Cierra un año con la mayor cantidad de conflictos bélicos desde la Segunda Guerra Mundial

El Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos de España indica que “el porcentaje de conflictos que finalizan con una victoria decisiva de alguno los bandos enfrentados ha disminuido del 49%, en la década de 1970, a menos del 9% en la década pasada, al igual que ha ocurrido con los que terminaron con un acuerdo de paz, pasando del 23% a poco más del 4% en el mismo período”.

El referido instituto señala que el número de víctimas mortales producidas directamente por los combates llegó hace meses a 162,000, lo cual representa la segunda cifra más alta de los últimos 30 años.Además, “sigue creciendo el número de personas forzadas a abandonar sus hogares al tratar de poner a salvo sus vidas”.“Estamos asistiendo a un número récord de conflictos, a un aumento de la militarización y a una mayor competencia estratégica internacional", señaló este año Steve Killelea, fundador y presidente ejecutivo del Instituto para la Economía y la Paz (IEP).

La internacionalista Elsa Cardozo expresa que “los ojos del mundo están sobre las guerras porque ya no solo se habla de conflictos o situaciones de tensión, sino de conflictos armados y propiamente internacionales”.

En ese contexto, añade, Ucrania y el Medio Oriente son especialmente atendidos por cuanto reflejan y a la vez aceleran los mayores movimientos geopolíticos.Dentro de estas ofensivas, están en juego equilibrios políticos y estratégicos regionales.

“En el caso de Ucrania, Europa se ve confrontada a un peligro muy cercano y grave con una Rusia que ha mostrado ser tan agresiva en su intervención en Ucrania, tenía antecedentes en la adhesión de Crimea y se convirtió en una guerra de pretensión de anexión de todo el territorio de Ucrania”, indica.

Cardozo agrega que, en el caso de Israel, las movidas han sido mayores. Señala que el ataque de Hamás en octubre de 2023 generó una respuesta muy fuerte de Israel

"El apoyo continuado de Irán a sus diferentes brazos armados y en particular Hamás en Gaza y Hezbolá en Líbano significa un movimiento muy importante en el terreno geopolítico del Medio Oriente que ha sido tan explosivo desde el siglo XX, a lo que se añade la situación de Siria y la incertidumbre que lo rodea”, puntualiza.

Explica que los conflictos bélicos reflejan las grandes transformaciones geopolíticas que experimenta el orden internacional, “con cambios muy importantes en los alcances de poder de países como China y Rusia”.

Alianzas bélicas

Elsa Cardozo señala también que se han registrado conflictos bélicos internacionales y se dan entre Estados, como el caso de Ucrania y Rusia y el Medio Oriente.

“Pero, hay conflictos que se convierten en internacionales por las alianzas que se construyen y los intereses que se juegan”.Indica que en el caso de Myanmar (Birmania) se da un conflicto interno que ha sido calificado de crímenes de lesa humanidad y de arrase étnico.

Puntualiza que, a finales del siglo XX, la tendencia era a que los conflictos fuesen de índole interno, pero en el siglo actual reaparecen los conflictos entre Estados ya sea de forma directa o mediante el apoyo a otros países. Sostiene que se observa una manera de intervenir bajando riesgos, bajando costos.

“En el caso de Estados Unidos es evidente el contraste entre lo que fue su intervención en Afganistán donde hubo un involucramiento directo de tropas y la manera como Estados Unidos ha participado en la guerra en Ucrania a través de apoyos, pero sin tropas. Lo mismo que Europa y China pese a su amistad incondicional con Rusia. El caso de China parte del apoyo es a través de la evasión de sanciones”, expresa Elsa Cardozo.

Por su parte, Carlos Castañeda, experto en relaciones internacionales, destaca el predominio actual de los conflictos locales: “Por ejemplo, en Siria la situación está más focalizada hacia lo que es una guerra civil, pero realmente no escapa de tener aristas internacionalizadas”.

“Hay otros conflictos que se internacionalizan más por el número de actores que involucran, por ejemplo, en la Unión Europea Alemania y Francia, aisladamente Estados Unidos, la OTAN. Se sabe el día que comienzan, pero no cuando terminan”, agrega.

Castañeda enfatiza que el mundo está muy globalizado, los países dependen entre sí y siempre va a haber repercusiones.

Conflictos impactan economía

Octavio Pérez, coronel retirado de la Fuerza Armada de EEUU, señala que la economía mundial ha sido impactada en los últimos tres años por la guerra en Ucrania.

