Caen los precios del petróleo ante previsión de aumento de producción de la OPEP+

La vista aérea muestra a los petroleros Tataki (con bandera de Liberia) y Maran Aspasia (con bandera de Grecia) cargando mientras están atracados en la Terminal Petrolera de Al-Basrah (ABOT), a unos 50 kilómetros en las aguas del Golfo frente a la península sur de Faw en Irak, el 5 de agosto de 2025.

WASHINGTON — Los precios del petróleo cayeron significativamente el lunes, lastrados por las previsiones de un aumento de la producción de crudo de los países de la OPEP+.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en noviembre, cayó un 3,08%, hasta los 67,97 dólares.

El equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en el mismo mes, perdió un 3,45%, hasta los 63,45 dólares.

"El mercado ha perdido más de la mitad de las ganancias obtenidas la semana pasada", señaló Stephen Schork, de The Schork Group.

"Vuelta a la realidad"

Los precios del petróleo alcanzaron la semana pasada sus máximos de los dos últimos meses, debido a la escalada entre Rusia y Estados Unidos, y las amenazas del endurecimiento de las sanciones contra el sector petrolero de Moscú.

"Hoy asistimos a una especie de vuelta a la realidad, con un mercado que vuelve a los fundamentos", lo que significa una tendencia a la baja, subrayó el analista.

"El consenso del mercado parece ser que [la OPEP+, ndlr] volverá a aumentar su cuota global en 137.000 barriles diarios", explicó Bjarne Schieldrop, analista de SEB.

Se prevé que esta decisión sea aprobada por el cártel del petróleo el domingo.

FUENTE: Con informaciòn de AFP