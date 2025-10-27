Comienza el juicio por "ciberacoso" a la esposa de Emmanuel Macron

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, saludan al abordar su avión para partir tras su visita a Vietnam en el Aeropuerto Internacional Noi Bai de Hanói el 27 de mayo de 2025.

PARÍS. - El juicio a 10 personas acusadas de supuesto "ciberacoso sexista" contra la esposa del presidente francés, Brigitte Macron, comenzó ante un tribunal de París este lunes 27 de octubre en ausencia de la víctima, que habría sido objeto de informes falsos que recorrieron el mundo afirmando que era "un hombre".

Brigitte Macron, de 72 años, no estuvo presente este lunes en el inicio del juicio en un tribunal correccional de la capital francesa contra los acusados, ocho hombres y dos mujeres, de entre 41 y 60 años.

No se espera que comparezca ante el tribunal, pero su hija Tiphaine Auzière podría testificar el martes, declaró el abogado de Macron.

El juicio, que realizará lunes y martes y cuya primera audiencia concluyó, se produce después de que, a finales de julio, la pareja presidencial inició acciones legales en Estados Unidos por supuesta difamación tras años de polémicas y rumores ampliamente difundidos por redes conspirativas.

La investigación por ciberacoso se encomendó a la brigada de represión de la delincuencia contra las personas (BRDP) tras una denuncia presentada por Brigitte Macron el 27 de agosto de 2024, lo que dio lugar a varias oleadas de detenciones, en particular en diciembre de 2024 y febrero de 2025.

Varios acusados afirmaron ante el tribunal que quisieron hacer "humor" o "informar". Los acusados son sospechosos de haber realizado numerosos comentarios maliciosos sobre Brigitte Macron en relación con su "género" y su "sexualidad", y de haber afirmado que la diferencia de edad que le lleva a su marido equivale a "pedofilia", según la Fiscalía de París.

"Acoso inverso"

Entre los acusados se encuentra el publicista Aurélien Poirson-Atlan, de 41 años, conocido en las redes sociales como "Zoé Sagan". Su cuenta de X, que está suspendida, ha sido objeto de varias denuncias y a menudo se presenta como vinculada con "círculos conspirativos".

Durante un receso el lunes, Poirson-Atlan dio una rueda de prensa improvisada en la que denunció "acoso inverso". Bertrand S., un galerista de 56 años con más de 100.000 seguidores en X, se expresó en términos similares.

"La prensa nos retrata como ultraderechistas, antisemitas y conspiranoicos", declaró en vísperas del juicio. "¿Quién está siendo acosado?".

Otra acusada en este caso es la "médium", "periodista" y "denunciante" de 51 años Delphine J., conocida con el seudónimo de Amandine Roy, quien difundió el rumor de que Brigitte Macron, cuyo apellido de soltera era Trogneux, era en realidad su hermano Jean-Michel Trogneaux que había cambiado de género.

La "médium" fue hallada culpable por difamación en 2024 y condenada por la justicia francesa a pagarle varios miles de euros en concepto de daños y perjuicios a Brigitte Macron y a su hermano Jean-Michel, pero fue absuelta en apelación el pasado 10 de julio. Brigitte Macron y su hermano apelaron la decisión.

Entre los otros acusados, también un funcionario electo, un galerista y un docente, y todos enfrentan penas de hasta dos años de prisión.

Información falsa y viral

La información falsa nació tras la elección de Emmanuel Macron en 2017 y se volvió viral especialmente en Estados Unidos, donde la pareja presidencial emprendió recientemente acciones legales contra la podcaster Candace Owens, conocida por sus posturas antisemitas y prorrusas.

Varias de las personas juzgadas en París por ciberacoso compartieron publicaciones de Owens, quien tiene millones de seguidores en redes sociales y es autora de una serie de videos titulada "Becoming Brigitte" ("Convertirse en Brigitte").

En otra publicación, un acusado afirmó que había "2.000 personas" dispuestas a ir "puerta por puerta en Amiens, la ciudad del norte de Francia de donde es originaria la pareja Macron", para aclarar el asunto de Brigitte, prometiendo la participación de blogueros estadounidenses en la supuesta movilización.

FUENTE: Con información de AFP