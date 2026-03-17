ADL lanza recurso integral en línea sobre la historia del antisemitismo en América Latina

NUEVA YORK.- La Liga Antidifamación ( ADL ) lanzó hoy un nuevo e innovador capítulo que examina la historia del antisemitismo en América Latina , ofreciendo acceso gratuito en línea y en español a un análisis integral que cubre cinco siglos de persecución antijudía en la región.

El capítulo fue presentado durante la reunión de Líderes Latinoamericanos en Never Is Now, la mayor cumbre mundial sobre antisemitismo y odio, que reúne a actores clave comprometidos con combatir el antisemitismo en la región.

El nuevo capítulo, Historia del antisemitismo en América Latina, forma parte de la reconocida guía en español Antisemitismo al descubierto —una adaptación de la guía Antisemitism Uncovered de la ADL. Desarrollado específicamente para audiencias latinoamericanas y de habla hispana en Estados Unidos, el capítulo documenta cinco siglos de eventos históricos críticos, rara vez compilados en un solo recurso —desde los juicios de la Inquisición colonial en 1569 hasta el dramático resurgimiento del antisemitismo tras los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

“Este recurso integral examina amenazas críticas a las comunidades judías en América Latina, particularmente la continua campaña de terrorismo respaldado por Irán en la región”, afirmó Marina Rosenberg, vicepresidenta senior de Asuntos Internacionales de la ADL.

Señaló, además, que este martes es el 34º aniversario del atentado del 17 de marzo de 1992 contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, que dejó 29 personas muertas y más de 240 heridos, el primero de dos devastadores ataques terroristas vinculados a Irán y su agente Hezbolá en suelo argentino.



“Dos años después, en el atentado contra la AMIA en 1994 murieron 85 personas, convirtiéndose en el ataque terrorista más mortífero en Argentina”, dijo Rosenberg. “Tres décadas después, la multifacética influencia de Irán persiste desde la continua actividad terrorista de Hezbolá y las alianzas políticas con regímenes como Venezuela, hasta medios de propaganda como HispanTV que difunden narrativas antisemitas en toda la región”.

Aumento del antisemitismo en América Latina

Según la encuesta Global 100 de la ADL realizada en 2024, el 46% de la población adulta mundial —unas 2,200 millones de personas— alberga actitudes antisemitas profundamente arraigadas. En América Latina, el índice se sitúa en 34%, con sentimientos antisemitas alimentados por teorías de conspiración, negación del Holocausto y retórica antisionista, particularmente en las plataformas digitales.

El oportuno capítulo examina el aumento del antisemitismo tras el 7 de octubre de 2023, documentando sinagogas vandalizadas en Chile y Nicaragua, violentas protestas frente a instituciones judías y retórica política incendiaria. También aborda amenazas en curso, incluyendo células de Hezbolá respaldadas por Irán desarticuladas en Brasil (2023) y Argentina (2024), la influencia iraní a través de Venezuela, campañas de BDS y teorías de conspiración como el mito del “Plan Andinia”.

Contexto regional único

“América Latina tiene una historia compleja con el antisemitismo, desde el pogromo de la ‘Semana Trágica’ de 1919 en Buenos Aires hasta el rechazo de refugiados judíos durante la era del Holocausto, cuando muchos países cerraron sus puertas”, sostuvo Liat Altman, directora regional de Asuntos Latinoamericanos de la ADL. “Al documentar esta historia —incluyendo los atentados terroristas respaldados por Irán y amenazas contemporáneas como HispanTV— y hacerla disponible de forma gratuita en español, nos aseguramos de que estas atrocidades nunca se olviden y que las comunidades puedan enfrentar las amenazas actuales”.

El capítulo también destaca actos de resistencia, incluyendo a once latinoamericanos reconocidos como Justos entre las naciones por salvar judíos durante el Holocausto.

Expansión de los recursos educativos de la ADL en español

Antisemitismo al descubierto, lanzado por primera vez en marzo de 2023 en colaboración con el Museo Judío de Chile, es un recurso cuidadosamente investigado y revisado por pares sobre la historia del antisemitismo y los mitos antisemitas más comunes. El nuevo capítulo sobre la historia latinoamericana forma parte de los esfuerzos más amplios de la ADL en español y está disponible gratuitamente en:

https://antisemitism.adl.org/es/historia-del-antisemitismo-en-america-latina/

ADL es la principal organización mundial contra el odio. Fundada en 1913, su eterna misión es “detener la difamación del pueblo judío y asegurar justicia y trato justo para todos”. Hoy, la ADL continúa combatiendo todas las formas de antisemitismo y prejuicio, utilizando la innovación y asociaciones para generar impacto. Líder global en la lucha contra el antisemitismo, el extremismo y la intolerancia donde y cuando quiera que ocurran, la ADL trabaja para proteger la democracia y garantizar una sociedad justa e inclusiva para todos.

FUENTE: COMUNICADO