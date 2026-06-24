miércoles 24  de  junio 2026
JUSTICIA

Expiloto cubano se declara no culpable en Miami por derribo de Hermanos al Rescate

El exteniente coronel de la Fuerza Aérea cubana Luis Raúl González-Pardo enfrenta un cargo de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses. La fiscalía solicita cadena perpetua

Luis Raúl González Pardo-Rodríguez, piloto que persiguió las avionetas de Hermanos al Rescate que fueron tumbadas por el castrismo en 1996.

Luis Raúl González Pardo-Rodríguez, piloto que persiguió las avionetas de "Hermanos al Rescate" que fueron tumbadas por el castrismo en 1996.

Cortesía facebook "Cubanos en el mundo"
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, exteniente coronel y expiloto de la Fuerza Aérea cubana, se declaró no culpable del cargo de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, en Miami, durante su primera comparecencia por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996.

La audiencia, presidida por la jueza Enjoliqué Lett, marcó el inicio formal de un proceso penal de mayor gravedad que el caso migratorio por el que fue condenado recientemente en Jacksonville.

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Comparecencia breve

La audiencia comenzó a la 1:58 de la tarde del martes y se extendió por menos de nueve minutos. El acusado, de 65 años, se mostró tranquilo y respondió en español todas las preguntas de la jueza, quien le leyó sus derechos y el cargo que enfrenta.

González-Pardo afirmó que no contaba con representación legal, por lo que el tribunal le asignó al defensor de oficio Juan Michelen. El expiloto declaró además que no trabaja desde su arresto, hace cerca de nueve meses, y que no posee ingresos ni ahorros significativos.

Entretanto, la fiscalía solicitó que el exmilitar permaneciera detenido mientras avanza el caso, condición que la defensa aceptó, y reclama una pena de cadena perpetua.

Papel atribuido al expiloto

González-Pardo es el único de los seis acusados en la imputación federal que se encuentra bajo custodia estadounidense.

La acusación sustitutiva, emitida por un gran jurado en Miami en abril y desclasificada el 20 de mayo por el Departamento de Justicia, incluye también al exgobernante Raúl Castro, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en 1996, y a otros cuatro exmilitares: Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga y Raúl Simanca Cárdenas.

Según los registros judiciales, el expiloto manejó el caza MiG-29A 911, identificado como ‘Código 22’, en la persecución de la avioneta de José Basulto, fundador de la organización, la única que logró escapar del ataque.

Aunque no fue él quien disparó los misiles que destruyeron las dos aeronaves, la fiscalía sostiene que su participación en la operación lo hace penalmente responsable.

En el derribo murieron los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr., así como el residente permanente Pablo Morales, todos integrantes de Hermanos al Rescate, organización radicada en Miami que sobrevolaba el estrecho de Florida para auxiliar a balseros cubanos.

Silvia Iriondo, sobreviviente del ataque que viajaba en la avioneta de Basulto, resumió el peso del proceso: “El hecho de no haber disparado no quiere decir que no es responsable de una conspiración para matar a ciudadanos americanos y un residente legal de Estados Unidos, en espacio aéreo internacional, durante un vuelo humanitario”.

Del fraude migratorio al caso principal

González-Pardo ingresó a Estados Unidos en 2024 bajo el programa de parole humanitario de la administración de Joe Biden y omitió su historial militar cuando solicitó beneficios migratorios.

Fue arrestado en noviembre de 2025 y condenado a siete meses de prisión en una corte federal de Jacksonville por fraude migratorio, pena que prácticamente ya había cumplido.

Su traslado a Miami habilitó el inicio del proceso por el derribo, que ahora entra en la fase de intercambio de pruebas. El tribunal ordenó a la fiscalía entregar a la defensa cualquier evidencia favorable al acusado.

La fiscal federal Yara Klukas explicó que la detención del expiloto reactivó una investigación estancada durante años, dado que es la única pieza del caso bajo custodia estadounidense.

Esa posición abre la posibilidad de un acuerdo con el gobierno a cambio de su testimonio contra los demás imputados. Raúl Castro, en tanto, es considerado fugitivo desde que se emitió la orden de arresto en su contra.

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