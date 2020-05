Alertan que Sánchez e Iglesias están introduciendo castrocomunismo en España

“Yo creo que lo quieren hacer de una forma más sutil, por lo menos de momento, y acercarse más hacia un modelo argentino, por ejemplo, que hacia un modelo tan autoritario como el de Venezuela, de cara a la opinión pública”, dijo Zalba en una entrevista exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS.

-¿Cómo califica en tiempos de pandemia la alianza entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para cogobernar en España?

Yo estoy en contacto diario con España a pesar de estar aquí en Miami y, sin duda, nos ha tocado el peor Gobierno, en la peor situación inimaginable, pues estamos claros que ningún Gobierno ha podido afrontar bien esta gestión porque eran incalculables los daños que se podían producir.

Pero esta coalición del Partido Socialista con Podemos, sin duda está sirviendo para alentar y, sobre todo, acelerar ese modelo ideológico, económico y social que tienen Pablo Iglesias, Alberto Garzón y muchos de los miembros del Gobierno.

-¿Ha servido esta pandemia de catalizador para observar que esa fusión con Podemos podría traer un cambio de modelo de gobierno?

Sí. Aquí tenemos tres derivas básicas: económica, social y sanitaria, pero también la de limitar los derechos de los ciudadanos y, sobre todo, los derechos sociales, en donde estamos entrando en una deriva autoritaria sin precedentes, aprovechando este estado de alarma, y el Gobierno socialcomunista, que tiene más de comunista que social, se ha regado con dinero público a los medios de comunicación más importantes.

Entonces, no es sólo que controlan la televisión pública a su antojo, sino que las cadenas de televisión más importantes de España han recibido decenas de millones de euros en este mes y medio, pues, obviamente, tienen una intención única que es limitar las críticas al Gobierno.

Por otro lado, en las redes sociales hemos visto descaradamente cómo miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han dicho que una de las acciones que están llevando a cabo es limitar todas las acciones que vayan en contra del Gobierno en internet, y así se ha visto cómo se ha censurado a través de Twitter, Instagram e incluso WhatsApp contenido e información que criticaba al Gobierno por una gestión nefasta no solo a nivel de los fallecidos, sino también porque somos el país del mundo por millón de habitantes con más número de muertos y, sobre todo, además, porque las cifras están demostrando que son falsas, o sea no se han contado como se debería a los fallecidos por esta triste pandemia y si estamos en un número alrededor de los 30 mil oficiales podemos esperar que sean más del doble.

En esta deriva sanitaria, en la que los números no encajan, pues hemos tenido también casos de presunta corrupción que se van a investigar, si Dios quiere, acerca de la compra de material sanitario con presuntas empresas de dudosa trayectoria y precios bastante inflados.

-¿Esas acciones en internet y redes sociales acometidas por el Gobierno podrían verse como una especie de dictadura cibernética?

Sin lugar a duda. Sobre todo, hay dos empresas, una de ellas se llama maldita.es y otra se llama neutral, las cuales están dirigidas por personas muy cercanas al Gobierno y son agencias que se dedican a investigar en internet lo que ellos llaman bulos, que es una palabra realmente conocida, pero que nunca se había usado como en estos meses, en las que ellos dicen qué es verdad y qué no es verdad.

Imagínese que tengamos una agencia que ahora dice lo que es cierto y lo que no es cierto. Esto es peor que el libro de George Orwell (1984) y, además, no es una sospecha, está clarísimo, que una de las personas que dirigen estas empresas es Ana Pastor, que ha sido una reportera muy reconocida en programas de televisión en España, pero que tanto ella como su marido tienen estrechos vínculos con Podemos y el Partido Socialista, y estas agencias se dedican en redes sociales a quitar y censurar un tuit o cualquier otro contenido que ellos digan que no es verdad. Pero, además, todo esto se está mezclando con algo que es el uso del lenguaje por parte de estas ideologías, como ha pasado en Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, usando palabras que hacen que el ciudadano se vaya a otra imaginación, por ejemplo, estamos hablando de palabras que ya son comunes en España como ‘desescalada’ (cuyo significado es las fases para el regreso a la normalidad), que suena bien porque escalar es llegar a la cima, y también la ‘V asimétrica’, que es como se supone que la economía española va a avanzar en los próximos meses, una expresión que no deja de sonar muy bonita, pero que realmente refleja una quiebra total por lo que está sucediendo en España. También tenemos un lenguaje de género, un lenguaje relativo al cambio climático que este Gobierno está usando únicamente para instaurar un modelo que nunca han ocultado porque hay decenas de vídeos de Pablo Iglesias y de Alberto Garzón, que es el ministro de Consumo, una persona que ha dicho que su modelo productivo de referencia es el de Cuba. Imagínese tener de ministro de Consumo del país a alguien que no oculta esto y un vicepresidente como Pablo Iglesias y su esposa, que me encanta que Podemos sea un partido que abogue tanto por la igualdad de género, pero el único mérito que tiene Irene Montero, que es la ministra de Igualdad es ser esposa del vicepresidente de Pablo Iglesias.

