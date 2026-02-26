jueves 26  de  febrero 2026
SEGURIDAD NACIONAL

Expiloto de combate estadounidense fue arrestado por entrenar militares chinos

Gerald Brown, de 65 años, fue arrestado en Indiana tras regresar recientemente a Estados Unidos desde China

Detención de una persona.&nbsp;

Detención de una persona. 

Pexels (Imagen referencial)

WASHINGTON.-El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el miércoles la detención e imputación de un expiloto de combate de la Fuerza Aérea, quien fue señalado de entrenar a personal militar chino sin autorización.

Gerald Brown, de 65 años, fue arrestado en Indiana tras regresar recientemente a Estados Unidos desde China, donde había estado desde diciembre de 2023, según un comunicado del Departamento de Justicia.

Lee además
El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
TENSIÓN

Díaz-Canel esgrime defensa nacional tras ataque de guardacostas cubano a lancha civil de EEUU
Desde febrero de 2025, según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes venezolanos han regresado en el marco de la Gran Misión Vuelta a la Patria
FLORIDA

ICE deporta a más de 100 migrantes venezolanos desde Miami

A Brown se le acusa de conspirar "con ciudadanos extranjeros para proporcionar entrenamiento en aeronaves de combate a pilotos de la Fuerza Aérea china" sin la licencia requerida del Departamento de Estado de Estados Unidos, indicó el texto.

Brown tuvo una carrera de 24 años en la Fuerza Aérea estadounidense, donde "estuvo al mando de unidades con responsabilidad en sistemas de entrega de armas nucleares, dirigió misiones de combate, y se desempeñó como instructor de pilotos de caza e instructor de simulador en una variedad de aviones de combate y de ataque".

Brown se retiró del ejército en 1996 y trabajó como piloto de carga, pero más tarde asumió un puesto como contratista de defensa estadounidense entrenando a pilotos para volar los cazas A-10 y los modernos F-35.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, Brown viajó en diciembre de 2023 a China para comenzar su trabajo como instructor.

"El gobierno chino sigue explotando la experiencia de miembros actuales y antiguos de las fuerzas armadas estadounidenses para modernizar las capacidades militares de China", dijo Roman Rozhavsky, un funcionario de la División de Contrainteligencia y Espionaje del FBI.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, el expiloto habría comenzado a negociar un contrato en agosto de 2023 con Stephen Su Bin, un ciudadano chino que estuvo encarcelado en Estados Unidos durante cuatro años a partir de 2016 por otro caso de espionaje.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Experto naval: ataque de guardafrontera cubano a lancha de EEUU, "abre conflicto internacional"

Régimen cubano identifica sobrevivientes y uno de los muertos de la lancha ultimada en costas de la isla

EEUU bloquea licencia que permitía al régimen financiar la defensa de Maduro; abogado se queja

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tarek William Saab, fiscal general del régimen chavista
Política

El Fiscal y el Defensor del Pueblo renuncian a sus cargos a menos de dos meses de la caída de Maduro

Imagen de referencia del servicio de a Guardia Costera cubana 
URGENTE

Guardacosta cubana ultima a tripulantes de lancha rápida de EEUU en aguas próximas a la isla

Personas se ven afuera de la Terminal de Cruceros de La Habana el 23 de febrero de 2026.
Conflicto internacional

Experto naval: ataque de guardafrontera cubano a lancha de EEUU, "abre conflicto internacional"

El secretario de Estado Marco Rubio en el hemiciclo del Congreso en Washington durante el discurso del Eatado de la Unión del presidente Donald J. Trump.
CARICOM

Rubio se reúne con líderes caribeños en medio de la presión al régimen cubano

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, durante el debate del programa de reembolso. 
REEMBOLSO HISTÓRICO

Hialeah aprueba $1.2 millones en cheques de alivio a dueños de viviendas seniors sin subir impuestos

Te puede interesar

James Uthmeier, fiscal general de Florida.
PESQUISA ESTATAL

Florida abre investigación tras mortal ataque de guardacostas cubanos a embarcación de EEUU

Por Daniel Castropé
Alberto Carvalho habla con la prensa.
INVESTIGACIÓN

FBI allana propiedades del exsuperintendente de escuelas de Miami-Dade Alberto Carvalho

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
TENSIÓN

Díaz-Canel esgrime defensa nacional tras ataque de guardacostas cubano a lancha civil de EEUU

María Corina Machado delineó siete aspectos de acción en sus palabras del 19 de enero de 2025. 
ACOSO

María Corina Machado denuncia que el régimen chavista confisca vivienda de su asistente personal

Personas se ven afuera de la Terminal de Cruceros de La Habana el 23 de febrero de 2026.
Conflicto internacional

Experto naval: ataque de guardafrontera cubano a lancha de EEUU, "abre conflicto internacional"