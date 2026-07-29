Juez pide investigar las cuentas y patrimonio de Rodríguez Zapatero, sus hijas y su secretaria

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). ARCHIVO

MADRID .- En una nueva orden contra José Luis Rodríguez Zapatero , el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga la corrupción de Plus Ultra, autorizó a la Policía Nacional que examine con rigor las cuentas y propiedades del expresidente de gobierno de España sobre quien pesan expedientes por el caso de la aerolínea y las joyas.

La instrucción dada a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) este miércoles también abarca a sus hijas Alba y Laura Rodríguez y a su secretaria María Gertrudis Alcázar.

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A la asistente del expresidente socialista se le atribuye desde su cargo un rol relevante en la red criminal conformada por empresas y por personas cercanas a Rodríguez Zapatero, entre ellas su colaborador Julio Martínez y dos venezolanos, que estarían implicadas en las operaciones ilícitas, según las indagaciones.

Su presunta implicación amplía el círculo de complicidades del político del PSOE.

Círculo de Rodríguez Zapatero

La aparición de Alcázar en la trama se conoció cuando agentes de la Policía Nacional realizaron un registro en las oficinas de Rodríguez Zapatero, en la sede del PSOE, en la cual ella laboraba y hallaron una cantidad de joyas de las que la secretaria aseguró no tener idea.

Ahora, el juez Calama quiere saber cómo Alcázar compró una vivienda sin hipoteca y con solo el pago de una cuota durante dos años, reportó un diario español que ha dado a conocer las nuevas diligencias judiciales.

Según un informe de la Unidad policial, la secretaria de Rodríguez Zapatero tendría “un papel relevante en la operativa de la organización criminal, constatándose su intervención en la gestión en las comunicaciones, el intercambio de documentación, el control de la agenda, todo ello en relación al referido ejercicio de influencias de la organización y con conocimiento suficiente del desarrollo de los mismos”.

El documento precisa que aunque no hay constancia de que Alcázar haya “recibido fondos procedentes, directa o indirectamente, del entramado societario investigado”, es “conveniente” averiguar su patrimonio ante el hallazgo de su vivienda ubicada en Velilla de San Antonio, en Madrid.

“Se observa que en fecha 12/06/2023 fue elevada a público la adquisición de un bien inmueble por su parte, del que ostenta el 100% de la propiedad”, indica.

El informe entregado al juez Calama también señala que la vivienda “fue adquirida sin hipoteca, mediante pagos periódicos por transferencia o domiciliación bancaria, en un periodo temporal comprendido entre marzo del año 2021 y junio del año 2023, hasta completar el abono de 132,055 euros”.

Más sospechas del juez

Además deja constancia de que no se detectaron operaciones que indiquen ingresos por transacciones o herencias, que puedan justificar la capacidad económica para adquirir la propiedad.

Ante esto, el juez Calama autorizó a la Policía Nacional a que se amplíen las diligencias con base en nuevas sospechas sobre el expresidente.

“La investigación sitúa en su núcleo una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes −Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Softgestor−, que retribuirían tales servicios mediante contratos de asesoría simulados, permitiendo justificar pagos cuyo destino real serían Zapatero y la sociedad Whathefav, administrada por sus hijas”, según el auto del juez citado por el diario.

FUENTE: Con información de abc.es