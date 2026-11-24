MIAMI .- Un agente de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO, por sus siglas en inglés) fue trasladado de emergencia a un hospital este martes 24 de noviembre tras verse involucrado en un accidente de tránsito en la autopista Palmetto Expressway (SR 826), en Hialeah.

El incidente ocurrió poco después de las 4:00 pm, a la altura de la calle 103 del noroeste, cuando el vehículo en el que viajaba el agente colisionó con otro automóvil, según informó la Policía de Hialeah. NBC 6 South Florida+1

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De acuerdo con NBC6, el agente se encontraba en una unidad policial sin identificación exterior.

Efectivos de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) y equipos de emergencia acudieron al lugar del accidente.

El uniformado sufrió lesiones en la cabeza y fue trasladado por vía aérea al Jackson Memorial Hospital, según reportaron medios locales. Hasta el momento, se desconoce su condición médica. NBC 6 South Florida+1

El conductor del otro vehículo permaneció en el lugar de los hechos. Las autoridades no reportaron otros heridos.

Congestión vehicular en Hialeah

El accidente obligó a las autoridades a cerrar todos los carriles en dirección sur de la autopista Palmetto, lo que generó una considerable congestión vehicular en plena hora pico.

Imágenes captadas por cámaras de tránsito mostraron dos vehículos con daños y una amplia presencia policial en la zona del siniestro. NBC 6 South Florida+1

La Patrulla de Carreteras de Florida asumió la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

Hasta el momento, no se ha divulgado la identidad del agente ni se ha confirmado la reapertura de los carriles afectados.

Noticia en desarrollo.

FUENTE: NBC 6, CBS