Añade que la situación se exacerba con la guerra en Hamás y Líbano, a lo que suma la situación generada en Siria tras el derrocamiento de Bashar al-Assad

.“La gente se olvida de que Ucrania era el segundo abastecedor de maíz y trigo para China y también participaba en el programa de alimentación de muchos del sur Sahara y de Asia que están pasando hambre. El grano de Ucrania se compraba para esto y hay que recordar lo que pasó en el primer año y medio cuando los rusos no permitían que los barcos salieran con el grano”, indica Pérez.

Añade que, aparte del petróleo, Rusia produce varios componentes para abono que compran Estados Unidos y muchos países. Esto también ha sido afectado por la guerra e incide sobre la alimentación mundial. “Aparte de los tiros, hay que entender el impacto global de la guerra”, sostiene el coronel retirado.

El analista explica que se pone en juego cómo ha cambiado la economía mundial, cómo es que la India compra petróleo subsidiado por Rusia a través de Irán y lo que puede ocurrir en los próximos meses.

“Pudiera llegarse a un acuerdo de terminar la guerra en Ucrania y volvemos a una paz relativa donde van a seguir confrontados, van a seguir los mismos grupos. Por ejemplo, el presidente Donald Trump ha dicho que a todos los que son miembros de los BRICS se les va a meter 100% de arbitrio, así que Venezuela, que no la han aceptado en los BRICS, tiene que ponerse los pantalones”, afirma.

Rol de EEUU

El gobierno de Joe Biden autorizó varios paquetes de ayuda militar y económica a Ucrania. Lo más reciente fue el 10 de diciembre, cuando EEUU desembolsó un préstamo de $20,000 millones respaldado por los intereses devengados por los activos rusos congelados y dentro de un paquete de apoyo del grupo G7 por $50,000 millones.

Hay políticas de Estado según las cuales, independientemente del presidente de turno, los asesores militares saben cuál es la mejor solución para los problemas, dice el coronel retirado Octavio Pérez.

“Con todo lo que no ha hecho Biden en cuatro años, ahora le sirve a Trump como un poder de negociación. Él amenaza con que no dará un centavo más a Ucrania si no llega a la mesa de negociación, bueno el presidente Volodýmyr Zelenski está dispuesto a una negociación y Rusia por primera vez ha dicho que es posible llegar a un acuerdo con la nueva administración”, expresa Pérez.

.Añade que los pasos que ha dado Biden con Ucrania al entregar las armas con largo alcance, permitirles disparar adentro de Rusia, y todo lo que ha criticado la administración entrante, “puede ser un factor de negociación”.

El coronel retirado indica que la nueva administración estadounidense busca mantener una paz con fuerza.Destaca que los años de polarización no van a cambiar: “Hemos estado en una guerra fría no declarada”.

Pérez puntualiza que todas las guerras son debido a confederaciones económicas: La Unión Europea, los Estados Unidos, y el grupo de los BRICS, entre otros.

A juicio del analista militar, el conflicto árabe israelí no tendrá solución “si no acceden los árabes, llamados palestinos, a una política de dos Estados. Ellos son los que han rechazado los acuerdos, entre ellos los de Oslo”.

La internacionalista Elsa Cardozo considera que lo que viene con Trump, por lo que ha dicho, es menos participación directa en el conflicto y más atención a los temas en los que cree que los recursos están bien empleados.

“En el caso de Ucrania pareciera que lo que ha venir es un acuerdo que de algún modo congele la situación en la que se encuentre el conflicto en ese momento. Para Zelenski, la presión es que no recibirá recursos y depende en buena medida del apoyo militar de Estados Unidos y de mantener sanciones y presiones a Rusia. El asunto es si ese acuerdo tiene garantías y si se va a sostener en el tiempo”, subraya Cardozo.

Cree que, del lado del Medio Oriente, Israel se mueve con mucho respaldo de EEUU y para asegurar su frente por el lado de Siria

El profesor Carlos Castañeda considera que, aparentemente, no habrá solución inmediata al conflicto en el Medio Oriente más allá de un eventual cese al fuego.

“¿Qué podría esperarse para 2025? Que Israel siga adelante, el gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu, debe a otros líderes conservadores y tiene que dar satisfacción a esas necesidades políticas. En contrapartida, los Estados árabes seguirán agotándose, pero siempre va a haber un resurgir de grupos extremistas ya bajo otro matiz y otros componentes”, señala

.Castañeda refiere la expectación mundial sobre el futuro de Siria y el hecho de que en el país hay dos destacamentos militares rusos. Agrega que Putin podría tratar eventualmente de recuperar el poder en la región, pero todo está sujeto a la disponibilidad de recursos militares y económicos.

FUENTE: Diario Las Américas / Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos de España