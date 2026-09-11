viernes 11  de  septiembre 2026
ESPAÑA

Arrestan en Ceuta a marroquí condenado por terrorismo yihadista mientras arrecia crisis migratoria

El hombre tenía prohibición de entrar a España desde 2025 y fue detenido en un punto de control, en medio de renuncias en el gobierno y violencia

&nbsp;La crisis migratoria en Ceuta se envidencia en las tiendas de campaña y construcciones improvisadas por personas asentados en la playa del Trampolín (foto del 6 de septiembre de 2026)

 La crisis migratoria en Ceuta se envidencia en las tiendas de campaña y construcciones improvisadas por personas asentados en la playa del Trampolín (foto del 6 de septiembre de 2026)

EFE

MADRID.- La Guardia Civil arrestó en Ceuta a una persona de Marruecos condenada por terrorismo yihadista en 2015, durante un operativo de control desplegado, mientras arrecia la crisis migratoria generada por el ingreso masivo de personas en esta ciudad autónoma de España, en julio pasado.

El hombre, del que no fue revelada su identidad, fue detenido junto a su hermano en uno de los puntos activados por la policía, a pesar de que sobre él pesa una prohibición de entrada a territorio español contemplada en el fallo judicial, informaron fuentes vinculadas a la lucha antiterrorista.

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Renuncia en Ceuta

Este viernes se informó que el jefe de Gabinete del Delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, renunció al cargo en medio de señalamientos inacción del gobierno de Pedro Sánchez y de fuertes tensiones políticas en el país.

En la carta de renuncia, Sanz aseguró que sí informó "personalmente" a su superior el Delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, de los mensajes de WhatsApp que fueron enviados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el 29 de julio, un día antes de la ola migratoria, se informó.

No obstante, Pérez Triano asegura no haber tenido conocimiento de esos mensajes que advertían de la movilización, lo que pone de manifiesto otra contradicción entre las versiones sobre la crisis migratoria.

También el presidente de Ceuta, Juan Vivas, aseguró que el gobierno de Pedro Sánchez subestimó las advertencias sobre la presión migratoria en días anteriores a la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos.

Afirmó, además, que desde Moncloa le pidieron que dejara de llamar porque se estaba poniendo "muy pesado", tras tratar de contactar directamente con el presidente del gobierno sin éxito y remitido a la jefatura de Gabinete español.

Violencia atiza crisis migratoria

Mientras Marruecos rechaza que se le vincule a los hechos “sin pruebas” , este viernes en la madrugada se reportaron en Ceuta varios incendios que los bomberos se dedicaron a extinguir.

“Fue una noche terrible”, aseguraron los efectivos tras los esfuerzos por apagar las llamas, cuyo origen se investiga.

El fuego afectó 40 asentamientos de migrantes, coches y contenedores que resultaron quemados, pero no dejó heridos ni daños en las viviendas de los vecinos de la zona, ni a edificios públicos como los colegios Príncipe Felipe y Reina Sofía, según los reportes.

El ingreso de inmigrantes ha generado manifestaciones de la población de Ceuta que siente amenazada su seguridad.

FUENTE: Con información de Europa Press; y abc.es

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