lunes 11  de  agosto 2025
TENSIÓN

Corea del Norte advierte de "medidas contundentes" ante maniobras de EEUU y el Sur

EEUU mantiene alrededor de 28.500 soldados en Corea del Sur y los dos países suelen efectuar simulacros conjuntos que, aseguran, son de carácter defensivo

Estatua De Kim Il Sung. Foto de Archivo de Europa Press.

GOBIERNO DE COREA DEL NORTE/EUROPA PRESS

SEÚL.- Corea del Norte reaccionará con "medidas contundentes" en caso de enfrentar provocaciones durante las maniobras militares conjuntas de Corea del Sur y Estados Unidos, advirtió el lunes un jefe militar.

La advertencia se dio en momentos que Seúl y Washington se preparan para efectuar sus ejercicios militares anuales Escudo de Libertad Ulchi, dirigidos a frenar al Norte, del 18 al 28 de agosto.

Los ejercicios conjuntos estadounidenses y surcoreanos siempre han enfurecido a Pyongyang, que los califica como el ensayo de una invasión.

"Las fuerzas armadas de la RPDC (Corea del Norte) enfrentará las maniobras de Estados Unidos y (Corea del Sur) con medidas firmes y contundentes (...) en su derecho a la autodefensa", dijo el jefe militar norcoreano, No Kwang Chol, en un comunicado divulgado por la agencia noticiosa oficial KCNA.

Estados Unidos mantiene alrededor de 28.500 soldados en Corea del Sur y los dos países suelen efectuar simulacros conjuntos que, aseguran, son de carácter defensivo.

Las dos Coreas han dado señalas de un deshielo en sus relaciones, con la remoción de altavoces propagandísticos a lo largo de la frontera.

Seúl ha dicho que soldados norcoreanos comenzaron a desmantelar los atavoces usados para diseminar propaganda en la frontera, poco después de que el Sur hiciera lo mismo.

Ambos países también frenaron las transmisiones de propaganda en la zona desmilitarizada, indicó el ejército surcoreano en junio, luego de la elección del presidente Lee Jae Myung, quien ha buscado rebajar las tensiones con Pyongyang.

FUENTE: Con información de AFP

