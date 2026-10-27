martes 27  de  octubre 2026
ELECCIONES

Israel vota entre la seguridad, las secuelas del 7 de octubre y el futuro del país

Los testimonios recogidos por Fuente Latina reflejan distintas preocupaciones ante las elecciones: desde el reclamo de una investigación sobre los ataques de Hamás hasta el temor por familiares que siguen vinculados a la guerra y las expectativas sobre el rumbo democrático de Israel.

Una mujer emite su voto en un colegio electoral en la aldea drusa de Daliyat al-Karmel, en el norte de Israel, el 27 de octubre de 2026, día de las elecciones legislativas israelíes.

Una mujer emite su voto en un colegio electoral en la aldea drusa de Daliyat al-Karmel, en el norte de Israel, el 27 de octubre de 2026, día de las elecciones legislativas israelíes.

AFP
Por Elena Moreno

ISRAEL.— La seguridad, las consecuencias de los ataques del 7 de octubre de 2023 y el futuro de las próximas generaciones forman parte de las preocupaciones que acompañan a los israelíes durante una nueva jornada electoral, en la que el primer ministro Benjamín Netanyahu aspira a continuar en el poder.

Los testimonios recogidos por Fuente Latina muestran distintas perspectivas sobre el momento que atraviesa el país. Mientras algunos ciudadanos reclaman esclarecer los fallos que permitieron la incursión de Hamás, otros expresan su preocupación por familiares que estuvieron en peligro o que actualmente sirven en el Ejército.

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Uno de los reclamos que aparece entre las voces entrevistadas es la creación de una comisión estatal que investigue lo ocurrido el 7 de octubre y determine las responsabilidades correspondientes.

“Lo primero queremos que se investigue oficialmente lo ocurrido el 7 de octubre y eso que el gobierno lleva tres años evitando investigarlo y evitando tomar responsabilidad ninguna por lo peor que nos pasó en Israel de toda la vida”, afirmó Sharon Beth, un ciudadano israelí a Fuente Latina.

La demanda se inscribe en un debate nacional sobre cómo examinar los fallos de seguridad que precedieron al ataque de Hamás. El Gobierno ha defendido una alternativa a la comisión estatal solicitada por sus críticos, mientras que una encuesta del Instituto para la Democracia de Israel publicada en octubre encontró que el 71% de los judíos israelíes respaldaba la creación de una comisión estatal de investigación.

El asunto refleja una discusión que trasciende las diferencias partidistas y que forma parte de las expectativas de numerosos ciudadanos ante el próximo Gobierno.

La guerra, una preocupación que alcanza a las familias

Para Sara Frajhof, que habló desde Colombia, las consecuencias del conflicto tienen un significado personal. La mujer recordó el temor que sintió por una nieta que se encontraba en el festival de música Nova cuando se produjo el ataque y expresó su preocupación por otros familiares que sirven en el Ejército.

“Está viva la guerra porque yo pasé susto con una nieta en el festival en el famoso concierto de Nova, tengo nietos que están en el ejército que están en la guerra”, relató.

Frajhof también manifestó su apego a Israel y la importancia que atribuye a la defensa del país. “Si hay que hacerlo por el país que no lo hagan porque nosotros necesitamos a este país y yo quiero mucho mucho a Israel”, señaló.

Su testimonio refleja cómo la seguridad sigue siendo una preocupación concreta para las familias afectadas por los ataques y por el conflicto posterior, incluso cuando sus integrantes mantienen distintas experiencias y perspectivas sobre la situación política.

Experiencias distintas sobre la seguridad

Las opiniones recogidas por Fuente Latina también incluyen la preocupación por el trato que reciben los israelíes y los judíos fuera del país.

Ben Avidar, israelí de nacionalidad española, describió un ambiente que considera hostil para quienes muestran públicamente su identidad judía o hablan hebreo en distintos países de Europa y América Latina.

“Está fatal porque los israelíes en Latinoamérica, en España, en Europa, no pueden andar tranquilos, da igual si son de izquierda o de derechas”, afirmó a Fuente Latina.

Avidar sostuvo que portar la estrella de David o hablar hebreo puede convertirse en motivo de provocaciones. Su testimonio refleja la percepción de inseguridad que, según explicó, experimentan algunas personas en el extranjero.

Una elección con varios asuntos en juego

La jornada electoral tiene como telón de fondo el balance de la respuesta de Israel a los ataques de Hamás, las demandas de rendición de cuentas y las diferencias sobre el rumbo político y social del país.

La participación alcanzó el 31,5% al mediodía, con 2,3 millones de votantes, según los datos recogidos en la cobertura electoral. La cifra representó el nivel más alto registrado a esa hora desde 1977.

Netanyahu busca mantenerse al frente del Gobierno, mientras sus rivales aspiran a reunir los apoyos necesarios para formar una nueva coalición parlamentaria. El resultado dependerá de la distribución de escaños y de las negociaciones entre los partidos, propias del sistema parlamentario israelí.

En este contexto, los testimonios recogidos por Fuente Latina ofrecen una mirada sobre las inquietudes que conviven durante la votación: la exigencia de esclarecer lo ocurrido el 7 de octubre, la preocupación por los familiares afectados por la guerra, la defensa de las libertades y la valoración de la seguridad y los servicios públicos.

Más allá de las preferencias políticas, las voces reflejan distintas expectativas sobre el futuro de Israel y los desafíos que deberá afrontar el próximo Gobierno.

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