Israel y EEUU atacan el principal aeropuerto, plantas desalinizadoras y defensa aérea de Irán

TEHERÁN. - Israel y Estados Unidos atacaron en las últimas horas del principal aeropuerto de Irán e importantes plantas desalinizadoras en la isla de Qeshm que el régimen iraní denunció como crímenes contra la población civil mientras sus fuerzas armadas prosiguieron toda la mañana con sus ataques contra Israel, de momento sin víctimas en ninguno de estos casos.

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que sus aviones atacaron al aeropuerto de Mehrabad y destruyeron, al menos, 16 aviones pertenecientes a la unidad de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria.

Israel denunció que el aeropuerto servía como "centro neurálgico para el armamento y la financiación de las fuerzas terroristas del régimen en Oriente Próximo", en referencia particular a las milicias libanesas de Hezbolá.

"El ataque a la infraestructura militar del aeropuerto interrumpe la capacidad de armar no solo al régimen, sino también a las fuerzas terroristas en la región", añadió el Ejército.

Operación de Estados Unidos

El ataque a las plantas desalinizadoras fue confirmado por el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, quien señaló a Estados Unidos como ejecutor de la operación. Denunció que el bombardeo dejó sin acceso a agua potable a más de 30 poblaciones del sur de Irán, en particular las más próximas a la costa del estrecho de Ormuz.

"Estados Unidos cometió un crimen flagrante y desesperado al atacar una planta desalinizadora en la isla de Qeshm. El ataque interrumpió el suministro de agua en 30 poblaciones", condenó Araqchi antes de asegurar que "atacar la infraestructura crítica de Irán es un acto muy peligroso que tendrá graves consecuencias".

Por otra parte, el Ejército de Israel confirmó un ataque contra la "sala de situación" de la Defensa Aérea de la Guardia Revolucionaria, otro punto neurálgico del sistema de defensa nacional del país ante los bombardeos conjuntos sobre la capital.

"La Fuerza Aérea Israelí alcanzó sistemas de defensa aérea, un sitio utilizado para fabricar y lanzar misiles balísticos, centros de mando, instalaciones de almacenamiento y estructuras adicionales", indicó el Ejército.

FUENTE: Con información de Europa Press