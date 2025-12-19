Ataque con arma blanca en el metro de Taiwán deja cuatro muertos y nueve heridos

Foto por CHANG HAO-AN / AGENCIA CENTRAL DE NOTICIAS (CNA) / AFP

Esta imagen, tomada y publicada por la Agencia Central de Noticias de Taiwán (CNA) el 19 de diciembre de 2025, muestra a equipos forenses de la policía estableciendo un cordón policial frente a la librería Eslite Nanxi para recolectar evidencia después de que un sospechoso atacara indiscriminadamente a personas en las cercanías de Taipéi.

TAIPÉ - Al menos cuatro personas murieron y nueve resultaron heridas en varios ataques el viernes en el metro de Taipéi, informó el responsable de los bomberos de la capital taiwanesa, quien precisó que el sospechoso también había fallecido.

El primer ministro de Taiwán , Cho Jung-tai, afirmó que los ataques perpetrados en la estación principal de Taipéi y en la estación de Zhongshan fueron "un acto deliberado", aunque el motivo no quedó claro de inmediato.

Cho declaró en un comunicado que el sospechoso llevaba una máscara y lanzó "cinco o seis cócteles Molotov o granadas de humo" en la estación de metro.

Según el departamento de bomberos de la ciudad, se confirmó la muerte de cuatro personas, incluido el sospechoso, un hombre de 27 años.

"Servicio militar"

El alcalde de Taipéi, Chiang Wan-an, declaró a la prensa que el presunto agresor, buscado por negarse a cumplir el servicio militar, aparentemente "se suicidó saltando desde un edificio para escapar de su detención".

Una de las víctimas murió al intentar detener el ataque en la estación principal, agregó el alcalde.

Un testigo declaró a la cadena local EBC News que había visto a "un hombre correr hacia el agresor e intentar reducirlo".

"Al principio pensé que era un simulacro, pero luego vi a una persona con un cuchillo y lanzando granadas de humo", dijo el testigo, que no reveló su nombre.

Los delitos violentos son poco frecuentes en Taiwán, aunque en 2014 un ataque conmocionó a la normalmente pacífica isla cuando un hombre apuñaló a varias personas en el metro de Taipéi, dejando cuatro muertos. Fue ejecutado por los asesinatos en 2016.

