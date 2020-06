“Pero la conclusión general es que se trata de una buena noticia", dijo el doctor Anthony Fauci, el principal especialista estadounidense en enfermedades infecciosas. ”Es una mejora significativa en las opciones terapéuticas disponibles".

El estudio se basa en una prueba amplia y estricta que suministró el medicamento a 2.104 enfermos escogidos al azar, a los que comparó con 4.321 enfermos que recibieron el tratamiento habitual.

Se suministró el medicamento por vía oral o intravenosa. Después de 28 días, el fármaco redujo en un 35% las muertes de enfermos que requirieron tratamiento con respiradores artificiales y en un 20% de los que solo requirieron oxígeno. Aparentemente no ayudó a los enfermos menos graves.

Los investigadores calculan que el medicamento impediría una muerte cada ocho enfermos con respirador y una de cada 25 muertes de enfermos tratados solamente con oxígeno.

Vacuna EEUU-coronavirus.jpg

En esta foto del 4 de mayo de 2020 distribuida por la facultad de medicina de la Universidad de Maryland, en Baltimore, un paciente inscrito en las pruebas clínicas de una vacuna para el COVID-19 de Pfizer recibe una inyección.

University of Maryland School of Medicine via AP