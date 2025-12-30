Tiroteo deja saldo de un muerto y un herido en Florida City

Imagen del lugar donde se registró el incidente, en la calle 14 y avenida 2 al norte de la localidad.

FLORIDA CITY. - Según información confirmada por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) un hombre perdió la vida y otro resultó herido durante un tiroteo ocurrido en la madrugada de este martes en Florida City.

El incidente se produjo alrededor de las 12:30 a.m. en la intersección de la calle 14 con la avenida 2 al norte de esa localidad. De acuerdo con el reporte policial, los investigadores centraron sus pesquisas en un apartamento ubicado en el primer piso del edificio donde se produjo el percance.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a dos hombres con heridas de bala. Uno de ellos falleció en el sitio, mientras que el otro fue trasladado a un hospital cercano, donde permanece en condición estable.

Fuentes cercanas a la víctima indicaron a Telemundo 51 que el tiroteo habría comenzado como un robo y que todo el hecho quedó registrado en la transmisión en vivo de la red social, en la que además se pueden escuchar claramente los disparos, seguidos de una llamada al 911.

Hasta el momento, las autoridades no han dado más detalles sobre este violento hecho, que continúa bajo investigación para determinar las circunstancias que lo rodearon, y hacen un llamado a cualquier persona con información que pueda ayudar a esclarecer el caso.