como el nodo estructural más antiguo, cuya influencia política y de seguridad se extiende mucho más allá de su tamaño. Irán actúa como un amplificador externo, causando caos en el Medio Oriente, y proyectando influencia a través de medios indirectos que se superponen, con vulnerabilidades existentes en toda la región.

La lección no es que estos sistemas sean idénticos. Es que perduran, se adaptan y, cuando evolucionan en paralelo, comienzan a reforzarse mutuamente de formas que resultan complejas de revertir en el corto plazo. Abordarlos de manera aislada puede generar alivio temporal, pero no altera la estructura que los conecta.

Para los responsables de la toma de decisiones hoy, el desafío no consiste únicamente en responder a eventos inmediatos. Consiste en reconocer el sistema que se ha formado y actuar con continuidad, evitando respuestas fragmentadas que tienden a diluirse con el tiempo. Los aliados en el hemisferio observarán esa continuidad como un indicador de credibilidad y compromiso estratégico.

Las decisiones que se adopten en este momento no quedarán contenidas en el presente. Configurarán el entorno que heredarán las próximas generaciones de líderes, tanto en Estados Unidos como entre sus aliados. Esa es la dimensión que con mayor frecuencia se subestima. Las consecuencias no se manifiestan de forma inmediata, pero una vez que se consolidan, resultan difíciles de revertir.

La historia rara vez anuncia cuándo diferentes corrientes comienzan a converger. Simplemente avanza hasta que su fuerza combinada se vuelve ineludible. En ese punto, ya no se trata de anticipar el cambio, sino de enfrentar sus efectos.

Referencias

Congressional Research Service. (2023). Iran’s foreign and defense policies. https://crsreports.congress.gov

Gleijeses, P. (2002). Conflicting missions: Havana, Washington, and Africa, 1959–1976. University of North Carolina Press.

Office of the High Commissioner for Human Rights. (2019). Report on Venezuela. https://www.ohchr.org

U.S. Department of State, Office of the Historian. (n.d.). The Iran hostage crisis. https://history.state.gov

UNHCR. (2024). Venezuela situation. https://www.unhcr.org

U.S. Naval Institute. (1988). The Tanker War in the Persian Gulf. https://www.usni.org

World Bank. (2023). Cuba overview. https://www.worldbank.org

LTC Octavio Pérez, US Army (Ret), miembro sénior, MSI² & CDR José Adán Gutiérrez, USN (Ret), miembro sénior, MSI²

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos no partidista especializado en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com