jueves 23  de  abril 2026
Diplomacia

Encargado de negocios John Barrett: Relaciones entre EEUU y Venezuela definirán el futuro del hemisferio

John Barrett, encargado de negocios de EEUU en Venezuela, reiteró que se seguirá el plan de tres fases ordenado por la administración Trump

Jhon Barrett sustituye a&nbsp;Laura Dogu en la misión diplomática en Venezuela (Embajada de EEUU en Venezuela)

Jhon Barrett sustituye a Laura Dogu en la misión diplomática en Venezuela (Embajada de EEUU en Venezuela)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. El nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, afirmó que la relación entre Caracas y Washington definirá el futuro del hemisferio.

La afirmación la hizo a su llegada al país caribeño con el que se ha establecido una nueva etapa de relaciones diplomáticas y acercamientos entre Delcy Rodríguez, presidenta encargada, y el presidente Donald Trump.

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“La relación entre los Estados Unidos y Venezuela va a definir el futuro de nuestro hemisferio”, dijo en un video publicado en X por la Embajada de EEUU en Caracas.

Barrett reiteró que llegó a Venezuela para continuar el plan de tres fases establecido por Trump para el país suramericano tras la captura de Nicolás Maduro: estabilización, recuperación y transición.

“El presidente Trump y el secretario (de Estado, Marco) Rubio tienen una visión clara para la prosperidad de nuestra región y estoy aquí para seguir implementando su plan de tres fases para Venezuela”, subrayó el nuevo encargado de negocios.

Barrett -quien viene de ser encargado de negocios en Guatemala- sustituirá a la diplomática Laura Dogu, nombrada a finales de enero para reabrir la misión diplomática tras siete años de relaciones rotas.

Dogu anunció su salida el pasado 15 de abril en un comunicado en el que agradeció a Trump y a Rubio por confiarle “la tarea de liderar la implementación de su plan” en Venezuela.

Nueva etapa de relaciones

Asimismo, dijo entonces que regresará a su puesto de asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, el general Dan Caine, mientras que el personal diplomático en Caracas “continuará avanzando el plan de tres fases" durante "esta nueva etapa de las relaciones" bilaterales.

Barrett asumió sus funciones como encargado de negocios en Guatemala en enero de 2026, tras haber sido ministro consejero en la Embajada de EEUU en Panamá desde mayo de 2023, según el país norteamericano.

También ocupó los cargos de consejero para Asuntos Económicos en la embajada en Perú y de cónsul general en la ciudad brasileña de Recife.

Tras la captura de Maduro, la entonces vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, asumió como mandataria encargada y ha colaborado estrechamente con la Administración Trump en el establecimiento de una alianza estratégica que incluye las áreas de hidrocarburos y la minería, entre otros aspectos.

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FUENTE: Con información EFE

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