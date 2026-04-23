jueves 23  de  abril 2026
CONFLICTO

Trump ordena destruir los barcos que intenten minar el estrecho de Ormuz

El número de barcos que cruzaron el estrecho de Ormuz cayó desde el domingo debido a las restricciones impuestas por Irán y Estados Unidos, mientras que los incidentes se han multiplicado, según datos recopilados por la AFP

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.

JIM WATSON/ AFP

WASHINGTON.-El presidente Donald Trump ordenó el jueves a la Marina estadounidense destruir cualquier embarcación que coloque minas en el estrecho de Ormuz.

"He ordenado a la Marina de Estados Unidos disparar y destruir cualquier barco, por pequeño que sea... que esté colocando minas en las aguas del estrecho de Ormuz", publicó Trump.

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"No vacilaremos. Además, nuestros 'barreminas' están despejando el estrecho en este momento", aseguró.

"Ordeno que esa actividad continúe, ¡pero triplicando su intensidad!", añadió.

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En el post se lee: He ordenado a la Armada de los Estados Unidos que dispare y destruya cualquier embarcación, por pequeña que sea (¡sus 159 buques de guerra están hundidos en el fondo del mar!), que coloque minas en las aguas del Estrecho de Ormuz. No debe haber vacilación alguna. Además, nuestros dragaminas están despejando el Estrecho en este preciso momento. Por la presente, ordeno que continúe esta actividad, ¡pero a una intensidad tres veces mayor! Gracias por su atención a este asunto. Presidente DONALD J. TRUMP

Estrecho en conflicto

Ormuz, vía marítima crucial para el transporte mundial de hidrocarburos, se ha convertido en un elemento clave del conflicto y cristaliza las tensiones a pesar de la prórroga unilateral por parte de Trump de la tregua, que entró en vigor el 8 de abril.

Desde el 28 de febrero, cuando comenzó la guerra, Irán solo ha autorizado a un número muy limitado de buques a atravesar el estrecho.

Por su parte, Estados Unidos bloquea el acceso a los puertos iraníes desde el 13 de abril.

En otro mensaje el jueves, Trump aseguró que "¡Irán está teniendo muchísima dificultad para averiguar quién es su líder! ¡Simplemente no lo saben! La lucha interna entre los 'duros', que han estado perdiendo TERRIBLEMENTE en el campo de batalla, y los 'moderados', que no son nada moderados (¡pero están ganando respeto!), es UNA LOCURA", aseguró.

"Tenemos control total sobre el Estrecho de Ormuz" añadió.

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En el post se lee: ¡A Irán le está costando muchísimo decidir quién es su líder! ¡Simplemente no lo saben! La lucha interna entre los "intransigentes", que han estado perdiendo estrepitosamente en el campo de batalla, y los "moderados", que no son nada moderados (¡pero están ganando respeto!), ¡es una locura! Tenemos el control total del Estrecho de Ormuz. Ningún barco puede entrar ni salir sin la aprobación de la Armada de los Estados Unidos. Está "sellado herméticamente" hasta que Irán logre llegar a un acuerdo. Gracias por su atención a este asunto. Presidente DONALD J. TRUMP

FUENTE: Con información de EFE y AFP

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