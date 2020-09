Borrel equiparó situación de Bielorrusia con Venezuela

"En el caso de Lukashenko tenemos una situación parecida a la de Venezuela. No reconocemos la legitimidad del señor (Nicolás) Maduro como presidente (...), por las mismas razones y condiciones por las que no reconocemos la legitimidad democrática de Lukashenko", expresó.

Esto ocurre, dijo el jefe de la diplomacia europea, "porque no consideramos que las elecciones" que les permitió permanecer en el poder "hayan sido válidas".

Sin embargo, Borrell añadió que aunque la UE no reconoce la "legitimidad democrática" de ambos dirigentes, "no quiere decir que no reconozcamos la realidad".

"Tanto Lukashenko como Maduro tienen el control del gobierno, de la administración y del territorio", señaló.

Los cancilleres de la UE mantuvieron este lunes en Bruselas una reunión en que la posibilidad de sanciones contra Bielorrusia se impuso como tema predominante, por las denuncias de manipulación electoral y la represión a las protestas.

Sin embargo, los cancilleres no lograron alcanzar la unanimidad requerida para imponer sanciones, y por ello Borrell se limitó a reiterar que la UE considera que los resultados de las recientes elecciones en Bielorrusia fueron "falsificados".

"Es tan claro como esto. No reconocemos los resultados (de las elecciones) ni la legitimidad" de Lukashenko, reforzó.

Con relación a Venezuela, Borrell dijo que informó a los cancilleres sobre las conversaciones con el Grupo Internacional de Contacto (GIC), y les explicó que no están presentes las condiciones para el envío de una misión de observación para los comicios legislativos del 6 de diciembre.

"El Consejo de forma unánime apoyó la decisión del GIC de continuar las negociaciones para discutir la posibilidad de elecciones que puedan ser observadas por nuestras misiones. Esas condiciones no están dadas en este momento", señaló.

El GIC está compuesto por países europeos como España, el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, y varios latinoamericanos. Argentina acaba de incorporarse, mientras Bolivia lo abandonó.