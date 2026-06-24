Alcaldesa de Miami-Dade nombra a Jonathan Daniels como nuevo director de Puerto de Miami

Vista aérea de la terminal de combustible ubicada en Fisher Island, el lugar que ha abastecido a barcos de carga y cruceros en PortMiami durante casi un siglo, el 02 de junio de 2026 en Miami, Florida.

MIAMI. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, anunció el nombramiento de Jonathan Daniels como nuevo director ejecutivo de PortMiami, incorporando a uno de los ejecutivos portuarios más experimentados del país para dirigir una de las principales puertas de entrada marítimas de Estados Unidos.

Daniels cuenta con más de tres décadas de experiencia en transporte marítimo, logística y desarrollo económico. Su designación se produce tras la salida de la exdirectora Hydi Webb y del director interino Frederick Wong, en un momento clave para el futuro del puerto más importante de Miami-Dade.

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“PortMiami es uno de nuestros mayores activos y un poderoso motor económico para el condado de Miami-Dade”, afirmó Levine Cava al anunciar el nombramiento. “Jonathan aporta la experiencia, la visión y el liderazgo firme necesarios para fortalecer la infraestructura crítica, apoyar el crecimiento continuo y garantizar que PortMiami siga siendo líder en comercio global y turismo durante las próximas décadas”.

La alcaldesa agregó que Daniels figura entre “los líderes portuarios más destacados del país” y celebró que haya elegido a Miami-Dade para continuar su carrera.

Trayectoria marcada por grandes puertos y proyectos multimillonarios

Daniels llega a Miami procedente de la Administración Portuaria de Maryland, donde se desempeñó como director ejecutivo del Puerto de Baltimore desde febrero de 2024.

Durante su gestión, encabezó la respuesta y recuperación del puerto tras el colapso del puente Francis Scott Key, una de las mayores interrupciones operativas sufridas por una instalación portuaria estadounidense en los últimos años.

Bajo su liderazgo, Baltimore registró en 2025 el segundo mejor año de su historia, movilizando aproximadamente 50 millones de toneladas de carga y estableciendo un récord anual en movimiento de contenedores. Además, se mantuvo como el principal puerto del país para maquinaria agrícola y de construcción transportada mediante sistemas roll-on/roll-off, así como para productos forestales importados, y ocupó el segundo lugar nacional en movimiento de automóviles.

Antes de llegar a Maryland, Daniels fue director ejecutivo y director portuario de Port Everglades, donde impulsó una estrategia de expansión valorada en 3.000 millones de dólares para fortalecer las operaciones de carga, cruceros y energía.

Su experiencia también incluye la supervisión de inversiones multimillonarias en infraestructura y la gestión de complejos desafíos operativos y comerciales en algunos de los puertos más importantes de Estados Unidos.

Reconocimiento desde Maryland

La salida de Daniels fue acompañada por elogios de las autoridades de Maryland.

“Jonathan Daniels fue fundamental para nuestra capacidad de dirigir el Puerto de Baltimore a través de los desafíos que siguieron al colapso del puente Key”, afirmó la secretaria de Transporte de Maryland, Katie Thomson.

“Estoy agradecida por el trabajo que realizó para ayudar al puerto no solo a recuperarse, sino a crecer hasta alcanzar nuevos niveles, y le deseo lo mejor en su nuevo cargo”, añadió.

Los retos en Miami

Daniels asumirá oficialmente el cargo el próximo 10 de agosto. Hasta entonces, el vicealcalde de Miami-Dade, Roy Coley, ejercerá como director interino a partir del 1 de julio.

Su llegada coincide con varios desafíos estratégicos para PortMiami. Entre ellos destaca el proceso de expropiación impulsado por el Condado para asegurar el control de las instalaciones de combustible ubicadas en Fisher Island, consideradas esenciales para las operaciones actuales y futuras del puerto.

La administración de Miami-Dade busca adquirir el terreno después de que la propiedad fuera vendida recientemente a desarrolladores interesados en construir proyectos residenciales de lujo, una situación que ha generado preocupación sobre la continuidad del suministro de combustible para las operaciones portuarias.

Además, Daniels deberá continuar impulsando proyectos de modernización, expansión de infraestructura y fortalecimiento de las operaciones de carga y cruceros en un entorno de creciente competencia internacional.

Motor económico para Florida

PortMiami se ha consolidado como uno de los puertos de cruceros y carga más importantes del país. Según datos del condado, sus operaciones respaldan aproximadamente 340.000 empleos y generan un impacto económico anual de 61.400 millones de dólares en Florida.

La magnitud de esas cifras convierte al puerto en una pieza clave para la economía regional y explica la importancia de la designación de un ejecutivo con amplia experiencia en recuperación operativa, crecimiento de carga y desarrollo de infraestructura.

“PortMiami es un puerto extraordinario, con un equipo talentoso, sólidos socios de la industria y un futuro brillante”, expresó Daniels. “Espero trabajar con nuestros empleados, clientes y socios comunitarios para construir sobre el éxito de PortMiami”.

Junto con el nombramiento de Daniels, la alcaldesa también anunció la designación de Alissa Penaloza como subdirectora de PortMiami. Penaloza cuenta con casi dos décadas de experiencia en el sector público, incluyendo funciones dentro del propio puerto y como subdirectora del Departamento de Agua y Alcantarillado de Miami-Dade.

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