MOSCÚ.- El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró que su país está considerando la posibilidad de "reanudar" las negociaciones con Ucrania en Estambul, pero no lo ve como su "principal prioridad".

"Estamos considerando la posibilidad de reanudar las negociaciones en Estambul", pero "el tema de reanudar las negociaciones no está actualmente en el primer lugar de prioridad", afirmó Lavrov durante un acto dentro del Foro Diplomático de Antalia, en Belek, Turquía.

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Argumentó. "No forzamos a nadie a negociar. Siempre hemos asumido que si el otro está dispuesto, nosotros lo estaremos también a pesar de los pésimos antecedentes de nuestros colegas ucranianos con los que hemos negociado".

Ucrania y Rusia se vieron las caras en Estambul el 16 de mayo, el 2 de junio y el 23 de julio de 2025. Entonces las delegaciones pactaron varios intercambios de prisioneros y la entrega de cuerpos de fallecidos.

Reproche a Zelenski

El canciller de Rusia reprochó al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, sus "mentiras" por asegurar que el oleoducto Druzhba fue dañado. Criticó el plan de la Comisión Europea para proporcional un crédito de 90.000 millones de euros a Kiev.

Hungría rechazó aprobar la iniciativa hasta que se reabra el oleoducto Druzhba.

Lavrov aseguró que pidió, en 2014, al mandatario ucraniano que la población del Donbás pudiera hablar en ruso porque "son pueblos con un historia y cultura comunes". "Si la gente del este de Ucrania quiere hablar Ruso, deja que hablen ruso legalmente", planteó.

Sin embargo, reprochó el funcionario, Zelenski entonces empezó a pedir a la población que "sintiera conexión con la cultura rusa, que se marchar a Rusia". El responsable diplomático ruso considera que las cuestiones sobre derechos humanos relativas al idioma o la religión en Ucrania no deben ser objeto de negociación entre la UE y Rusia.

FUENTE: Con información de Europa Press