Ataques cruzados dejan tres muertos en Ucrania y dos en Rusia

Bomberos ucranianos apagan uno de los tantos incendios que dejó el ataque ruso. (AFP)

KIEV. Ataques rusos con drones mataron a tres personas en Ucrania, que de su lado golpearon petroleros y mataron a dos personas en Rusia, afirmaron el domingo, 3 de mayo, las autoridades de los dos países beligerantes.

Las negociaciones para terminar más de cuatro años de guerra están estancadas y ambas partes se lanzan a diario decenas o cientos de drones explosivos.

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Ataques rusos en la región de Odesa, en el sur de Ucrania, mataron a dos personas, entre ellos un camionero en un puerto, dijo el gobernador regional Oleg Kiper.

"Los drones enemigos golpearon tres edificios residenciales y otros dos resultaron dañados", aseguró en redes sociales. "Los drones enemigos golpearon tres edificios residenciales y otros dos resultaron dañados", aseguró en redes sociales.

"Instalaciones y equipos de la infraestructura portuaria también resultaron dañados", agregó el responsable de esta región, clave en las exportaciones marítimas del país.

Por su parte, las autoridades en la región de Jersón, también en el sur, reportaron la muerte de otra persona por bombardeos rusos.

“El enemigo atacó a civiles en el territorio de la comunidad de Bilopilia (...) a menos de 5 km de la frontera con la Federación Rusa”, informó Oleg Grigorov, jefe de la administración regional de Sumi.

“Desafortunadamente dos civiles murieron en el ataque con drones. Eran dos hombres de 48 y 72 años”, agregó Grigorov a través de su cuenta de Telegram.

En la región de Dnipró, en tanto, una persona murió y al menos cuatro resultaron heridas en un ataque ruso con drones y artillería, según el jefe de la administración militar, Oleksandr Hanza. En los dos ataques sufrieron daños casas privadas, algunos negocios y vehículos.

Según la fuerza aérea de Kiev, Rusia lanzó 268 drones y un misil balístico contra Ucrania durante la noche.

Ucrania responde

De su lado, las fuerzas ucranianas atacaron con al menos 334 drones el territorio enemigo, dijo el Ministerio de Defensa ruso.

La región de Leningrado, en el noroeste, era el objetivo principal. Las terminales de exportación petrolera en esa zona han recibido numerosos ataques en semanas recientes.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reivindicó también un ataque contra dos petroleros de la flota fantasma rusa en el puerto de Novorosíisk, en el mar Negro.

Los ataques ucranianos mataron a un hombre de 77 años en la región de Moscú y a un adolescente de 15 en una zona de Zaporiyia (sur de Ucrania), afirmaron los gobernadores regionales.

Decenas de millas de personas han muerto en esta guerra, que estalló en febrero de 2022 con la invasión de Rusia sobre Ucrania.

Kiev asegura que sus ataques son una respuesta justa a los bombardeos nocturnos rusos sobre sus ciudades. También afirma que solo ataca objetivos energéticos y militares.

Rusia también niega atacar a los civiles.

Zelenski prometió intensificar los ataques contra sitios energéticos rusos si Moscú no pone fin a su invasión. "Rusia puede poner fin a la guerra en cualquier momento. Si la prolonga, ampliaremos nuestras operaciones de defensa", indicó en redes sociales.

FUENTE: Con información de AFP y Deutsche Welle