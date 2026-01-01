jueves 1  de  enero 2026
TRAGEDIA

Al menos 40 muertos y 115 heridos en incendio en estación de esquí suiza

El presidente suizo, Guy Parmelin lamentó lo sucedido. "Lo que se suponía que iba a ser un rato de alegría acabó en un día de luto"

Se puede ver a los equipos de rescate en el lugar de un incendio que arrasó un bar en la lujosa estación de esquí alpina de Crans Montana, el 1 de enero de 2026.

Se puede ver a los equipos de rescate en el lugar de un incendio que arrasó un bar en la lujosa estación de esquí alpina de Crans Montana, el 1 de enero de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El incendio accidental que arrasó un bar abarrotado durante la noche de Año Nuevo en la exclusiva estación de esquí suiza de Crans-Montana dejó alrededor de cuarenta muertos y unos 115 heridos, la mayoría de gravedad, informó la policía del cantón del Valais.

"Registramos una cuarentena de fallecidos y cerca de 115 heridos, la mayoría graves", declaró el jefe de la policía cantonal, Frédéric Gisler, en una rueda de prensa en Sion, en el suroeste de Suiza. A su lado, el presidente suizo Guy Parmelin calificó el siniestro como "una de las peores tragedias" en la historia del país.

Lee además
Soldados del Ejército Mexicano y miembros de Protección Civil rescatan a los pasajeros del tren Interoceánico que descarriló en Nizanda, estado de Oaxaca, en la ruta hacia Coatzacoalcos, México, el 28 de diciembre de 2025.
SUCESOS

Accidente ferroviario en el sur de México deja 13 muertos y 98 heridos
Imagen del lugar donde se registró el incidente, en la calle 14 y avenida 2 al norte de la localidad.
SUCESO

Tiroteo deja saldo de un muerto y un herido en Florida City

El fuego se desató alrededor de la 01H30 GMT (00H30 GMT) en el bar Le Constellation, con una capacidad de 300 personas en su interior y otras 40 en la terraza. Policías, bomberos y socorristas acudieron al popular resort turístico, uno de los destinos de esquí mejor valorados de Europa, que empezó el año con un "olor de quemado en el aire", según relataron los medios locales.

Las causas del incendio se están investigando, pero las autoridades descartan un "ataque".

Un turista de Nueva York filmó llamas de un naranja intenso que salían del bar. Según contó a la AFP, la gente corría y gritaba en la oscuridad.

Dos jóvenes francesas, Emma y Albane, declararon a la cadena BFMTV que lograron huir del "pánico" que se vivió en el bar poco después de que empezara el incendio.

Según contaron, unas "velitas de cumpleaños" colocadas en botellas de champán rozaron el techo, que se prendió rápidamente.

"Segundos después, todo el techo estaba ardiendo", dijo al canal francés una de ellas, que calculó que en el local debía haber unas 200 personas en ese momento, la mayoría de entre 15 y 20 años.

"Terrible tragedia"

El suceso llenó los hospitales del cantón de Valais, que declararon el estado de emergencia. Muchos de los afectados fueron trasladados a hospitales de otras zonas de Suiza.

"Estoy en shock", dijo Alexis Laguerre a la emisora pública suiza RTS.

El chico, de 18 años, pasaba por delante del bar Le Constellation con un grupo de amigos cuando vieron las llamas y el humo, y avisaron a la policía.

"La gente corría a través de las llamas... Había gente intentando abrir las ventanas con sillas", relató.

El presidente suizo, Guy Parmelin, que asumió el cargo el jueves, lamentó una "terrible tragedia". "Lo que se suponía que iba a ser un rato de alegría acabó haciendo que el primer día del año en Crans-Montana se convirtiera en un día de luto", dijo en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ParmelinG/status/2006688479678443978&partner=&hide_thread=false

"Pidiendo a gritos ayuda"

Horas después del suceso, aún había ambulancias estacionadas frente al bar, cuyas ventanas estaban rotas. Los medios locales describieron "un olor a quemado aún en el aire".

Según un médico presente citado por el diario suizo Blick, el número de muertos podría estar en "decenas".

El diario regional Le Nouvelliste también evocó un "balance elevado" según sus fuentes, con "alrededor de 40 muertos y 100 heridos".

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Reanudan servicio de trenes a Machu Picchu tras choque frontal que dejó un muerto

EEUU cifra en más de 20 los miembros Estado Islámico "muertos o capturados" en menos de dos semanas en Siria

Al menos 15 muertos tras caer autobús en un barranco en Guatemala

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Cartel en el Callejón de Hamel, en La Habana, Cuba. 
PREDICCIONES

Letra del año 2026: Predicciones de Ifá para Cuba y el mundo

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el ucraniano Volodimir Zelenski en la Casa Blanca.
CONFLICTO

Avances de paz entre Ucrania y Rusia en 2026 requieren mediación de EEUU

La alcaldesa Daniella Levine Cava preside la ceremonia inaugural de Metro Express. 
RESUMEN ANUAL

Miami-Dade 2025: récords económicos, tensiones políticas y decisiones postergadas en un año de transición

La bielorrusa Aryna Sabalenka saluda al público luego de conseguir una victoria en el Abierto de Miami, el 24 de marzo de 2025.
DEPORTES

Sabalenka quiere revancha de la "Batalla de los Sexos" contra Kyrgios

El boxeador e influencer estadounidense Jake Paul (izq.) se enfrenta al boxeador británico Anthony Joshua en un combate de peso pesado en el Kaseya Center de Miami, Florida, el 19 de diciembre de 2025. 
DEPORTES

Boxeador Anthony Joshua recibe alta médica tras accidente fatal para dos personas

Te puede interesar

Cartel en el Callejón de Hamel, en La Habana, Cuba. 
PREDICCIONES

Letra del año 2026: Predicciones de Ifá para Cuba y el mundo

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Orlando Gutiérrez- Boronat, secretario nacional de la ARC. video
POR LA DEMOCRACIA

Balance: La Asamblea de la Resistencia Cubana resume un año de activismo en contra de las injusticias

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el ucraniano Volodimir Zelenski en la Casa Blanca.
CONFLICTO

Avances de paz entre Ucrania y Rusia en 2026 requieren mediación de EEUU

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hace gestos durante un discurso durante una ceremonia militar en Fuerte Tiuna.
VENEZUELA

EEUU sanciona a cuatro empresas y cuatro buques petroleros vinculados a "flota fantasma" de Maduro

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Estado en Washington.
SEGURIDAD

EEUU ordena a sus embajadas en América Latina y el Caribe reportar hechos de bandas criminales