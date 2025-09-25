jueves 25  de  septiembre 2025
Negociaciones

Trump pide a Erdogan que Turquía deje de comprar petróleo ruso para poner fin a guerra en Ucrania

"Me gustaría que dejara de comprar petróleo de Rusia mientras Rusia continúa con esta ofensiva", dijo Trump a periodistas junto a Erdogan en el Despacho Oval

El presidente de EE. UU., Donald Trump, recibe al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, cuando Erdogan llega a la Casa Blanca en Washington, DC, el 25 de septiembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump instó el jueves a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, a dejar de comprar petróleo y gas a Rusia "mientras persista en su locura contra Ucrania", en una reunión en el Despacho Oval en la que el mandatario estadounidense abrió la puerta a nuevos acuerdos militares bilaterales.

Trump considera que ahora "lo mejor que puede hacer es no comprar petróleo y gas a Rusia", en línea con los mensajes que ha venido lanzando en los últimos días contra otros países europeos y de la OTAN para intentar detener a Rusia, a la que ha acusado de seguir matando gente "innecesariamente" y "desperdiciando vidas".

"Me gustaría que dejara de comprar petróleo de Rusia mientras Rusia continúa con esta ofensiva", dijo Trump a periodistas junto a Erdogan en el Despacho Oval.

Erdogan, por su parte, elogió en unas breves declaraciones los "esfuerzos de paz" de su homólogo, confiando en que, juntos, "se puedan superar los retos en la región".

Sanciones

Una de las claves de esta cita serán los posibles acuerdos armamentísticos que puedan salir de ella, ya que, como confirmó el propio Trump, entre los temas a tratar figuran cuestiones relativas al sistema de defensa antiaérea Patriot y los cazas F-35 y F-16.

Trump confirmó que ambos discutirían el esfuerzo de Turquía por poner fin a la prolongada disputa sobre la compra de más aviones estadounidenses.

"Él quiere el F-35 y estamos hablando de eso muy seriamente", dijo Trump, en alusión al caza más avanzado de las Fuerzas Aéreas estadounidenses. "Creo que (Erdogan) logrará comprar lo que quiere comprar", señaló.

"Él necesita algunas cosas, nosotros necesitamos algunas cosas. Y vamos a llegar a un acuerdo", dijo sin entrar en más detalles más allá de sugerir que el acuerdo "podría llegar hoy".

Las sanciones impuestas a Turquía a causa de la compra por parte de Estambul de material bélico a Moscú podrían ser levantadas "casi inmediatamente, si tenemos una buena reunión", aseguró el mandatario estadounidense.

En 2020 Washington impuso sanciones a Turquía, a pesar de ser su aliada en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), debido a la compra por parte de Ankara del sistema de defensa antiaérea ruso S-400.

Venta de armas

La cálida bienvenida de Trump se produjo a pesar de que Erdogan está en desacuerdo con Israel, un aliado clave de Estados Unidos, sobre Gaza y Siria.

"Este es un hombre que tiene opiniones muy marcadas. Por lo general, no me gustan las personas con opiniones marcadas, pero siempre me ha gustado este, aunque es un tipo duro", dijo Trump a los periodistas.

El mandatario estadounidense también aprovechó para resaltar de nuevo los resultados de la última cumbre de líderes de la OTAN y del compromiso común para elevar el gasto en defensa hasta el 5 por ciento del PIB.

Asimismo, señaló que ahora Estados Unidos vende "cantidades enormes" de armas a países aliados: "Los vendemos, no lo damos como hacía (el presidente Joe) Biden", expresó.

Así, ha dado por hecho que estas armas van a parar a Ucrania, aunque "podrían comprarlas por otros motivos".

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP

