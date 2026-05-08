Gobierno de EEUU informa de evacuación aérea de estadounidenses en crucero afectado por hantavirus

La llegada del crucero contaminado por el hantavirus a Puerto Tenerife, España, desató protestas de trabajadores del terminal.

MIAMI .-El gobierno de EEUU informó este viernes que se encuentra organizando una operación para la evacuación, por vía aérea, a ciudadanos estadounidenses a bordo del crucero que está afectado por el virus animal denominado hantavirus y que se encuentra atracado ante las Islas Canarias, en España.

"El Departamento de Estado está organizando un vuelo de repatriación para facilitar el regreso seguro de los pasajeros estadounidenses que están en este barco", dijo un portavoz del ministerio, según reporte de agencias.

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Añadió que el despacho diplomático está coordinando la operación con el gobierno de España, así como con otras agencias federales de EEUU.

El crucero MV Hondius se encuentra atracado en las Islas Canarias con casi 150 personas a bordo, entre pasajeros y miembros de la tripulación, de 23 países, procedente de Cabo Verde donde pasajeros desembarcaron luego de conocerse de fallecidos en la embarcación que inició su travesía desde Argentina en abril.

Protección a ciudadanos

"Estamos en comunicación directa con los estadounidenses a bordo y preparados para brindar asistencia consular en cuanto el barco llegue", dijo el portavoz citado por la agencia bajo anonimato.

El reporte dijo que no está claro cuántos ciudadanos de EEUU se encuentran a bordo del barco turístico.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo anteriormente que EEUU estaba entre los 12 países que tenían ciudadanos que desembarcaron del barco en la isla de Santa Elena y que comenzarán a ser repatriados desde el 10 de mayo, según informó el gobierno español.

Este viernes, autoridades sanitarias informaron que una mujer que coincidió en un avión con una paciente neerlandesa del crucero MV Hondius antes de que esta falleciera, presenta síntomas compatibles con el hantavirus y fue hospitalizada en Alicante, en el sureste de España.

Mientras, trabajadores del Puerto de Tenerife protestaron con pancartas que rezaban “puerto inseguro” por la llegada de un crucero afectado por el hantavirus a Santa Cruz, el 8 de mayo de 2026.

FUENTE: Con información de AFP