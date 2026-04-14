martes 14  de  abril 2026
COMPRA

Amazon anuncia la compra del operador de satélites Globalstar

El pacto permitirá a Amazon integrar los satélites de Globalstar y las frecuencias de radio de las que dispone la empresa y reforzar su sector de conectividad espacial.

Logo de Amazon, el gigante minorista y de tecnología.

Logo de Amazon, el gigante minorista y de tecnología.

DAVID BECKER / AFP

Amazon anunció el martes la compra del operador de satélites estadounidense Globalstar para reforzar su posición frente a su competidor Starlink, propiedad del multimillonario Elon Musk.

El gigante estadounidense propone pagar hasta 90 dólares por acción de Globalstar, mediante el pago en efectivo o con sus propias acciones, según un comunicado. La operación valoraría la empresa en 11.600 millones de dólares.

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Las dos empresas "anunciaron la conclusión de un acuerdo definitivo de fusión en virtud del cual Amazon adquirirá Globalstar", indicaron.

El pacto permitirá a Amazon integrar los satélites de Globalstar y las frecuencias de radio de las que dispone la empresa y reforzar su sector de conectividad espacial.

Amazon refuerza sus comunicaciones satelitales

Al igual que Starlink, marca del grupo SpaceX especializada en las telecomunicaciones por satélite, Amazon también se lanzó a este sector, que permite a usuarios situados en zonas no cubiertas por la red móvil realizar llamadas, enviar SMS y conectarse a internet.

El grupo Amazon, fundado por Jeff Bezos, comenzó a lanzar sus primeros satélites de prueba en octubre de 2023.

Sin embargo, el despliegue de su constelación en órbita baja se retrasó y la empresa dispone actualmente de 200 satélites en órbita pese a su objetivo total de 3.200 satélites.

El servicio, llamado Amazon Leo, no se desplegó hasta el momento a gran escala y no se comunicó ninguna fecha para su puesta en servicio.

Starlink, por su parte, alcanzó en marzo el umbral de los 10.000 satélites y asegura tener más de nueve millones de clientes en el mundo.

FUENTE: Con información de AFP.

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