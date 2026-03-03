Presidente electo de Chile pone fin al traspaso de mando tras tensa reunión con Boric

SANTIAGO - El presidente electo de Chile , José Antonio Kast , anunció este martes el término anticipado del proceso de traspaso de mando tras una fallida reunión con el presidente saliente, Gabriel Boric , que se extendió por solo 22 minutos y dejó en evidencia la tensión entre ambos dirigentes.

Desde su oficina, Kast cuestionó la falta de claridad en la información entregada por la actual administración, en especial respecto al proyecto de cable submarino de fibra óptica impulsado por la empresa China Mobile entre Chile y Hong Kong, iniciativa que generó preocupación geopolítica y sanciones por parte de Estados Unidos contra funcionarios chilenos.

“En la reunión privada le solicité al presidente una aclaración de sus declaraciones y le pusimos término al proceso de traspaso”, afirmó Kast, al señalar que su equipo no confía en los antecedentes proporcionados por el Ejecutivo saliente.

El mandatario electo precisó que, hasta el día 11 —cuando asumirá oficialmente la Presidencia—, su equipo continuará preparándose de manera autónoma. “Esta fuerza de trabajo administrativa comienza hoy para tener la mayor cantidad de información posible y contrastarla con los datos que nos entreguen una vez que asumamos el Gobierno”, explicó.

En el centro de la controversia se encuentra el proyecto del cable submarino chino, considerado un asunto estratégico por su impacto en la conectividad y la seguridad digital. Existen versiones contrapuestas sobre si Kast fue debidamente informado por la administración de Boric acerca de los alcances y riesgos de la iniciativa.

Desacuerdos

El presidente electo también criticó que el tema no se abordara en la reunión entre el ministro de Transportes saliente y su sucesor. “Si existe una materia de interés estratégico y geopolítico relevante, lo que se esperaba era la entrega de una carpeta reservada con detalles claros sobre la situación y cómo enfrentar el desafío de la conectividad. Nada de eso ocurrió”, reprochó.

Por su parte, Boric lamentó “profundamente” la decisión de Kast y sostuvo que la medida empaña la tradición republicana chilena de garantizar un traspaso ordenado que priorice la continuidad del Estado y el bienestar de los ciudadanos.

En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario saliente afirmó que el país “merece autoridades a la altura de lo que se les encomienda” y manifestó su disposición a continuar el diálogo en áreas clave como infancia, hacienda, migración y la Comisión de Paz y Entendimiento.

Boric llamó a superar el “ingrato episodio” tras la fracasada cita con Kast. “No le hace bien a nuestro país ni a su gente. Nuestra mano está tendida”, expresó.

La decisión del presidente electo marca un hito inusual en la política chilena reciente y abre un nuevo foco de tensión en la antesala de su llegada al Palacio de La Moneda, en un contexto regional donde la influencia de China en infraestructuras estratégicas genera crecientes alertas en Washington.

