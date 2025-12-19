viernes 19  de  diciembre 2025
SUCESOS

Ataque con arma blanca en el metro de Taiwán deja cuatro muertos y nueve heridos

El primer ministro de Taiwán, afirmó que los ataques perpetrados en la estación principal de Taipéi y en la estación de Zhongshan fueron "un acto deliberado"

Esta imagen, tomada y publicada por la Agencia Central de Noticias de Taiwán (CNA) el 19 de diciembre de 2025, muestra a equipos forenses de la policía estableciendo un cordón policial frente a la librería Eslite Nanxi para recolectar evidencia después de que un sospechoso atacara indiscriminadamente a personas en las cercanías de Taipéi.

Foto por CHANG HAO-AN / AGENCIA CENTRAL DE NOTICIAS (CNA) / AFP

Foto por CHANG HAO-AN / AGENCIA CENTRAL DE NOTICIAS (CNA) / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TAIPÉ - Al menos cuatro personas murieron y nueve resultaron heridas en varios ataques el viernes en el metro de Taipéi, informó el responsable de los bomberos de la capital taiwanesa, quien precisó que el sospechoso también había fallecido.

El primer ministro de Taiwán, Cho Jung-tai, afirmó que los ataques perpetrados en la estación principal de Taipéi y en la estación de Zhongshan fueron "un acto deliberado", aunque el motivo no quedó claro de inmediato.

Imagen referencial. 
TENSIÓN

China insiste en que si Japón no se retracta de sus comentarios sobre Taiwán habrá represalias
El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, ofrece una conferencia de prensa sobre el Plan de Acción para la Salvaguardia de la Taiwán Democrática y la Seguridad Nacional en el edificio de la Oficina Presidencial en Taipéi el 26 de noviembre de 2025.
TENSIÓN

Taiwán buscará aumentar su gasto en Defensa y preparar al ejército ante amenaza de China

Cho declaró en un comunicado que el sospechoso llevaba una máscara y lanzó "cinco o seis cócteles Molotov o granadas de humo" en la estación de metro.

Según el departamento de bomberos de la ciudad, se confirmó la muerte de cuatro personas, incluido el sospechoso, un hombre de 27 años.

Embed

"Servicio militar"

El alcalde de Taipéi, Chiang Wan-an, declaró a la prensa que el presunto agresor, buscado por negarse a cumplir el servicio militar, aparentemente "se suicidó saltando desde un edificio para escapar de su detención".

Una de las víctimas murió al intentar detener el ataque en la estación principal, agregó el alcalde.

Un testigo declaró a la cadena local EBC News que había visto a "un hombre correr hacia el agresor e intentar reducirlo".

Embed

"Al principio pensé que era un simulacro, pero luego vi a una persona con un cuchillo y lanzando granadas de humo", dijo el testigo, que no reveló su nombre.

Los delitos violentos son poco frecuentes en Taiwán, aunque en 2014 un ataque conmocionó a la normalmente pacífica isla cuando un hombre apuñaló a varias personas en el metro de Taipéi, dejando cuatro muertos. Fue ejecutado por los asesinatos en 2016.

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press

La práctica de los padres de compartir todo sobre la vida de sus hijos en redes sociales tiene nombre propio: sharenting.
PRIVACIDAD

La huella digital se inicia muy temprano: el 81% de los bebés tiene presencia en las redes

La foto muestra el logotipo de la aplicación de red social TikTok (arriba) y una bandera de Estados Unidos (abajo) en las pantallas de dos computadoras.
RED SOCIAL

TikTok anuncia nueva sociedad con participación mayoritaria de EEUU para evitar prohibición

La secretaria del DHS, Kristi Noem, durante la Cumbre de Seguridad Nacional de 2025.
Migración

EEUU suspende su lotería de "green cards" por ataque en Universidad de Brown

Raúl Rocha y Victoria Kjaer Theilvig asisten a la ceremonia de iluminación del Empire State Building en honor a Miss Universo 2024, celebrada el 22 de noviembre de 2024 en la ciudad de Nueva York.
POLÉMICA

Emiten orden de aprehensión contra Raúl Rocha, propietario de Miss Universo

Infantes de la marina del 22.º Batallón Expedicionario realizaron operaciones con fuego real a bordo de embarcaciones en el mar Caribe, como parte de una serie de maniobras militares destinadas a fortalecer la seguridad regional y combatir el narcotráfico.
EEUU

Trump niega necesitar permiso del Congreso para atacar narcos en Venezuela: "Son políticos y hacen filtraciones"

