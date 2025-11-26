miércoles 26  de  noviembre 2025
TENSIÓN

Taiwán buscará aumentar su gasto en Defensa y preparar al ejército ante amenaza de China

En una llamada el lunes, el presidente chino, Xi Jinping, reiteró a su par estadounidense, Donald Trump, que la integración de Taiwán bajo el dominio de la China comunista constituye un reto internacional de gran importancia

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, ofrece una conferencia de prensa sobre el Plan de Acción para la Salvaguardia de la Taiwán Democrática y la Seguridad Nacional en el edificio de la Oficina Presidencial en Taipéi el 26 de noviembre de 2025.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, ofrece una conferencia de prensa sobre el "Plan de Acción para la Salvaguardia de la Taiwán Democrática y la Seguridad Nacional" en el edificio de la Oficina Presidencial en Taipéi el 26 de noviembre de 2025.

I-HWA CHENG / AFP

TAIPÉI.- El presidente taiwanés, Lai Ching-te, anunció el miércoles que su objetivo es alcanzar un "alto nivel de preparación" militar en 2027 ante las amenazas de una invasión china, y propuso un multimillonario aumento del gasto en Defensa.

Pekín reclama esa isla de régimen democrático y no descarta el uso de la fuerza para recuperarla, mientras la somete a una fuerte presión militar, económica y diplomática.

En una llamada el lunes, el presidente chino, Xi Jinping, reiteró a su par estadounidense, Donald Trump, que la integración de Taiwán bajo el dominio de la China comunista constituye un reto internacional de gran importancia, según la prensa estatal.

En este contexto, Lai anunció en un editorial publicado por el diario Washington Post que su gobierno propondrá 40.000 millones de dólares de gasto adicional en Defensa durante los próximos ocho años.

"Nuestro objetivo es reforzar la disuasión introduciendo mayores costos e incertidumbre en la toma de decisiones de Pekín sobre el uso de la fuerza", escribió el mandatario.

Lai, que lidera el Partido Democrático Progresista (PDP), ya había presentado planes para aumentar el gasto anual en seguridad a más del 3% del PIB el próximo año y al 5% para 2030, respondiendo a la presión de Washington, su mayor apoyo y principal proveedor de armas.

El enviado de Estados Unidos para Taiwán, Raymond Greene, dijo que "acoge con satisfacción" el plan de gasto militar del gobierno de la isla, e instó a los partidos políticos a "encontrar un terreno común" para reforzar sus defensas.

A su vez, el ministerio de Exteriores chino advirtió el miércoles que los "intentos de Taiwán de resistirse a la unificación y buscar la independencia por medios militares nunca tendrán éxito".

Estos anuncios llegan también en un contexto de fuerte tensión entre Tokio y Pekín en relación con Taiwán.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó recientemente que las eventuales operaciones armadas contra la isla podrían justificar una intervención militar de su país, lo que China consideró una provocación.

Armas y capacidades

El nuevo plan de gasto adicional anunciado por Lai en el Washington Post se repartiría a lo largo de varios años y supera uno anterior de 32.000 millones de dólares revelado a la AFP por un destacado legislador del PDP.

"Este paquete histórico no sólo financiará importantes adquisiciones de armas nuevas de Estados Unidos, sino que también mejorará enormemente las capacidades asimétricas de Taiwán", afirmó Lai en el artículo.

Sus declaraciones se producen poco después de la validación de la primera venta estadounidense de material militar a Taiwán desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero. El contrato, aprobado a mediados de noviembre por Washington, asciende a 330 millones de dólares.

Según Lai, este proyecto de presupuesto también debe permitir acelerar el desarrollo del "T-Dome", un sistema de defensa antiaérea múltiple.

"Mi mensaje aquí es claro: el compromiso de Taiwán con la paz y la estabilidad es inquebrantable", añadió el líder.

Sin embargo, es posible que el gobierno tenga dificultades para que el Parlamento le apruebe el gasto propuesto.

La cámara está controlada por el principal partido opositor, el Kuomintang, que aboga por estrechar los lazos con China.

Precisamente, la nueva presidenta del Kuomintang, Cheng Li-wun, se ha opuesto con anterioridad a los planes de gasto en Defensa de Lai, diciendo que Taiwán "no tiene tanto dinero".

FUENTE: Con información de AFP

