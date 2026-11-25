DUBLIN .- El comisario de Energía y Vivienda de la Unión Europea (UE), Dan Jørgensen, advirtió en Dublín que la crisis habitacional en el bloque amenaza directamente la estabilidad de las democracias europeas, si los responsables políticos no ofrecen soluciones reales.

Las declaraciones las dio al inicio de una reunión informal de dos días de ministros y responsables de vivienda de la UE, organizada por la presidencia rotatoria de Irlanda.

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El dirigente comunitario reiteró que la falta de vivienda “asequible” es un “gran problema” que hay que tomarse “extremadamente en serio”.

Agregó: “Me preocupa que, si los responsables políticos no realizan un esfuerzo real para resolver estos problemas, la ciudadanía termine volviéndose contra ellos, contra los partidos políticos establecidos y contra las instituciones democráticas”, planteó antes del encuentro organizado por el gobierno irlandés, que ostenta este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

Potencial crisis para las democracias

El comisario insistió en que el problema de la vivienda puede convertirse “potencialmente, en una crisis para nuestras democracias”, al tiempo que recordó que tiene un impacto aún mayor sobre las nuevas generaciones.

“Vemos Estados miembros en los que la edad media a la que los jóvenes pueden abandonar el hogar de sus padres ronda los 30 años”, señaló Jørgensen en referencia a un segmento poblacional que tiene que “posponer formar una familia, acceder al empleo y a la educación que quiere”.

Añadió: “Pero no se trata únicamente de los individuos y de sus derechos, sino también de nuestras sociedades. Necesitamos esa movilidad. Necesitamos que los jóvenes puedan empezar sus vidas antes. Por eso nos tomamos esta cuestión muy en serio”.

La alarma de Bruselas responde a un encarecimiento sostenido del mercado inmobiliario y a una creciente tensión social en varios países miembros:

Datos de Eurostat y del Consejo de la Unión Europea muestran que los precios de compra de vivienda han subido cerca de un 70 % en promedio desde 2015 (con incrementos superiores al 200 % en algunos países), mientras que los alquileres han aumentado un 25 %, superando el crecimiento de los salarios.

En sus previsiones económicas de otoño publicadas en noviembre de 2026, la Comisión Europea ya había señalado que los cuellos de botella en la vivienda reducen la capacidad de consumo de los hogares y frenan la movilidad laboral en economías como la española.

Aunque la política de vivienda es competencia nacional, la Comisión Europea ha impulsado medidas de apoyo durante 2026, como la propuesta de un Reglamento sobre Vivienda Asequible (presentado en septiembre) para facilitar la construcción y regular los alquileres turísticos de corta duración, así como recomendaciones contra la exclusión residencial y “el sinhogarismo”.

FUENTE: Con información de EFE