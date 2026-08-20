jueves 20  de  agosto 2026
CORRUPCIÓN

EEUU decomisa tres mansiones a viuda de joyero del caso Zapatero por saqueo de PDVSA

Las propiedades en Florida pertenecían a sociedades vinculadas al fundador de Exclusividades Vagú, Fernando Valero, que murió en agosto de 2018

José Luis Rodríguez Zapatero creó una red para operaciones ilícitas con dinero para el rescate de Plus Ultra en 2021, mientras aparecía en eventos internacionales.

José Luis Rodríguez Zapatero creó una red para operaciones ilícitas con dinero para el rescate de Plus Ultra en 2021, mientras aparecía en eventos internacionales.

AFP
Por Valeria Montero

MIAMI.- La trama de corrupción en la que está involucrado José Luis Rodríguez Zapatero, cada día extiende sus tentáculos. El Departamento de Justicia de EEUU decomisó tres propiedades de lujo pertenecientes a una sociedad de un joyero, fallecido, vinculado al exjefe del gobierno español en delitos de lavado de dinero proveniente de la estatal petrolera venezolana PDVSA.

Las propiedades, ubicadas en Florida, están relacionadas con Fernando Valero, fundador de la joyería venezolana Exclusividades Vagú, cuyo nombre cobró relevancia en España tras aparecer en investigaciones relacionadas con el patrimonio de Rodríguez Zapatero.

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De acuerdo con documentos judiciales federales y registros mercantiles citados por The Objective, la sociedad Britestar Worldwide, presidida por Valero y posteriormente, administrada por su viuda, Yngrid Silva, fue propietaria de dos mansiones en Coral Gables y un apartamento en Miami que quedaron incluidos en un procedimiento federal de decomiso.

La investigación forma parte de una macrocausa del Departamento de Justicia de Estados Unidos por el presunto blanqueo de 1,200 millones de dólares procedentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Inmuebles el vehículo para los delitos

De acuerdo con la Fiscalía estadounidense, parte de los fondos obtenidos mediante una presunta trama de corrupción habría sido canalizada mediante sociedades para adquirir inmuebles de lujo en territorio estadounidense.

Entre los bienes vinculados a Britestar Worldwide se encuentran las propiedades ubicadas en 6905 Prado Boulevard y 655 Casuarina Concourse, ambas en Coral Gables, además del apartamento 619 del complejo Icon Brickell, en Miami.

El procedimiento también incluyó una tercera mansión, situada en 194 Isla Dorada Boulevard, en Coral Gables, propiedad de Sky Investment and Field Construction Corp., otra sociedad relacionada con el entramado empresarial que intentó excluir los inmuebles del proceso de decomiso.

El nombre de Exclusividades Vagú adquirió notoriedad en España después de que varias joyas valoradas inicialmente en más de 1.3 millones de euros, intervenidas durante un registro relacionado con el patrimonio de José Luis Rodríguez Zapatero, situaran a la firma venezolana dentro de las investigaciones.

Las joyas de Rodríguez Zapatero

En las oficinas de Madrid de Rodríguez Zapatero se encontraron unas joyas que presuntamente serían de una firma de alta joyería venezolana y uno de los socios en Mario Bonilla Vallera, que es codueño de Exclusividades Vagú, que fue fundada por Fernando Valero.

Entre las alhajas localizadas están: relojes y collares valorados en millones de euros. La unidad de la Policía Nacional de España, tras el hallazgo durante el registro, determinó que el expresidente de gobierno no declaró el ingreso de las prendas al país, mientras este ha alegado que fueron obsequio del exterior.

Sin embargo, la fiscalía anticorrupción española venía investigando a la sociedad española Exclusividades Vagú S.L a la empresa Wailea Art & Collectables S.A., administrada por el investigado Simon Verhoeven, por vender relojes de lujo por más de 240,000 euros a la firma en unas operaciones que vinculó al blanqueo, se informó.

Vínculos con hijastro de Maduro

Bonilla Vallera, empresario venezolano del círculo de Nicolás Maduro, hoy a la espera de juicio en una cárcel de Nueva York, estudió con Gavidia Flores, hijo de Cilia Flores, esposa de Maduro, investigado por la justicia de EEUU por lavado de 1,200 millones de la petrolera estatal venezolana (PDVSA), el caso Money Flight.

Además, indicó que, en la joyería de Bonilla y Fernando Valero, propietario, presidente y director de Exclusividades Vagú en Worldwide Wealth Management PCC, en Mauricio, también contó entre sus integrantes con Jennifer Karina Fuentes Gómez, identificada como pareja del exjuez y exdiputado Walter Gavidia Flores, otro hijo de Flores.

Valero, quien impulsó el crecimiento de Exclusividades Vagú en Venezuela, consolidó con Exclusividades Vagú una red de boutiques especializadas en alta joyería y relojería, y extendió su actividad a Colombia y a EEUU, según la publicación.

El empresario falleció en agosto de 2018 en un inusual accidente de paracaidismo que no se investigó pero que según informaciones ocurrió cuando había sido requerido para declarar en EEUU.

Rodríguez Zapatero es investigado, también, por el caso de corrupción por tráfico de influencias de la línea aérea Plus Ultra española con capital venezolano y la cual fue auxiliada por el gobierno español ante el colapso financiero.

FUENTE: Con información de The Objective

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