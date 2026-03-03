martes 3  de  marzo 2026
Macron anuncia refuerzos militares en Medio Oriente, incluido el portaviones Charles de Gaulle

"Di la orden al portaviones Charles de Gaulle, a sus medios aéreos y a su escolta de fragatas de emprender camino hacia el Mediterráneo", afirmó Macron

La imagen muestra aviones de combate en la cubierta de vuelo del portaviones francés Charles de Gaulle.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS — El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este martes refuerzos militares en Oriente Medio, incluido el portaviones Charles de Gaulle y su escolta de fragatas, que ya se dirigen hacia el Mediterráneo.

El Medio Oriente es escenario de una guerra desencadenada el sábado por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, que mataron al guía supremo iraní, Alí Jamenei.

En respuesta, Irán empezó a atacar países del Golfo aliados de Estados Unidos, apuntando especialmente contra las bases militares e intereses de Washington en la región.

"Di la orden al portaviones Charles de Gaulle, a sus medios aéreos y a su escolta de fragatas de emprender camino hacia el Mediterráneo", afirmó el mandatario en un discurso transmitido por televisión.

Seguridad en las vías marítimas

Macron también anunció que enviará aviones Rafale, sistemas de defensa antiaérea y de radar aerotransportado, que fueron desplegados "en las últimas horas"; y que enviará a Chipre la fragata Languedoc y medios antiaéreos.

En Chipre, la base británica de Akrotiri fue alcanzada por un dron, lo que llevó al Reino Unido a enviar un buque de guerra y helicópteros a la zona, según anunció este martes el primer ministro británico Keir Starmer.

A causa del conflicto, el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo y del gas natural licuado (GNL) que se consume en el mundo, está cerrado de facto al tráfico y las principales navieras suspendieron sus rutas.

En este contexto, Macron anunció quiere construir una coalición para reunir medios, "incluidos militares" que sirvan para garantizar la seguridad en las "vías marítimas esenciales para la economía mundial".

Asimismo, el jefe del Estado francés indicó que Francia había derribado drones "en legítima defensa" desde "las primeras horas" de la guerra, y que dos bases francesas fueron objetos de "golpes limitados, que causaron daños materiales".

FUENTE: Con información de AFP

