viernes 14  de  agosto 2026
MUNDO

Primer ministro de Israel califica al Reino Unido de "república islámica de Gran Bretaña"

El Reino Unido fue uno de varios países europeos que reconocieron el Estado palestino el año pasado, lo que enojó al gobierno israelí

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante una conferencia de prensa en Jerusalén, el 15 de junio de 2026.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante una conferencia de prensa en Jerusalén, el 15 de junio de 2026.

EFE
Por Elena Moreno

JERUSALÉN — El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó al Reino Unido de "república islámica" al criticar la postura del país contra Israel durante una entrevista.

Las declaraciones de Netanyahu van en la línea de otras realizadas por políticos y comentaristas de derecha que afirman que algunas partes del Reino Unido han pasado a regirse por la ley islámica debido a la inmigración, lo que les valió acusaciones de islamofobia por parte de la izquierda radical y grupos islamistas.

Lee además
El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos 
POLÍTICA

Colombia reconoce la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán
Voluntarios de Israel participaron en la ayuda humanitaria que prestaron equipos que organizaron artículos por categorías para su posterior contribución. (Fotografía relacionada a la recolección de ayuda par afectados en La Guaira, Venezuela.)
POLÍTICA EXTERIOR

Venezuela e Israel dan pasos hacia el restablecimiento de relaciones consulares

En una entrevista, el conservador primer ministro israelí habló de cómo el nieto de Winston Churchill apoyó públicamente a Israel durante la guerra árabe-israelí de 1967.

"¿Encontraría usted eso ahora?", dijo Netanyahu en un pódcast de la radio del ejército el jueves. "Alguien dijo una vez que la primera república islámica con armas nucleares sería la república islámica de Gran Bretaña", añadió con una sonrisa. "Nos estamos asegurando de que no haya otra aquí en Irán".

Reconocimiento del Estado palestino

El Reino Unido fue uno de varios países europeos que reconocieron el Estado palestino el año pasado, lo que enojó al gobierno israelí.

Más recientemente, su nuevo primer ministro, Andy Burnham, afirmó que su predecesor, Keir Starmer, no ejerció suficiente presión sobre Israel para detener su ofensiva en Gaza.

Burnham, en una entrevista con The Guardian poco antes de asumir el cargo, apuntó que el Reino Unido consideraría prohibir el comercio de bienes procedentes de los asentamientos israelíes en Cisjordania, un territorio que Israel ocupa desde 1967.

El Reino Unido también tomó distancias de la guerra entre Estados Unidos e Israel lanzada en febrero contra Irán, pero terminó aceptando la petición de Estados Unidos para utilizar las bases británicas para atacar y degradar los sistemas de lanzamiento de misiles de Irán.

El Reino Unido ha sido señalado en las redes sociales por estar invadido por africanos y musulmanes debido a la inmigración y por buscar cambiar las tradiciones cristianas de esa nación e imponer su cultura y tradiciones.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Israel y el Líbano planean nueva ronda de negociación, según Washington

Rey de España y siete presidentes latinoamericanos confirman asistencia a posesión de De la Espriella

Trump anticipa que EEUU tomaría control del estrecho de Ormuz una vez concluida la ofensiva militar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La representante de la oposición de Venezuela, Dinorah Figuera, firma un acuerdo junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (a la derecha), después de una reunión en Caracas el 12 de agosto de 2026.
VENEZUELA

Acuerdos del diálogo: ¿Es el fin del chavismo o tendrá capacidad de metamorfosis y jugar papel de oposición?

Imagen fotorrealista de una escuela con poca afluencia de estudiantes en el sur de la Florida
ANÁLISIS

Menos alumnos y menos fondos: la crisis que sacude a las escuelas públicas del sur de Florida

El presidente Donald J. Trump muestra el gran proyecto en la Casa Blanca con donaciones privadas.
CORTE SUPREMA

Trump apela a la Corte Suprema para restablecer obras en la Casa Blanca

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos 
COLOMBIA

Arrecian ataques de grupos armados; De la Espriella afirma "no habrá tregua al narcoterrorismo"

La sheriff Rosie Cordero-Stutz.
URGENCIA

Miami-Dade busca cubrir 150 plazas para reforzar presencia policial en vecindarios

Te puede interesar

El portaviones Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) realiza labores de reabastecimiento en el mar con el buque de apoyo rápido USNS Arctic (T-AOE 9), mientras los helicópteros MH-60S Sea Hawk asignados a los Nightdippers (buceadores nocturnos) del Escuadrón de Ataque Marítimo con Helicópteros (HSM) 5 transfieren suministros entre los barcos.
Guerra en Irán

Trump anticipa que EEUU tomaría control del estrecho de Ormuz una vez concluida la ofensiva militar

Por Julián Varela
Una persona duerme envuelta en una sábana en el muro frente al mar al amanecer en La Habana el 13 de agosto de 2026.
CRISIS

Cubanos duermen en azoteas y espacios públicos ante el calor y los constantes apagones

El presidente Donald J. Trump muestra el gran proyecto en la Casa Blanca con donaciones privadas.
CORTE SUPREMA

Trump apela a la Corte Suprema para restablecer obras en la Casa Blanca

Voluntarios trabajan en el envío de ayudas para Colombia desde el sur de la Florida
SOLIDARIDAD

Miami alista 21 'pallets' de ayuda para damnificados por terremoto en Colombia

Estos y otros actos de crueldad se han vuelto comunes en sur de la Florida, donde el abuso animal es castigado con condenas de hasta cinco años de prisión.
ABUSO ANIMAL

Mujer enfrenta 72 cargos por mantener hacinados a 36 perros en Palm City