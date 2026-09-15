Reino Unido se dispone a elevar el nivel de relaciones diplomáticas con Venezuela

El Primer ministro de Reino Unido, Andy Burhham, durante un acto público el 31 de julio de 2026.

LONDRES. - El gobierno del Reino Unido , liderado por el primer ministro Andy Burnham, anunció su disposición a elevar el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela , para contribuir al "restablecimiento de la democracia " en el país latinoamericano, con miras hacia la seguridad regional.

“Profundizaremos nuestra colaboración con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y con su gobierno, en consonancia con las prioridades del Reino Unido”, afirma el secretario para las Américas, Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos británico, Chris Elmore, en un escrito enviado al Parlamento.

“Como parte de este enfoque, Reino Unido y Venezuela han acordado elevar su representación diplomática a nivel de embajadores", añade y explica que "los acontecimientos registrados en Venezuela desde el 3 de enero han creado una valiosa oportunidad para que la comunidad internacional contribuya al restablecimiento de la democracia".

Reino Unido, compromiso con Venezuela

Elmore subraya en el escrito que "Reino Unido considera que este momento exige un compromiso pragmático para impulsar una transición creíble y fomentar avances adicionales en materia de reformas”.

“Acogemos con satisfacción las conversaciones políticas, lideradas desde Venezuela, entre Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, así como los progresos que este proceso ha permitido alcanzar hasta la fecha", precisó.

Argumentó que la mejora de las relaciones bilaterales permitirá a Londres desempeñar "un papel constructivo en apoyo de una transición democrática".

Por la seguridad regional

"Nos permitirá defender de manera más eficaz el respeto de los Derechos Humanos y contribuir a la recuperación y reconstrucción del país tras los devastadores terremotos del 24 de junio", señaló al tiempo que reiteró el propósito de prestar apoyo vigoroso a sus ciudadanos y promover los intereses de las empresas del Reino Unido en Venezuela.

Explicó que la decisión forma parte de un “proceso más amplio” de reacercamiento internacional hacia Venezuela en el que socios clave e instituciones multilaterales también están restableciendo o fortaleciendo sus relaciones con el país" y dijo que esto contribuye a la estabilidad regional.

FUENTE: Con información de Europa Press, AFP