TENSIÓN

Corea del Norte amenaza con una "respuesta terrible" si se producen más incursiones de drones surcoreanos

Pyongyang ha afirmado que el aparato estaba equipado con dispositivos de vigilancia y tras un análisis de los restos han determinado que contaba con dos cámaras de vídeo que grabaron áreas norcoreanas durante unos siete minutos

Esta fotografía, tomada el 4 de abril de 2025 y publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) vía KNS el 5 de abril de 2025, muestra al líder norcoreano Kim Jong Un (centro) mirando a través de la mira telescópica de un fusil mientras visita una base de entrenamiento de las fuerzas de operaciones especiales del Ejército Popular de Corea para observar una sesión de entrenamiento exhaustiva, en un lugar no revelado de Corea del Norte.&nbsp;

Esta fotografía, tomada el 4 de abril de 2025 y publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) vía KNS el 5 de abril de 2025, muestra al líder norcoreano Kim Jong Un (centro) mirando a través de la mira telescópica de un fusil mientras visita una base de entrenamiento de las fuerzas de operaciones especiales del Ejército Popular de Corea para observar una sesión de entrenamiento exhaustiva, en un lugar no revelado de Corea del Norte. 

KCNA VIA KNS / AFP

SEÚL.- Las autoridades de Corea del Norte amenazaron este viernes con una "respuesta terrible" si se producen más incursiones de drones procedentes de Corea del Sur, unas palabras que llegan después de que un aparato de este tipo violara el espacio aéreo norcoreano el pasado 4 de enero en un incidente que ha provocado un aumento de la tensión entre las partes.

"Quiero alertar de que la recurrencia de este tipo de provocaciones supone una violación de la soberanía inalienable de Corea del Norte y provocará, de forma segura, una respuesta terrible", indicó el líder norcoreano, Kim Jong Un, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias KCNA.

"Nos da igual quién utilizó el dron para esta infiltración y si es un individuo o si pertenece a una organización concreta", aseveró, en relación con un incidente que ha llevado al presidente surcoreano, Lee Jae Myung, a exigir una investigación inmediata.

Pyongyang ha afirmado que el aparato estaba equipado con dispositivos de vigilancia y tras un análisis de los restos han determinado que contaba con dos cámaras de vídeo que grabaron áreas norcoreanas durante unos siete minutos. En este sentido, las autoridades norcoreanas han indicado que el objetivo del dron era realizar un "reconocimiento de la zona".

Asimismo, recordó que otro dron también realizó otra incursión el pasado mes de septiembre equipado con "una cámara óptica de alta resolución", lo que supone "un claro medio de vigilancia y reconocimiento".

El pasado mes de enero, el régimen de Corea del Norte afirmó que las autoridades surcoreanas son "el enemigo más hostil hacia nosotros" y señaló que derrumbarán cualquier "objetivo" en caso de ataque. "La República de Corea (del Sur) es una copia perfecta de los lunáticos de Kiev", aseguraron entonces.

FUENTE: Con información de Europa Press

