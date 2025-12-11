Chrispapita: “Hay que volver a Dios a través de la belleza”

En “Desde el Vaticano”, presentamos una mirada exclusiva de los hechos noticiosos desde el corazón de la Iglesia católica: El artista guatemalteco presenta su exposición “Sublime” en Roma, en el marco del Jubileo 2025.

En la Iglesia del Santísimo Nombre de María, frente al histórico Foro de Trajano, la luz tenue y el silencio invitan a la contemplación. Ahí, entre columnas barrocas y mármoles que han visto pasar siglos de fe, el artista guatemalteco Christian Escobar “Chrispapita” inauguró la exposición Sublime, un proyecto de arte sacro reconocido como evento oficial del Jubileo 2025 por el Dicasterio para la Evangelización.

La exposición, que estará abierta hasta el 6 de enero de 2026, presenta tres obras de gran formato (2 \text{ m} \times 1,82 \text{ m}) realizadas con la técnica tradicional del claroscuro:

befunky_2025-11-4_13-47-43 San Miguel Arcángel, expuesta por primera vez en diciembre del 2024 en la Catedral Metropolitana de Santiago de Guatemala.

La ceremonia de inauguración se llevó a cabo el 10 de octubre con una solemne misa presidida por Mons. Andrea Manto, Rector de la Basílica y vicario de la Pastoral de Salud de la Diócesis de Roma. Monseñor Manto expresó su agradecimiento a todos los promotores de la iniciativa, en particular a la diputada Chiara Iannarelli de la Región del Lacio, al presidente de SNAM, Alessandro Zehentner y a la Archicofradía del Santísimo Nombre de María. Monseñor Manto definió Sublime como “un momento de gracia”, destacando la fuerza vital del arte hiperrealista de Escobar, “capaz de expresar pasión, sufrimiento, misterio, amor, belleza y, sobre todo, fe”.

El arte para la evangelización

Pero ¿qué mueve a este joven artista italo-guatemalteco a dedicar su obra a los temas sacros?

Durante una conversación con el padre Johan Pacheco de Radio Vaticana en el programa Nota Eclesial, Escobar compartió el trasfondo espiritual y humano que sostiene su trabajo: “Lo que estamos promoviendo es la evangelización a través del arte y la espiritualidad, promoviendo la belleza. Eso es justamente lo que pretende esta exposición”. Pero su dimensión no es sólo estética: cada obra nace de una búsqueda interior. “Queremos recalcar el orgullo de ser católicos y volver a esas raíces, a esos principios que teníamos como católicos, y poder promoverlos a través del arte”, afirmó.

Hispanidad, fe y cultura

Escobar no oculta la importancia que la identidad hispana tiene en su proceso creativo. “Soy un gran defensor de la hispanidad”, aseguró. “Creo que como hispanos tenemos una riqueza cultural enorme. A través de eso he intentado investigar y hablar de estos temas. El mundo necesita volver a los valores, volver a la belleza, volver a la fe y a la familia”.

Ese retorno personal lo llevó a profundizar su búsqueda hacia el arte sacro durante su estancia en España, cuando tuvo la oportunidad de pintar a la patrona de Alicante, la Virgen del Remedio, presentada el pasado mes de agosto en el marco de las fiestas patronales y hoy en exhibición permanente en la Catedral de la ciudad. “Me sentí extremadamente orgulloso. Para nosotros era recalcar nuestra fe, saber que el hecho de estar ahí era porque Dios así lo quería”, recordó.

“Donde hay amor, no hay temor”

En Sublime, la figura central es María Dolorosa, representada como una mujer fuerte que abraza el misterio del dolor y la esperanza. “Ella sabe que su hijo se ha sacrificado por el mundo, pero que va a resucitar”, explicó el artista. “En su rostro están los tres tiempos: el pasado —sabía que eso sucedería—, el presente —está adolorida— y el futuro —la esperanza de que la luz triunfará sobre la oscuridad—”.

El tríptico se completa con San Miguel Arcángel, “defensor de la victoria de la luz”, y San Gabriel, a quien Escobar define como “la buena nueva: que Dios está con nosotros y que el mundo va a mejorar”.

Para Christian Escobar, la fuente esencial de inspiración es la familia. “Es el pilar más importante que tengo y también el pilar de la sociedad. Cuando estamos con Dios, estamos con amor, no hay temor. Para mí, mi máxima inspiración es el amor de la familia, que me acerca a Dios”.

De hecho, su obra Inclusión, presentada en la Bienal de Venecia 2022, refleja esta visión: una composición monumental que celebra la diversidad guatemalteca como riqueza y no como división. “Ser diferente está bien cuando aportamos lo mejor con respeto”, afirmó.

Frente a un mundo marcado por conflictos, tensiones y desencanto, el artista considera que la belleza es un camino de resistencia espiritual. “No es fácil en un tiempo con tantas noticias negativas. Pero si estamos cerca de Dios y vemos hacia la luz, las cosas salen. Lo más importante es no parar y conservar la esperanza”.

En fin, Chrispapita está convencido de que el arte sacro no tiene límites. “Podemos volver a explorar lo que se dejó de lado por lo moderno. Tomar ese conocimiento clásico y adaptarlo a la contemporaneidad para que el mensaje llegue a todos”.

La exposición Sublime podrá visitarse hasta el 6 de enero de 2026, los días lunes, jueves y sábado de 9:30 a 13:00. Quienes asistan encontrarán no sólo una obra pictórica, sino una propuesta espiritual clara: “volver a Dios a través de la belleza, es ahí donde tenemos que mirar”, puntualizó el artista.