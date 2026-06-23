martes 23  de  junio 2026
MODA

Semana de la Moda masculina de París inicia en plena ola de calor

El evento más esperado será el desfile de Louis Vuitton, que cierra la jornada y que seguramente estará repleto de estrellas

Louis Vuitton anuncia su colección Primavera-Verano 2027.&nbsp;

Louis Vuitton anuncia su colección Primavera-Verano 2027. 

Captura de pantalla/Instagram/@louisvuitton

PARÍS.- La Semana de la Moda masculina de París empieza este martes, con el desfile de Pharrell Williams para Louis Vuitton como plato fuerte de la jornada, en una edición que arranca en plena canícula en Francia.

Una ola de calor está abrasando varios países europeos y en Francia las altas temperaturas, que rondan los 40 ºC, obligaron a suspender clases, cancelar trenes y anular eventos.

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El diseñador de moda Jonathan Anderson agradece al público al final del desfile de moda de Dior para la colección de prêt-à-porter de mujer Primavera-Verano 2026, que tuvo lugar en París el 1 de octubre de 2025, en el marco de la Semana de la Moda de París.
MODA

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Romeo, hijo de David Beckham, debuta como actor

Desfiles

Uno de los desfiles más importantes, el de Dior, programado para el miércoles en el museo Nissim de Camondo, fue adelantado de las 14H30 (12H30 GMT) a las 9H00 (7H00 GMT), para evitar los momentos más sofocantes del día. El pase del estadounidense Rick Owens el jueves también fue avanzado.

Como es habitual, el martes los alumnos del prestigioso Instituto Francés de la Moda (IFM) abrirán esta edición primavera-verano 2027, y luego darán paso a las grandes marcas.

Los franceses Études Studio y Saint Laurent, y también la japonesa Auralee, se sucederán durante el día.

Louis Viutton

Pero sin duda, el evento más esperado será el desfile de Louis Vuitton, que cierra la jornada y que seguramente estará repleto de estrellas.

En enero, el estadounidense Pharrell Williams presentó su colección en un decorado con una casa de muros transparentes rodeada de un inmenso jardín, donde se paseaban modelos de "elegancia retrofuturista" con trajes estructurados y abrigos de corte clásico.

Esta vez, el músico y diseñador cambia de universo, a tenor de la invitación al desfile --una gorra de cuero en tonos cámel-- y unas imágenes publicadas en las redes con varios surfistas en lo que parece una oda al océano.

"La fuerza unificadora del agua impregna la nueva colección" de Williams, oriundo de Virginia Beach (una ciudad costera al sur de Washington), dice el mensaje en Instagram que acompaña al video.

El estilista puede que muestre "una visión de la moda y del hombre más joven, más visible, con un énfasis en el traje, en la sastrería, algo que está muy en boga en la generación joven", pronostica para AFP Patrick Clark, editor de moda de la revista GQ France.

Otra propuesta muy esperada de estos seis días de desfiles, con unas 70 marcas en el programa oficial, será lo nuevo de Jonathan Anderson para Dior.

El creador norirlandés presentará su tercera colección masculina para la legendaria marca francesa tras haber mostrado en enero una propuesta que mezclaba toques aristocráticos y punk.

También hay mucho interés en saber qué propondrá la británica Sarah Burton en su debut masculino para Givenchy, igual que el estadounidense Michael Rider con su primer gran desfile masculino para Celine.

FUENTE: AFP

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