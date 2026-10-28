Benjamin Netanyahu enfrenta dificultades para formar gobierno

TEL AVIV -- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, enfrenta dificultades para formar gobierno, luego de que en las elecciones legislativas no consiguió el número necesario para lograr la mitad más uno de los votos necesarios.

Para formar gobierno en Israel se requieren como mínimo 61 votos, pero el bloque de Netanyahu solo logró 53, según los datos publicados. Sin embargo, aún hay que esperar por el conteo total de los sufragios.

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Gabriel Colodro, reportero diplomático de Media Line, explica las posibles alianzas que podrían gestarse para que uno de los dos bloques más votados, Likud, el de Netanyahu, y el opositor Yashar, del general retirado Gadi Eisenkot

Una coalición de los partidos árabes israelíes le parece “imposible” a Colodro porque las campañas fueron construidas con base en la responsabilidad del primer ministro Netanyahu frente “al desastre del 7 de octubre”, el ataque terrorista sorpresa de Hamás desde la Franja de Gaza en 2023, que vulneró la valla fronteriza tecnológica y militar de Israel-, y, por lo tanto, “la traición del votante de realizar una acción contraria a la prometida sería demasiado fuerte y evidente a esta altura. No estamos viviendo un periodo regular en Israel”.

Colodro no descarta aún que se pueda llegar a formar gobierno, aunque indicó que aún hay posibilidades. Primero porque no se ha terminado de contar los votos – faltan los sufragios de soldados y diplomáticos- que votan de forma separada.

Y esos votos podrían cambiar la situación de forma mínima, pero pueden acercar a un bloque ya sea el de Netanyahu o al opositor a los 61 que se requieren en el Parlamento. O, también el caso de la oposición sionista de Gadi Eisenkot (militar retirado) que obtuvo 48 escaños.

Todo esto sin contar con el partido árabe Ra’am, con el que se hizo coalición en el gobierno de Naftali Bennett hace más de cinco años, cuando fue electo primer ministro al hacer coalición también con el opositor Jair Lapid.

Las dificultades se acrecientan según Colodro debido a que hay una posición más dura frente a trabajar con los partidos árabes, a los cuales se le ha exigido “bastantes cosas más” que las de periodos anteriores, como el de Bennett en 2021.

También se le impusieron condiciones a Mansour Abbas, líder de Ra’am como reconocer que Israel es un Estado judío, lo cual hizo.

El periodista insiste en señalar que hoy en día todo es más complejo, dado que se le exige declarar al “grupo terrorista Hamás, justamente como grupo terrorista”, lo que implica una complicación más grande para alguien que representa al sector árabe.

Explicó, además, que hay un gran porcentaje de la población árabe-israelí que tiene parientes en la Franja de Gaza y en Cisjordania que no son ciudadanos israelíes como ellos, pero sí son palestinos y eso pudiera inclinar la balanza.

Pasos que siguen

Colodro apunta que en el caso de que ninguno de los dos bandos más fuertes logre los 61 escaños, lo que viene es una reunión de cada partido con el presidente de Israel, Isaac Herzog, y cada organización recomienda a un candidato para ser el próximo primer ministro y formar coalición.

Acota que el candidato del partido que recibe más recomendaciones es a quien se le dará prioridad y un tiempo para formar coalición y puede negociar con todo el espectro político que quiera.

Una vez cumplido el lapso, tiene que informarle al presidente israelí si logró o no formar coalición, en caso de que no se le extienda el tiempo.

Explica que, generalmente, esa extensión, sí se otorga, es de un par de semanas, y finalmente, si no se logra, le devuelve el mandato al presidente y el presidente se lo da a la segunda opción más recomendada.

¿Victoria o derrota?

Colodro apunta que los resultados de las recientes elecciones se pueden interpretar como una derrota de la derecha israelí representada por Netanyahu.

“Sí, podemos hablar de que ya es una derrota porque en las elecciones anteriores logró formar una coalición, que es una coalición de derecha dura, y en estas elecciones no le dan los números para formar esta coalición. Entonces, de por sí ya hay una baja evidentemente en los votos hacia el Likud. Lo vemos por la cantidad de mandatos que ha recibido. Hasta ahora van 26 mandatos; en las elecciones anteriores hubo 34. Entonces, sí vemos un flujo de votos desde el Likud hacia otros partidos de derecha o de centro derecha, pero del bloque opositor a Netanyahu no”.

Descarta que, en el caso de que Netanyahu no logre formar gobierno, cambie la política de Israel hacia Irán, la Franja de Gaza y Cisjordania, en virtud de que el candidato más fuerte es el opositor Eisenkot, que fue comandante y jefe del Ejército israelí.

“En el tema militar no debería haber una diferencia demasiado grande, sobre todo frente a enemigos importantes como Irán. Hay, sí, mucha crítica sobre cómo se ha trabajado la resolución de la guerra con Hamás y las capacidades de Hamás que hasta hoy en día siguen, si bien están muy disminuidas. Hamás sigue existiendo y prosigue dominando ciertas partes de la Franja de Gaza, lo que ha generado bastante crítica hacia el primer ministro Netanyahu, sobre todo de parte de la oposición”.

Eso, indica el periodista, claramente plantea una posición más dura frente a lo que debiera ser, según lo que espera la población israelí en general: la derrota completa de Hamás.

Destacó que la gran sorpresa dentro del mundo árabe en estas elecciones fue que sacaron entre 18 y 19 escaños. “Lo que es histórico para ellos. Ahí sí existía una lista árabe unificada, en la cual se incluía al partido Hadash, que se puede decir que es el único partido comunista israelí. Pero ellos no entrarían en una coalición de gobierno ni en el bloque de Netanyahu ni en el bloque opositor. Se mantienen al margen”.

Colodro calcula que en los próximos días se podría tener el 100% de los votos contabilizados y se atreve a asegurar que la tendencia no va a variar demasiado.

Aunque el bloque opositor no tiene los 61 escaños para formar gobierno, se considera que ya obtuvo una “victoria” porque Netanyahu tampoco lo ha podido hacer.

Solo el tiempo dirá si será necesario repetir las elecciones.