-A propósito de Pablo Iglesias, llama la atención que este político cuando estaba fuera del Gobierno alentaba las protestas, pero ahora que está dentro de la esfera gubernamental parece que está un poco molesto por este tipo de manifestaciones.

Correcto. Como fue el desastre de Vargas, en Venezuela, estas ideologías usan desastres de este tipo para avanzar en su modelo y cuando gobernaba, por ejemplo, Mariano Rajoy, o cuando ha habido otros políticos de centroderecha, ellos mismos [izquierda radical] han alentado manifestaciones en casas de esos políticos diciendo una expresión que es muy bonita, que se llama ‘jarabe democrático’, pero cuando les ha tocado pasar protestas de gente pacífica, que se está manifestando guardando una distancia de seguridad, sin enfrentar a la Policía, sin quemar contenedores, autos y cualquier espacio público, sino, todo lo contrario, quejándose, diciendo que esto no puede seguir así, lo que han encontrado es a un pueblo español que no es cobarde y que, a pesar de todo, las protestas que están pasando no son sólo en las casas de estos políticos, sino que se están dando en las principales ciudades de España, todos los días a las 9 de la noche, con personas que salen con sus banderas y cacerolas a quejarse y no es sólo por la crisis sanitaria, sino porque este Gobierno ha limitado la actividad del Parlamento estos tres meses haciéndose con un estado de alarma en el que estamos, aprovechando muchas cosas que te preocupan mucho como es el acceso de Pablo Iglesias dentro de la comisión del Centro Nacional de Inteligencia, un acceso que, de hecho, hay partidos como VOX intentado limitar porque hay vinculaciones muy fuertes y claras de Pablo Iglesias con el régimen de Maduro, el régimen iraní y toda la red del castrochavismo.

No podemos olvidar que en estos seis meses escaso del Gobierno de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez hemos tenido cuatro o cinco casos, mínimo, que involucran a España con dictaduras latinoamericanas y ha sido el caso de Delcy Rodríguez (vicepresidente del régimen de Maduro en Venezuela) cuando aterrizó en el aeropuerto de Barajas, descargando un número de maletas enorme. También el caso de los espías cubanos que se descubrió el 19 de noviembre del año pasado y ya nadie habla de eso y teníamos espías cubanos dentro de España haciendo labores de inteligencia, pero, además, se sabe que no se les dio la nacionalidad española, pero siguen en España y siguen haciendo esos trabajos. Otro caso es el de Hugo “el pollo” Carvajal (exmilitar y político venezolano), un narcotraficante con vinculaciones con la dictadura de Venezuela y que, además, estaba pedido en extradición por Estados Unidos y el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha conseguido que se libre de momento de esa tradición.

-Con todo lo que menciona, que suena muy preocupante, ¿hacia dónde marcha España? ¿Podría convertirse su país en otra Venezuela o Cuba?

Yo quiero pensar que no porque el pueblo español es muy valiente y no va a dejar que su país entre en una crisis así, pero, sin lugar a duda, hay una inacción muy grande y recordemos que se decía que no pasaría nada igual a Cuba en Venezuela y pasó.

Yo creo que lo quieren hacer de una forma más sutil, por lo menos de momento, y acercarse más hacia un modelo argentino, por ejemplo, que hacia un modelo tan autoritario como el de Venezuela, de cara a la opinión pública. Pero, sin duda, Europa no nos va a salvar; los que nos tenemos que salvar somos nosotros de todos estos que no son incompetentes, sino psicópatas porque realmente tenemos un Gobierno que no es incompetente o tonto, que es lo que piensa mucha gente, sino un Gobierno con una hoja de ruta muy marcada.