Apoderado de joyería del "caso Zapatero" figura en una concesión millonaria en aeropuerto de Barajas

José Luis Rodríguez Zapatero es investigado por su conexión con varios casos irregulares, entre ellos el de sus hijas.

MADRID.- El abogado Leonardo Britto León además de ser el apoderado de la filial española de Exclusividades Vagú , la histórica joyería venezolana incorporada a las investigaciones por del caso de lavado de dinero de José Luis Rodríguez Zapatero, ganó un contrato millonario para desarrollar y explotar la nueva terminal de carga del aeropuerto de Barajas en Madrid.

The Objective revela que Britto representaba a SG Corporate Support SL, administradora única de Espalina Europe SL, cuando esta sociedad consiguió la adjudicación de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA ) , valorada en 177,7 millones de euros durante 30 años de explotación.

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Espalina Europe fue constituida apenas unas semanas antes de concurrir al concurso.

Espalina Europe se creó en mayo de 2025 con un capital pequeño de 3.000 euros. En el momento de su creación, el socio único era Seegman Servicios Jurídicos SLP, despacho del que Britto es administrador único, mientras que la administración quedó encomendada a SG Corporate Support SL.

Detrás de las gestiones de esta empresa estaba el abogado Britto, representando a las firmas que la administraban. Poco después, el fondo de inversión luxemburgués Realterm se convirtió en el dueño único de la empresa, aunque la administración siguió en manos de las mismas personas.

El cambio de accionista no alteró la administración de la sociedad, que permaneció en manos de SG Corporate Support, representada por Leonardo Britto.

Un abogado que maneja 150 empresas

Las investigaciones muestran que Britto no solo maneja este caso, sino que ha sido administrador, representante o apoderado en más de 150 sociedades en España (muchas de ellas dedicadas a la energía, bienes raíces, logística e inversiones).

Varias de estas empresas compartían la misma dirección en Madrid con Exclusividades Vagú.

La documentación mercantil sitúa igualmente a Leonardo Britto como apoderado solidario de Exclusividades Vagú SL, la sociedad española de la histórica joyería fundada por el empresario venezolano Fernando Valero (fallecido en un supuesto accidente aéreo). Vagú se disolvió el pasado 12 de agosto de 2025 y como se sabe es investigada por la Fiscalía Anticorrupción de España.

Se sospecha que la joyería compró relojes de lujo por más de 240,000 euros a través de una red que podría estar relacionada con fondos procedentes de Venezuela, blanqueo de dinero, la venta de oro venezolano y programas oficiales de alimentación conocidos como CLAP.

Los dueños de la icónica joyería están vinculados con los hijos de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, ambos presos en Nueva York y a la espera de juicio en junio de 2027.

Las propiedades de la sociedad de Valero en Miami fueron confiscadas por las autoridades en agosto pasado, las medidas forman parte de la investigación del Departamento de Justicia de EEUU por el saqueo a la estatal petrolera venezolana PDVSA

Las investigaciones publicadas por The Objective durante las últimas semanas permitieron reconstruir la estructura internacional levantada alrededor de la compañía y documentar su presencia en España, EEUU, Panamá, Belice y Mauricio.

Otros negocios bajo la lupa

El despacho del abogado también estuvo vinculado brevemente en 2020 a una empresa llamada Inteligencia Prospectiva, la cual está siendo investigada por la Audiencia Nacional debido a transferencias de más de 561,000 euros a una agencia de comunicación relacionada con las hijas del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

Asimismo, el grupo empresarial vinculado a este abogado también ha aparecido gestionando o representando a filiales de empresas energéticas rusas como Gazprom en España.

FUENTE: Con información de The Objective/DLA