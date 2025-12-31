miércoles 31  de  diciembre 2025
Perú

Reanudan servicio de trenes a Machu Picchu tras choque frontal que dejó un muerto

Un error humano sería el causante de la colisión, en la que murió el conductor de una de las locomotoras y 40 resultaron heridos

Uno de los dos trenes involucrados en una colisión frontal que conecta Machu Picchu con Ollantaytambo, departamento de Cusco, Perú, el 30 de diciembre de 2025.

Uno de los dos trenes involucrados en una colisión frontal que conecta Machu Picchu con Ollantaytambo, departamento de Cusco, Perú, el 30 de diciembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA — El servicio ferroviario a Machu Picchu, principal atractivo turístico de Perú, se reanudó este miércoles al día siguiente de que un choque frontal de dos trenes en esa ruta dejara un muerto y 40 heridos, informaron las empresas operadoras.

En los primeros viajes se evacuaron unos 2.000 turistas, entre ellos 700 peruanos y 1.300 extranjeros de diferentes nacionalidades, que estaban varados en la cercana localidad de Aguas Calientes desde la suspensión de la ruta la tarde del martes.

Turistas y viajeros abordan un tren que sale de la estación en Machu Picchu Pueblo, Perú, el 27 de enero de 2024, la mayoría de ellos habiéndose quedado varados desde una huelga general.
Las operaciones se restablecieron luego de que la fiscalía autorizó la remoción de las locomotoras y vagones que obstruían la vía que conecta a la ciudadela inca de Machu Picchu con la localidad de Ollantaytambo, en la región andina de Cusco.

"Los trenes turísticos desde Ollantaytambo a Machu Picchu ya se reanudaron con retrasos de aproximadamente una hora, debido a la operación de evacuación, pero se estima que se estarán regularizando en el transcurso del día", anunció la empresa Perú Rail.

El sitio arqueológico Machu Picchu, en el sureste de Perú, recibe por día unos 4.500 visitantes en promedio.

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, declaró a la radio RPP que tras la evacuación partieron trenes "con los primeros 800 turistas".

Dos heridos hospitalizados

De los 40 heridos sólo dos permanecen hospitalizados, agregó.

Las dos empresas involucradas en el accidente, Peru Rail e Inca Rail, no revelaron la cantidad ni la nacionalidad de los pasajeros que viajaban en los trenes afectados.

El Ministerio Público investiga desde el martes las causas del choque frontal y busca determinar el número de pasajeros que iban a bordo.

Un error humano sería el causante del percance, en el que murió el conductor de una de las locomotoras.

"Al parecer uno de los maquinistas, por algún motivo, o no miró o no hizo caso o pensó que no iba a tener alguna consecuencia e ignoró las señales", dijo Álvarez.

Cuatro detenidos

La policía detuvo a cuatro trabajadores que iban en las locomotoras, informó el jefe policial de Cusco.

"Se les ha practicado el dosaje etílico y se está a la espera de los resultados", indicó el general José Becerra a RPP.

El accidente ocurrió la tarde del martes en una curva estrecha rodeada de cerros en la ruta de una sola vía que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu.

A Machu Picchu, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1983, los visitantes llegan por tren y además deben tomar un autobús que conduce a la famosa ciudadela.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

