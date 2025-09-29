Caen los precios del petróleo ante previsión de aumento de producción de la OPEP+

WASHINGTON — Los precios del petróleo cayeron significativamente el lunes, lastrados por las previsiones de un aumento de la producción de crudo de los países de la OPEP+.
"El mercado ha perdido más de la mitad de las ganancias obtenidas la semana pasada", señaló Stephen Schork, de The Schork Group
El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en noviembre, cayó un 3,08%, hasta los 67,97 dólares.
El equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en el mismo mes, perdió un 3,45%, hasta los 63,45 dólares.
Los precios del petróleo alcanzaron la semana pasada sus máximos de los dos últimos meses, debido a la escalada entre Rusia y Estados Unidos, y las amenazas del endurecimiento de las sanciones contra el sector petrolero de Moscú.
"Hoy asistimos a una especie de vuelta a la realidad, con un mercado que vuelve a los fundamentos", lo que significa una tendencia a la baja, subrayó el analista.
"El consenso del mercado parece ser que [la OPEP+, ndlr] volverá a aumentar su cuota global en 137.000 barriles diarios", explicó Bjarne Schieldrop, analista de SEB.
Se prevé que esta decisión sea aprobada por el cártel del petróleo el domingo.
FUENTE: Con informaciòn de AFP