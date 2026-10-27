Los primeros datos del escrutinio en Israel dan la victoria al Likud, seguido del opositor Yashar

El Primer Ministro Benjamin Netanyahu está dando un discurso televisado desde su oficina en Jerusalén el 28 de febrero de 2026.

JERUSALÉN.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu , ganaría las elecciones generales con entre 24 y 25 escaños, frente a los 32 de las elecciones de 2022. Sin embargo, su bloque y el opositor supera al suyo por entre dos y tres escaños, de acuerdo con los sondeos a pie de urna publicados por los principales canales del país (11, 12 y 13).

Según esto, el bloque de Netanyahu ronda los 50 escaños: entre 24 y 25 para el Likud del mandatario; de 6 a 8 para el ultraordoxo Shas liderado por Aryeh Deri; entre 6 y 7 para Poder Judío, de Itamar Ben Gvir; en torno a 6 para Sionismo Religioso, de Bezalel Smotrich; y entre 6 y 7 para Judaísmo Unido de la Torá, Yaakov Asher.

Por su parte, el bloque opositor tendría entre 52 y 53 escaños, distribuidos de la siguiente manera: de 21 a 23 para Yashar! (¡Recto!), de Gadi Eisenkot; entre 12 y 14 para Juntos, liderado por Naftali Bénet; entre 9 y 10 para Los Demócratas de Yair Golán; y de 7 a 9 para Israel Beitenu (Israel Nuestro Hogar), de Avigdor Líberman.

El Parlamento de Israel cuenta con 120 asientos, estando la mayoría en 61. Ni el bloque de Eisenkot ni el de Netanyahu alcanzan esta cifra, por lo cual el apoyo de los partidos árabes (que ambos, de momento, rechazan) es clave para formar un Gobierno.

Los partidos árabes se harían con un total de entre 17 y 18 escaños, tras una tarde en la que se registraron picos de participación entre la población palestina que cuenta con pasaporte israelí.

La Lista Conjunta, que engloba a los partidos de izquierda Jadash, Taal y Balad, obtendría entre 10 y 11 asientos; mientras que el islamista Raam llegaría a los 7.

El sufragio se celebró a la sombra de tres años de guerras regionales desatadas por esos ataques del movimiento palestino, con cuestionamientos sobre la respuesta del país y teniendo la seguridad como tema central de la campaña.

Lo que importa al final es la suma de cada alianza. A pesar de la guerra votó muchísima gente: dos horas antes del cierre ya había votado más del 74%, una cifra muy alta en casi 40 años, una muestra de la fuerza de la democracia israelí, según reportó Fuente Latina.

El conteo termina esta noche y faltan más de 650 mil votos especiales de soldados y otros que pueden tardar hasta el viernes y cambiar algunos asientos. El resultado oficial llegará, a más tardar, el 4 de noviembre después de que el presidente Isaac Herzog le pedirá a un candidato con más apoyo que arme gobierno.

Para esto, tendrá hasta 42 días. Si nadie lo logra, Israel podría volver a votar. Mientras tanto, Netanyahu seguirá en el cargo.

Partidos celebran

Las formaciones árabes de Israel, la Lista Conjunta y Raam, celebraron en la noche de este martes su alto resultado en escaños gracias a un pico de participación de sus votantes, que vieron como un golpe de efecto al Gobierno de Benjamín Netanyahu.

"Es un día histórico", aseguró el presidente de la Lista Conjunta, Yusef Yabarín, en un comunicado compartido por el partido. Indicó: "La ciudadanía se pronunció y depositó su confianza en nosotros de manera inequívoca. Nuestro mensaje es claro y contundente: ¡el 'gobierno de derramamiento de sangre' debe marcharse!".

Por su parte, el líder de la Lista Conjunta, que engloba los partidos de la izquierda árabes Jadash, Taal y Balad, aseguró que las formaciones árabes se convirtieron en una fuerza "que no puede ser ignorada" y sin cuya voz no se puede construir un futuro para el país

Mansur Abás, líder del islamista Raam, también consideró que la alta participación de los árabes israelíes (mayoritariamente palestinos con ciudadanía de Israel) es una reacción a las políticas del Ejecutivo: "Y sí, queremos cambiarla en casi todos los sentidos", declaró a la Cadena 12 de la televisión nacional.

Agregó que un alto cargo del Likud, el partido de Benjamín Netanyahu, le "contactó hace unos días", aunque no dio detalles sobre la conversación.

Sin embargo, Abás (que se mostró favorable previamente a apoyar gobiernos de Netanyahu), puntualizó: "Con los números que tenemos ahora no hay Gobierno".

Contexto electoral

Los comicios se realizaron en un momento de creciente aislamiento de Israel por su campaña militar en Gaza tras el ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre de 2023, la construcción de asentamientos y la violencia de los colonos en Cisjordania ocupada.

Cerca de 7,3 millones de personas tenían derecho a voto, y miles de israelíes volaron desde el extranjero para participar en los comicios.

FUENTE: Con información de EFE/AFP/Fuente Latina