jueves 23  de  abril 2026
POLÍTICA

Préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, un gran espaldarazo a Kiev

Eslovaquia también retira bloqueo al paquete de sanciones contra Moscú tras la reparación del oleoducto Druzhba

El&nbsp; presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

El  presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Por: María Graterol

El acuerdo alcanzado este 22 de abril por los 27 países de la Unión Europea para liberar un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania y aprobar el vigésimo paquete de sanciones a Rusia representa un respaldo clave para Kiev en medio de la guerra con Moscú.

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El analista político y académico de Florida International University (FIU) Erich de la Fuente explicó en exclusiva a DIARIO LAS AMÉRICAS que el préstamo aprobado representa un respaldo clave para Ucrania en el contexto del conflicto con Rusia. “Este préstamo es importantísimo, porque son 90.000 millones de euros, lo que significa que Ucrania va a tener fondos muy necesarios para poder continuar su resistencia”, señaló.

La decisión la adoptaron los embajadores en una reunión en Bruselas tras constatar que Budapest no mantiene el veto que durante meses impidió la aprobación definitiva del préstamo a Kiev, ya que aún era necesaria la luz verde a una modificación del presupuesto comunitario que requería la unanimidad de todos los Estados miembros.

También recibió el visto bueno el vigésimo paquete de sanciones a Rusia, que fue propuesto por la Comisión Europea con la idea de que entrara en vigor el pasado 24 de febrero --cuando se cumplieron cuatro años del inicio de la invasión rusa a Ucrania--, pero que ha tenido que esperar a que Hungría, y también Eslovaquia, retiraran finalmente su veto.

De la Fuente sostiene que, desde la perspectiva del Kremlin, la estrategia inicial (tras la escalada de la invasión) de lograr una victoria militar rápida no se concretó. “En los últimos años no se han podido mover significativamente en el terreno, y esa estrategia de tumbar al gobierno ucraniano militarmente ha fallado”, afirmó el experto.

Sobre las sanciones aprobadas contra Rusia, indicó que, aunque generan presión, el impacto tiene límites. “Son positivas porque restringen el acceso de Rusia a ingresos, pero no creo que cambien el rumbo de la guerra ni que obliguen a Moscú a negociar en el corto plazo”, explicó de la Fuente.

También destacó que la estrategia rusa apunta al desgaste prolongado. “La idea del Kremlin es alargar la guerra lo más posible, esperando que Occidente se canse de financiar a Ucrania”, indicó, al tiempo que consideró que el nuevo paquete europeo representa “un espaldarazo importante” para contrarrestar ese escenario.

LEA TAMBIÉN: Los 27 aprueban préstamo de 90.000 millones a Ucrania y otras sanciones a Rusia tras dos meses de veto húngaro

Impacto interno y político

En cuanto a los efectos internos en Ucrania, indicó que el financiamiento no solo tiene un componente militar. “Parte de este préstamo está destinado a cubrir el presupuesto general del Estado, lo que incluye salarios y servicios básicos. Eso permite que el país siga funcionando en medio de la guerra”, afirmó.

El especialista remarcó que mantener operativa la estructura estatal resulta clave para la estabilidad social. “Si los servicios no funcionan, la población no puede sostenerse, y eso debilitaría el apoyo al gobierno. Este financiamiento ayuda a evitar ese colapso”, explicó.

Asimismo, destacó que los recursos permitirán reforzar la capacidad militar. “Ucrania podrá reemplazar armamento y adquirir nuevos equipos, lo cual es fundamental en esta etapa del conflicto”, puntualizó.

Finalmente, sobre el impacto político en Europa, consideró que más que el paquete en sí, lo relevante es el cambio en el equilibrio interno de la Unión Europea. “Lo más importante es la pérdida de influencia de Viktor Orbán, que había bloqueado reiteradamente medidas a favor de Ucrania. Sin ese obstáculo, ahora será más fácil aprobar nuevas ayudas”, señaló.

A su juicio, este cambio podría marcar una diferencia en la dinámica europea frente a Rusia. “Putin pierde a su principal aliado dentro de la Unión Europea, y eso puede facilitar que se mantenga la presión sobre Moscú en el futuro”, concluyó.

Fin del bloqueo europeo

El acuerdo para Ucrania y las sanciones a Rusia llegan después de dos meses de bloqueo por parte de Hungría y menos de 24 horas después de que Kiev anunciara la reparación del oleoducto Druzhba.

La decisión fue adoptada por los embajadores en Bruselas tras constatar que Budapest retiró el veto que impedía la aprobación definitiva del préstamo, mientras Eslovaquia también levantó sus objeciones.

El desbloqueo ocurrió después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, confirmara la finalización de las obras de reparación del oleoducto Druzhba, principal arteria para el transporte de petróleo ruso al centro de Europa.

“Tal como se acordó con la Unión Europea, Ucrania ha completado las obras de reparación en el tramo del oleoducto Druzhba que resultó dañado por un ataque ruso”, indicó Zelenski, al asegurar que ahora puede reanudarse su funcionamiento.

Durante meses, Hungría y Eslovaquia utilizaron la paralización de esa infraestructura como argumento para bloquear nuevas ayudas a Kiev y vetar las sanciones contra Moscú.

El conflicto llegó al punto de que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, bloqueó el desembolso de 90.000 millones de euros para cubrir las necesidades de financiación de Ucrania, contradiciendo lo acordado previamente con el resto de líderes europeos.

Su decisión generó fuertes críticas dentro de la UE. Incluso el presidente del Consejo Europeo, António Costa, calificó como “completamente inaceptable” el veto húngaro, al considerar que ningún Estado miembro puede desconocer lo decidido por el conjunto del bloque.

Además del financiamiento, el nuevo paquete incluye restricciones al sistema bancario ruso, sus exportaciones y la prohibición total de servicios marítimos para el petróleo ruso.

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