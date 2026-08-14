Primer ministro de Israel califica al Reino Unido de "república islámica de Gran Bretaña"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante una conferencia de prensa en Jerusalén, el 15 de junio de 2026.

JERUSALÉN — El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó al Reino Unido de "república islámica" al criticar la postura del país contra Israel durante una entrevista.

Las declaraciones de Netanyahu van en la línea de otras realizadas por políticos y comentaristas de derecha que afirman que algunas partes del Reino Unido han pasado a regirse por la ley islámica debido a la inmigración, lo que les valió acusaciones de islamofobia por parte de la izquierda radical y grupos islamistas.

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En una entrevista, el conservador primer ministro israelí habló de cómo el nieto de Winston Churchill apoyó públicamente a Israel durante la guerra árabe-israelí de 1967.

"¿Encontraría usted eso ahora?", dijo Netanyahu en un pódcast de la radio del ejército el jueves. "Alguien dijo una vez que la primera república islámica con armas nucleares sería la república islámica de Gran Bretaña", añadió con una sonrisa. "Nos estamos asegurando de que no haya otra aquí en Irán".

Reconocimiento del Estado palestino

El Reino Unido fue uno de varios países europeos que reconocieron el Estado palestino el año pasado, lo que enojó al gobierno israelí.

Más recientemente, su nuevo primer ministro, Andy Burnham, afirmó que su predecesor, Keir Starmer, no ejerció suficiente presión sobre Israel para detener su ofensiva en Gaza.

Burnham, en una entrevista con The Guardian poco antes de asumir el cargo, apuntó que el Reino Unido consideraría prohibir el comercio de bienes procedentes de los asentamientos israelíes en Cisjordania, un territorio que Israel ocupa desde 1967.

El Reino Unido también tomó distancias de la guerra entre Estados Unidos e Israel lanzada en febrero contra Irán, pero terminó aceptando la petición de Estados Unidos para utilizar las bases británicas para atacar y degradar los sistemas de lanzamiento de misiles de Irán.

El Reino Unido ha sido señalado en las redes sociales por estar invadido por africanos y musulmanes debido a la inmigración y por buscar cambiar las tradiciones cristianas de esa nación e imponer su cultura y tradiciones.

FUENTE: Con información de AFP