miércoles 9  de  septiembre 2026
CIENCIA

Una mujer griega da a luz a una niña con un embrión congelado hace 22 años

Rapti-Tzelepi tiene 54 años, la edad máxima permitida en Grecia para someterse a una fecundación in vitro

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Por Elena Moreno

ATENAS.- Una mujer griega dio a luz a una niña gracias a un embrión congelado hace más de 22 años, después de perder a su hijo, nacido con el mismo tratamiento, informó el miércoles su médico.

"Para Christina Rapti-Tzelepi, el nacimiento de hoy tiene un significado emocional muy especial", declaró el ginecólogo Konstantinos Pantos en una publicación en Facebook.

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"En 2004, tras una transferencia embrionaria, tuvo un bebé sano en el primer intento. En octubre de 2025, la familia sufrió la trágica pérdida de su hijo en un accidente de tráfico, a los 21 años", explicó Pantos.

Rapti-Tzelepi tiene 54 años, la edad máxima permitida en Grecia para someterse a una fecundación in vitro.

La mujer dio a luz a una niña el miércoles tras una transferencia embrionaria realizada en diciembre, indicó Pantos.

"Hubo duelo y alegría, pero todo desapareció esta mañana cuando tuvimos a nuestra pequeña en brazos", declaró Rapti-Tzelepi a la televisión pública ERT.

Su marido, Konstantinos Raptis, afirmó que la familia libró una "carrera contrarreloj" para que el embarazo llegara a término.

"Mi mujer llegó, literalmente, al límite de edad establecido por la legislación vigente", declaró Raptis en un comunicado.

Raptis pidió que se elimine el límite de edad para someterse a una fecundación in vitro.

"Las mujeres de más edad tienen una capacidad inconmensurable para ofrecer un amor maduro, consciente e incondicional, así como una estabilidad que ninguna estadística podrá medir plenamente", afirmó.

FUENTE: Con información de AFP

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