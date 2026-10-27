martes 27  de  octubre 2026
DECISIÓN

Elecciones en Israel: Las participación supera el 31%, la mayor a esta hora desde 1977

En total, 2.3 millones de israelíes ya han depositado su sufragio a las 12.00 horas del mediodía, lo que apunta a una alta participación

&nbsp;Los israelíes comenzaron a votar en unas elecciones generales planteadas como un referéndum sobre el primer ministro, Benjamín Netanyahu, que muchos de los votantes consultados por EFE en Jerusalén describen como las más decisivas de la historia del país.&nbsp;

 Los israelíes comenzaron a votar en unas elecciones generales planteadas como un referéndum sobre el primer ministro, Benjamín Netanyahu, que muchos de los votantes consultados por EFE en Jerusalén describen como las más decisivas de la historia del país. 

EFE/ Magda Gibelli
Por Elena Moreno

ISRAEL.- El Comité Central Electoral de Israel informó este martes de que el nivel de participación en las elecciones legislativas se sitúa en el 31,5% a mediodía, lo que supone la mayor concurrencia electoral a esta hora desde 1977.

En total, 2,3 millones de israelíes ya han depositado su sufragio a las 12.00 horas del mediodía, lo que apunta a una alta participación, puesto que se trata del dato más alto en casi 40 años, según informan los medios israelíes.

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Política

Israel se juega su futuro en las urnas este martes: Netanyahu aspira a la reelección tras ataque de Hamás

A esta hora tanto el primer ministro, Benjamin Netanyahu, como su principal rival, el antiguo jefe del Ejército Gadi Eisenkot, han depositado su voto en una jornada en la que más de 7,3 millones de israelíes están llamados a las urnas.

En estas elecciones, Netanyahu se juega su continuidad tras cuatro años en el poder marcados por el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023 frente a un bloque heterogéneo de fuerzas que, abanderadas por Eisenkot, busca desbancarle y poner fin al Gobierno más a la derecha que ha tenido Israel desde su creación en 1948.

Las últimas encuestas muestran a Netanyahu codo a codo con su principal rival, el centrista Gadi Eisenkot, un político novato y exjefe militar con un talante tranquilo.

Con su futuro en juego, Netanyahu denunció que "tres altos funcionarios" de un partido de mayoría árabe "están tratando de robar las elecciones" tras haber sido detenidos en el sur del país con sobres llenos de dinero.

Sin embargo, las autoridades electorales afirmaron que esas personas fueron arrestadas cerca de sus hogares y "aún no habían llegado a los centros de votación". Es un "caso aislado" que se está investigando, precisaron.

También hubo un incidente este martes en Tel Aviv, donde la policía arrestó a un hombre con un cuchillo que se acercó de manera amenazante al líder de izquierdas Yair Golan.

"La incitación y la violencia no nos intimidarán", sostuvo Golan en un comunicado, en el que arremetió contra la "máquina de veneno" de Netanyahu, quien ha atacado duramente a la izquierda durante su campaña.

Los comicios llegan en un momento de crecimiento aislamiento de Israel por su campaña militar en Gaza, la construcción de asentamientos y la violencia de los colonos en Cisjordania ocupada, así como el giro hacia la extrema derecha y el nacionalismo religioso.

- "Es ahora o nunca" -

Para muchos israelíes, la elección tiene una importancia decisiva. Decenas de miles de expatriados regresaron al país solo para votar.

La tasa de participación tras tres horas de votación alcanzaba un 16,68%, la más alta desde 1981, según datos de la comisión electoral.

"Siento que este es el momento decisivo. Es ahora o nunca; de lo contrario, el país realmente ya no sobrevivirá", dijo Eilana Zisblit, que volvió por primera vez a Israel tras casi 30 años en Canadá.

"El país va en una dirección muy, muy mala. Tanto para los judíos y los árabes que viven aquí, como para los judíos que viven en el extranjero", dijo la mujer de 55 años, quien votó por el bloque de Eisenkot.

Esta sensación es compartida por muchos israelíes entrevistados recientemente por la AFP, que reflejan la profunda división de este país de unos 10 millones de habitantes.

"Es la elección más importante porque la mitad del país ha rechazado los valores básicos sobre los cuales se creó el Estado de Israel", opinó Noam, de 78 años.

Zipporah Bennett, una jubilada de 85 años, dijo que votaría por Netanyahu "porque tiene la experiencia de conducir al país por momentos difíciles".

FUENTE: Con información de EFE/AFP/EUROPA PRESS

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