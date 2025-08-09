sábado 9  de  agosto 2025
Unión Europea aprueba pago de 3.200 millones de euros en apoyo macrofinanciero a Ucrania

Los pagos de la Unión Europea están estrechamente vinculados a la estrategia de recuperación, reconstrucción y modernización de Ucrania

Imagen referencial de la Unión Europea.

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRUSELAS. - Los Estados miembros de la Unión Europea aprobaron el desembolso de 3.200 millones de euros en apoyo macrofinanciero a Ucrania en el marco del fondo que garantiza el apoyo presupuestario sostenido a Kiev.

Este financiamiento tiene como objetivo principal reforzar la estabilidad macrofinanciera de Ucrania y apoyar el funcionamiento de su administración pública.

Las autoridades ucranianas recibirán esta partida tras la adopción por parte del bloque de los 27 del pago del cuarto tramo de la ayuda contenida en el fondo para Ucrania: mecanismo de 50.000 millones de euros para respaldar las finanzas públicas de Kiev hasta 2027.

Asimismo, los pagos están estrechamente vinculados a la estrategia de recuperación, reconstrucción y modernización del país, junto con un calendario para la aplicación de reformas en línea con los objetivos de adhesión de Ucrania a la UE durante los próximos cuatro años.

Dentro de las reformas pactadas con Ucrania figuran la gestión de las finanzas públicas, la gobernanza de las empresas estatales, la mejora del entorno empresarial, la energía y el desminado, mientras que los pagos se realizan de forma trimestral y condicionados al cumplimiento de los requisitos previamente acordados.

Armamento para Ucrania

Suecia, Dinamarca y Noruega se sumaron el martes 5 de agosto a la iniciativa para realizar compras de armamento estadounidense para suministrarlo posteriormente a Ucrania, en un paquete por valor de 500 millones de dólares que sufragará la adquisición de material bélico y munición para el Ejército ucraniano.

De acuerdo con lo señalado por la OTAN, estos tres aliados se unen a Países Bajos, que este lunes confirmó que dedicará $500 millones a la compra de material estadounidense para su entrega a Kiev, un formato con el que la organización militar busca paliar el recorte en la ayuda norteamericana a Ucrania y elevar el reparto de la carga en la asistencia a Kiev.

FUENTE: Con información de Europa Press

