Buque israelí, blanco de un supuesto ataque iraní, dice funcionario de EEUU

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos — Un buque portacontenedores propiedad de un multimillonario israelí fue atacado por un supuesto avión no tripulado iraní en el océano Índico mientras Israel libra una guerra contra Hamás en la Franja de Gaza , dijo un funcionario estadounidense de Defensa el sábado.

El funcionario de defensa, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para abordar asuntos de inteligencia, apuntó que el buque, que tiene bandera de Malta, fue supuestamente atacado por un dron explosivo triangular Shahed-136 cuando navegaba por aguas internacionales. El dron estalló y causó daños a la embarcación, pero no hirió a la tripulación.

“Seguimos vigilando de cerca la situación", agregó el funcionario, que no explicó el motivo por el que el ejército de Estados Unidos cree que Irán estuvo detrás del incidente.

Al-Mayadeen, una televisora panárabe por satélite aliada del grupo insurgente libanés Hezbolá, que cuenta con el apoyo de Irán, reportó que un barco israelí había sido atacado en el Índico. La cadena citó fuentes anónimas que los medios de comunicación iraníes recogieron más tarde.

Más información sobre el buque

CMA CGM, una importante naviera con sede en Marsella, Francia, no respondió de inmediato a un pedido de comentarios. La tripulación del buque, por su parte, se comportó como si creyera que enfrentaba una amenaza.

El buque tenía apagado el rastreador del Sistema de Identificación Automática desde el martes, cuando zarpó del puerto de Jebel Ali, en Dubái, según datos de la web de seguimiento MarineTraffic.com analizados por la AP.

Se supone que los barcos deben tener el AIS activado por razones de seguridad, pero las tripulaciones lo apagan si les parece que pueden ser objeto de una amenaza. Ya había hecho lo mismo cuando pasó por Yemen, en el Mar Rojo, donde están los rebeldes hutíes, respaldados también por la República Islámica.

“Es probable que el ataque haya sido dirigido, debido a la afiliación israelí del buque a través de Eastern Pacific Shipping”, dijo a la AP la firma privada de inteligencia Ambrey. “Las transmisiones AIS del buque estaban apagadas días antes del incidente, lo que indica que eso, por sí solo, no evita un ataque”.

El Symi es propiedad de Eastern Pacific Shipping, una empresa de Singapur controlada en última instancia por el multimillonario israelí Idan Ofer. El número de teléfono de Eastern Pacific Shipping en Singapur no fue atendido el sábado, como tampoco obtuvo respuesta un mail pidiendo comentarios. El ejército de Israelí tampoco realizó declaraciones.

FUENTE: AP