Al menos 40 muertos y 115 heridos en incendio en estación de esquí suiza

Se puede ver a los equipos de rescate en el lugar de un incendio que arrasó un bar en la lujosa estación de esquí alpina de Crans Montana, el 1 de enero de 2026.

El incendio accidental que arrasó un bar abarrotado durante la noche de Año Nuevo en la exclusiva estación de esquí suiza de Crans-Montana dejó alrededor de cuarenta muertos y unos 115 heridos, la mayoría de gravedad, informó la policía del cantón del Valais.

"Registramos una cuarentena de fallecidos y cerca de 115 heridos, la mayoría graves", declaró el jefe de la policía cantonal, Frédéric Gisler, en una rueda de prensa en Sion, en el suroeste de Suiza. A su lado, el presidente suizo Guy Parmelin calificó el siniestro como "una de las peores tragedias" en la historia del país.

El fuego se desató alrededor de la 01H30 GMT (00H30 GMT) en el bar Le Constellation, con una capacidad de 300 personas en su interior y otras 40 en la terraza. Policías, bomberos y socorristas acudieron al popular resort turístico, uno de los destinos de esquí mejor valorados de Europa, que empezó el año con un "olor de quemado en el aire", según relataron los medios locales.

Las causas del incendio se están investigando, pero las autoridades descartan un "ataque".

Un turista de Nueva York filmó llamas de un naranja intenso que salían del bar. Según contó a la AFP, la gente corría y gritaba en la oscuridad.

Dos jóvenes francesas, Emma y Albane, declararon a la cadena BFMTV que lograron huir del "pánico" que se vivió en el bar poco después de que empezara el incendio.

Según contaron, unas "velitas de cumpleaños" colocadas en botellas de champán rozaron el techo, que se prendió rápidamente.

"Segundos después, todo el techo estaba ardiendo", dijo al canal francés una de ellas, que calculó que en el local debía haber unas 200 personas en ese momento, la mayoría de entre 15 y 20 años.

"Terrible tragedia"

El suceso llenó los hospitales del cantón de Valais, que declararon el estado de emergencia. Muchos de los afectados fueron trasladados a hospitales de otras zonas de Suiza.

"Estoy en shock", dijo Alexis Laguerre a la emisora pública suiza RTS.

El chico, de 18 años, pasaba por delante del bar Le Constellation con un grupo de amigos cuando vieron las llamas y el humo, y avisaron a la policía.

"La gente corría a través de las llamas... Había gente intentando abrir las ventanas con sillas", relató.

El presidente suizo, Guy Parmelin, que asumió el cargo el jueves, lamentó una "terrible tragedia". "Lo que se suponía que iba a ser un rato de alegría acabó haciendo que el primer día del año en Crans-Montana se convirtiera en un día de luto", dijo en X.

"Pidiendo a gritos ayuda"

Horas después del suceso, aún había ambulancias estacionadas frente al bar, cuyas ventanas estaban rotas. Los medios locales describieron "un olor a quemado aún en el aire".

Según un médico presente citado por el diario suizo Blick, el número de muertos podría estar en "decenas".

El diario regional Le Nouvelliste también evocó un "balance elevado" según sus fuentes, con "alrededor de 40 muertos y 100 heridos".

