martes 3  de  marzo 2026
Falta de claridad

Presidente electo de Chile pone fin al traspaso de mando tras tensa reunión con Boric

José Antonio Kast concluyó la etapa de transición al señalar desconfianza en la información proporcionada por Boric sobre un acuerdo estratégico con China

José Antonio Kast, presidente electo de Chile.

José Antonio Kast, presidente electo de Chile.

AFP
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

JAVIER TORRES / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTIAGO - El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, anunció este martes el término anticipado del proceso de traspaso de mando tras una fallida reunión con el presidente saliente, Gabriel Boric, que se extendió por solo 22 minutos y dejó en evidencia la tensión entre ambos dirigentes.

Desde su oficina, Kast cuestionó la falta de claridad en la información entregada por la actual administración, en especial respecto al proyecto de cable submarino de fibra óptica impulsado por la empresa China Mobile entre Chile y Hong Kong, iniciativa que generó preocupación geopolítica y sanciones por parte de Estados Unidos contra funcionarios chilenos.

Lee además
chile: los demonios del frente amplio
Opinión

Chile: Los demonios del Frente Amplio
El rapero chileno Pablo Chill-e se presenta en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile.
MÚSICA

De las calles de Valparaíso a Viña del Mar: 40 años del hip hop en Chile

“En la reunión privada le solicité al presidente una aclaración de sus declaraciones y le pusimos término al proceso de traspaso”, afirmó Kast, al señalar que su equipo no confía en los antecedentes proporcionados por el Ejecutivo saliente.

El mandatario electo precisó que, hasta el día 11 —cuando asumirá oficialmente la Presidencia—, su equipo continuará preparándose de manera autónoma. “Esta fuerza de trabajo administrativa comienza hoy para tener la mayor cantidad de información posible y contrastarla con los datos que nos entreguen una vez que asumamos el Gobierno”, explicó.

En el centro de la controversia se encuentra el proyecto del cable submarino chino, considerado un asunto estratégico por su impacto en la conectividad y la seguridad digital. Existen versiones contrapuestas sobre si Kast fue debidamente informado por la administración de Boric acerca de los alcances y riesgos de la iniciativa.

Desacuerdos

El presidente electo también criticó que el tema no se abordara en la reunión entre el ministro de Transportes saliente y su sucesor. “Si existe una materia de interés estratégico y geopolítico relevante, lo que se esperaba era la entrega de una carpeta reservada con detalles claros sobre la situación y cómo enfrentar el desafío de la conectividad. Nada de eso ocurrió”, reprochó.

Por su parte, Boric lamentó “profundamente” la decisión de Kast y sostuvo que la medida empaña la tradición republicana chilena de garantizar un traspaso ordenado que priorice la continuidad del Estado y el bienestar de los ciudadanos.

En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario saliente afirmó que el país “merece autoridades a la altura de lo que se les encomienda” y manifestó su disposición a continuar el diálogo en áreas clave como infancia, hacienda, migración y la Comisión de Paz y Entendimiento.

Boric llamó a superar el “ingrato episodio” tras la fracasada cita con Kast. “No le hace bien a nuestro país ni a su gente. Nuestra mano está tendida”, expresó.

La decisión del presidente electo marca un hito inusual en la política chilena reciente y abre un nuevo foco de tensión en la antesala de su llegada al Palacio de La Moneda, en un contexto regional donde la influencia de China en infraestructuras estratégicas genera crecientes alertas en Washington.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Portugal de Cristiano Ronaldo hace oficial un partido amistoso contra Chile antes del Mundial

Futbolista venezolano denuncia cantos xenófobos en Chile tras triunfo en la Libertadores

Puerto Rico ve "cada vez más cerca" convertirse en estado 51 de EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La gente espera en la fila del control de seguridad en el Aeropuerto.
Amenaza

EEUU insta a sus ciudadanos a "salir inmediatamente" de 14 países de Medio Oriente por "graves riesgos"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
CONFLICTO

Gobierno de Pedro Sánchez rehúsa a que EEUU use sus bases en ofensiva contra Irán

Donald Trump, presidente de Estados Unidos
ATAQUE DIPLOMÁTICO

Trump advierte que "pronto sabrán" la respuesta de EEUU tras ataque a su embajada en Riad

En Irán, una persona observa desde la azotea de un edificio una columna de humo tras un ataque a Teherán, el 3 de marzo de 2026.
EEUU

Trump afirma que Irán "quiere hablar", pero es "demasiado tarde"

Un avión de la fuerza aérea de Estados Unidos en el portaaviones USS Abraham Lincoln.
ESCALADA MILITAR

Trump: "Prácticamente todo del régimen en Irán ha sido destruido"

Te puede interesar

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Tensiones

Ministro de Exteriores de Israel arremete contra el "pobre" Pedro Sánchez: "Le quitaron a Maduro y a Jamenei"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El Dr. Rudolph Moise, candidato al Congreso federal por el Distrito 20.
ELECCIONES

Demócrata Rudolph Moise oficializa candidatura al Congreso por el Distrito 20 de Florida

 Venezolanos consideran que María Corina Machado debe regresar lo más pronto posible al país. (Foto por Oliver Contreras / AFP)
SONDEO

María Corina Machado mantiene preferencia electoral en Venezuela, según encuesta

El neerlandés Mark Rutte es el nuevo secretario general de la OTAN. 
Conflicto bélico

Rutte: "Hay un amplio apoyo en Europa" a la misión de EEUU e Israel en Irán, ¿España sola en su rechazo?

Un avión de la fuerza aérea de Estados Unidos en el portaaviones USS Abraham Lincoln.
ESCALADA MILITAR

Trump: "Prácticamente todo del régimen en Irán ha sido destruido"