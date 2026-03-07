sábado 7  de  marzo 2026
GUERRA

Israel y EEUU atacan el principal aeropuerto, plantas desalinizadoras y defensa aérea de Irán

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que sus aviones atacaron al aeropuerto de Mehrabad y destruyeron, al menos, 16 aviones de la Guardia Revolucionaria

El premier israelí, Benjamín Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa.&nbsp;

El premier israelí, Benjamín Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa. 

(OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL / Europa Press)
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEHERÁN. - Israel y Estados Unidos atacaron en las últimas horas del principal aeropuerto de Irán e importantes plantas desalinizadoras en la isla de Qeshm que el régimen iraní denunció como crímenes contra la población civil mientras sus fuerzas armadas prosiguieron toda la mañana con sus ataques contra Israel, de momento sin víctimas en ninguno de estos casos.

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que sus aviones atacaron al aeropuerto de Mehrabad y destruyeron, al menos, 16 aviones pertenecientes a la unidad de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria.

Lee además
 El humo se eleva desde el lugar de los ataques aéreos en una zona central de la capital iraní, Teherán, el 6 de marzo de 2026.
CONFLICTO

Israel destruye "búnker subterráneo" de Jamenei en la capital de Irán
Imagen del portaaviones Abraham Lincoln en el Medio Oriente.   
CASA BLANCA

Trump: "Sólo la "rendición incondicional" del régimen de Irán pondrá fin a la guerra

Israel denunció que el aeropuerto servía como "centro neurálgico para el armamento y la financiación de las fuerzas terroristas del régimen en Oriente Próximo", en referencia particular a las milicias libanesas de Hezbolá.

"El ataque a la infraestructura militar del aeropuerto interrumpe la capacidad de armar no solo al régimen, sino también a las fuerzas terroristas en la región", añadió el Ejército.

Operación de Estados Unidos

El ataque a las plantas desalinizadoras fue confirmado por el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, quien señaló a Estados Unidos como ejecutor de la operación. Denunció que el bombardeo dejó sin acceso a agua potable a más de 30 poblaciones del sur de Irán, en particular las más próximas a la costa del estrecho de Ormuz.

"Estados Unidos cometió un crimen flagrante y desesperado al atacar una planta desalinizadora en la isla de Qeshm. El ataque interrumpió el suministro de agua en 30 poblaciones", condenó Araqchi antes de asegurar que "atacar la infraestructura crítica de Irán es un acto muy peligroso que tendrá graves consecuencias".

Por otra parte, el Ejército de Israel confirmó un ataque contra la "sala de situación" de la Defensa Aérea de la Guardia Revolucionaria, otro punto neurálgico del sistema de defensa nacional del país ante los bombardeos conjuntos sobre la capital.

"La Fuerza Aérea Israelí alcanzó sistemas de defensa aérea, un sitio utilizado para fabricar y lanzar misiles balísticos, centros de mando, instalaciones de almacenamiento y estructuras adicionales", indicó el Ejército.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

EEUU ataca más de 3.000 objetivos en Irán en una semana

Expertos advierten que Irán intentará ganar tiempo

La falacia del "combatiente extranjero": ciudadanía, lealtad y derecho

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (centro), junto a (izq./der.), la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, Santiago Peña, presidente de la República del Paraguay, Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, Javier Milei, presidente de Argentina, José Raúl Mulino, presidente de Panamá, Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana, Nasry “Tito” Asfura, presidente de Honduras, Rodrigo Chaves Robles, presidente de Costa Rica, José Antonio Kast, presidente electo de Chile, y Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, presidente de Ecuador, durante una fotografía grupal al inicio de la Cumbre Escudo de las Américas en Trump National Doral en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026.
HEMISFERIO OCCIDENTAL

Doral acoge cumbre del Escudo de las Américas, impulsada por Trump

El experimento ideológico de gobierno de Gabriel Boric (2022-2026)
OPINIÓN

El experimento ideológico de gobierno de Gabriel Boric (2022-2026)

Luis Arraez #2 celebra con Ronald Acuña Jr. #21 de Venezuela tras anotar contra Países Bajos durante la quinta entrada de un partido del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Loan Depot Park el 6 de marzo de 2026 en Miami, Florida. 
BÉISBOL

Clásico Mundial de Béisbol 2026: Estos son los juegos para hoy sábado 7 de marzo

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC. video
MIGRACIÓN

EEUU facilita el retorno de casi 24.000 ciudadanos desde Medio Oriente

Reportaje. 
NEGOCIO DEL RÉGIMEN

Ayuda enviada desde México a Cuba estaría siendo vendida en tiendas controladas por militares

Te puede interesar

Un avión de combate en el portaaviones Abraham Lincoln, que participa en la ofensiva contra el régimen de Irán. 
ANáLISIS

¿Cuál sería el impacto económico de la ofensiva contra el régimen de Irán?

Por Leonardo Morales
El inicio de obras del SPH promete impulsar el deporte y la economía en Homestead.
DESARROLLO

Homestead activa inversión de $280 millones para convertirse en capital deportiva del sur de Florida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (centro), junto a (izq./der.), la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, Santiago Peña, presidente de la República del Paraguay, Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, Javier Milei, presidente de Argentina, José Raúl Mulino, presidente de Panamá, Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana, Nasry “Tito” Asfura, presidente de Honduras, Rodrigo Chaves Robles, presidente de Costa Rica, José Antonio Kast, presidente electo de Chile, y Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, presidente de Ecuador, durante una fotografía grupal al inicio de la Cumbre Escudo de las Américas en Trump National Doral en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026.
HEMISFERIO OCCIDENTAL

Doral acoge cumbre del Escudo de las Américas, impulsada por Trump

Imagen difundida por la ACN (Agencia Cubana de Noticias) muestra al dictador cubano Raúl Castro (C) asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025. 
GRITO DE LIBERTAD

EEUU explora imputar penalmente a líderes Partido Comunista de Cuba

María Corina Machado vendrá a recorrer Venezuela. 
VENEZUELA

"El impacto de María Corina Machado en las calles será grandísimo"