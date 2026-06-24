miércoles 24  de  junio 2026
Clima

Casi 100 millones de personas en Europa vivirán temperaturas de más de 95 ºF este miércoles

El clima también afectará a poblaciones en Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Italia, Portugal, Alemania y Hungría

Un hombre se refresca echándose agua de una fuente en el cabello en el Jardín del Palais Royal, en el centro de París, el 26 de mayo de 2026, mientras una ola de calor azota Francia.

Un hombre se refresca echándose agua de una fuente en el cabello en el Jardín del Palais Royal, en el centro de París, el 26 de mayo de 2026, mientras una ola de calor azota Francia.

AFP

PARÍS.- Al menos 94 millones de personas en Europa experimentarán temperaturas superiores a los 35 °C (95 °F) este miércoles, la mayoría de ellas en Francia y España, según un análisis de datos hecho por la AFP.

En total, se espera que las temperaturas máximas superen los 30°C para más de 350 millones de personas en este continente, excluyendo a Turquía, lo que representa casi dos tercios de la población.

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Este cálculo, basado en los pronósticos del servicio meteorológico alemán y en las proyecciones de población para 2025 del Centro Común de Investigación, coincide con las cifras de la ONG austriaca Klimadashboard.

La mayoría de personas que se verán afectadas por estas temperaturas superiores a 35 ºC se encuentran en Francia (50 millones) y en España (más de 20 millones).

De hecho, casi toda la población en el territorio continental de estos dos países experimentará este miércoles temperaturas superiores a 30 ºC.

La canícula también afectará a poblaciones en Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Italia, Portugal, Alemania y Hungría.

Para establecer estas cifras, la AFP utilizó un método similar al de la oenegé Klimadashboard, que cruza el modelo de previsiones del servicio meteorológico alemán, Deutscher Wetterdienst, con la densidad de población.

Los habitantes de una zona se contabilizan si el modelo prevé que, en algún momento del miércoles, se alcancen temperaturas superiores a 30 o 35 °C.

Dado que el modelo tiene una precisión de unos 6,5 km, no puede reflejar por completo las islas de calor urbanas, indicó David Jablonski, de la ONG Klimadashboard, a la AFP.

Esto implica que el análisis "probablemente subestima el número de personas afectadas en las zonas urbanas densamente pobladas", precisa la oenegé en su página web European Heat Tracker.

FUENTE: Con información de AFP

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