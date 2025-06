Ataque de Israel contra Irán puede implicar ofensiva a comunidades judías, no contra EEUU

Teherán lanzó nuevas amenazas contra Israel, tras considerar el bombardeo de esta madrugada como "una declaración de guerra".

“No veo a Irán atacando ni a EEUU ni a bases norteamericanas. Pero sí a milicias relacionadas con ellos en Irak para tratar de hacer algo”, dijo.

Y añadió: “Hezbolá ya fue avisado por el gobierno del Líbano de no sumarse (a la ofensiva) porque no quieren que Israel vuelva a destruir a Beirut, como lo ha hecho varias veces, así que de movimientos terroristas afines a Hezbolá en Suramérica, EEUU y en Asia, podemos esperar ataques a comunidades judías, a israelíes y sus asientos”.

Según el experto, solamente quedan los hutíes “que siguen lanzando misiles que, aunque no son importantes, pueden impedir el paso de barcos”.

Israel detuvo programa nuclear

En opinión de Temebaun, la operación militar israelí logró, por dos vías, el objetivo de paralizar el programa nuclear, “un minuto antes de que terminaran de armar una guardia de armas nucleares” en la instalación donde enriquecen el uranio con centrífugas en la localidad de Teherán.

Por una parte, dijo, se atacó la central y las centrífugas quedaron totalmente destruidas, según confirmó Naciones Unidas oficialmente.

“Me dicen que el desastre tuvo que haber sido mucho mayor, puesto que las centrífugas estaban funcionando cuando ocurrió el bombardeo”, indicó, pero precisó que el uranio no estaba en el lugar. “Una vez que se enriquece lo trasladan a un lugar secreto, así que lo que se destruyó es la posibilidad de que se convierta en uranio para utilizar con armas”.

Por otra parte, fue eliminada la élite militar iraní conformada por el jefe de los Guardianes de la Revolución, Hosein Salami; el alto comandante de ese ejército, Gholam Ali Rashid, y el jefe del Estado Mayor, Mohamed Bagheri, además de seis científicos nucleares, lo que fue confirmado por Teherán.

¿Qué esperar de Irán?

El analista internacional señaló que, por lo pronto, no es posible atisbar una respuesta ofensiva de Irán, luego del lanzamiento de 100 drones que fueron destruidos por el poder militar de Israel en el aire, antes de tocar tierra. Ya el alerta fue levantado, agregó.

Consideró que si bien EEUU no se ve como centro de una respuesta iraní, la administración Trump ha dejado claro que no tiene que ver con el ataque, pero está atento.

“EEUU está dispuesto solo a defenderse, hay que recordar que Trump es un aislacionista, no quiere guerras. Él pone bien claro los límites, dice: yo no me metí, pero si me obligas, puedo hacer muchísimo más daño que los israelíes. Coloquialmente, ese ha sido el mensaje. Y no creo que Irán se atreva”, enfatizó al tiempo que descartó que este serio conflicto en Medio Oriente pueda impactar la economía global.

“No hay nadie que esté al lado de Irán en serio. Rusia acaba de sacar una declaración bastante insípida que condena el ataque israelí, pero sin involucrarse, y los demás países árabes brindan con jugo de frutas en sus capitales”, apuntó.

