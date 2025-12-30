martes 30  de  diciembre 2025
SUCESO

Tiroteo deja saldo de un muerto y un herido en Florida City

El incidente fue registrado en tiempo real mediante una transmisión en vivo en Facebook, dijeron los vecinos

Imagen del lugar donde se registró el incidente, en la calle 14 y avenida 2 al norte de la localidad.

Imagen del lugar donde se registró el incidente, en la calle 14 y avenida 2 al norte de la localidad.

DEPARTAMENTO DE POLICÍA FLORIDA CITY
Patrulla de la policí Florida City en la escena del crimen.

Patrulla de la policí Florida City en la escena del crimen.

DEPARTAMENTO DE POLICÍA FLORIDA CITY
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

FLORIDA CITY. - Según información confirmada por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) un hombre perdió la vida y otro resultó herido durante un tiroteo ocurrido en la madrugada de este martes en Florida City.

El incidente se produjo alrededor de las 12:30 a.m. en la intersección de la calle 14 con la avenida 2 al norte de esa localidad. De acuerdo con el reporte policial, los investigadores centraron sus pesquisas en un apartamento ubicado en el primer piso del edificio donde se produjo el percance.

Lee además
Lonnel Duwayne Brinson Jr., responsable en este caso.
TRAS LAS REJAS

Arrestan a un sujeto bajo influencia de sustancias tras atropellar a un oficial de la policía de Miami-Dade
Alix Louis Innocent fue identificado por la policía en el marco de la investigación.
VIOLENCIA

Violento ataque en Miami Beach termina en arresto por secuestro y agresión sexual

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a dos hombres con heridas de bala. Uno de ellos falleció en el sitio, mientras que el otro fue trasladado a un hospital cercano, donde permanece en condición estable.

Fuentes cercanas a la víctima indicaron a Telemundo 51 que el tiroteo habría comenzado como un robo y que todo el hecho quedó registrado en la transmisión en vivo de la red social, en la que además se pueden escuchar claramente los disparos, seguidos de una llamada al 911.

Hasta el momento, las autoridades no han dado más detalles sobre este violento hecho, que continúa bajo investigación para determinar las circunstancias que lo rodearon, y hacen un llamado a cualquier persona con información que pueda ayudar a esclarecer el caso.

Temas
Te puede interesar

Autoridades investigan tiroteo en La Pequeña Habana donde murió una mujer

Tiroteo en Miami-Dade deja a sospechoso prófugo tras intento de detención por vehículo robado

Disputa entre vecinos termina en tragedia la noche de Navidad en Lauderhill

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CASA BLANCA

Trump dice que habló "muy recientemente" con Maduro, "pero no salió mucho de la conversación"

Fuerzas militares estadounidenses mantienen la lucha contra las organizaciones terroristas en el Caribe.
CASA BLANCA

Trump afirma que EEUU destruyó una "instalación" vinculada a la red de narcotráfico de Venezuela

Las Fuerzas del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos ensayan incursiones marítimas desde un helicóptero HH-60 de la Guardia Costera estadounidense sobre el Caribe, el 28 de diciembre de 2025.
PRESIÓN EN EL CARIBE

Insinuación de Trump sobre ataque terrestre en Venezuela: una estrategia en un "proceso de asfixia sostenida"

James Reyes.
POSTULACIÓN

Higgins nomina a James Reyes como administrador de Miami para cerrar la era Noriega

El expresidente Jair Bolsonaro.
BRASIL

Los médicos estiman que el expresidente Bolsonaro podría volver a prisión el 1º de enero

Te puede interesar

Buque de guerra de Estados Unidos USS Sampson.
OFENSIVA

Trump: EEUU atacó un muelle usado por narcotraficantes en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen del lugar donde se registró el incidente, en la calle 14 y avenida 2 al norte de la localidad.
SUCESO

Tiroteo deja saldo de un muerto y un herido en Florida City

Logo del gigante japonés de inversiones Softbank.
ADQUISICIóN

Gigante japonés SoftBank compra empresa tecnológica de Florida

El alcalde de Sweetwater, José Pepe Díaz.
CON MIRAS A 2026

Contra huracanes y apagones, Sweetwater inicia ruta hacia una red eléctrica subterránea

Lugar del accidente donde tres jóvenes perdieron la vida tras un aparatoso choque.
LAMENTABLE

Tragedia en Pompano Beach: tres adolescentes mueren en accidente de tránsito