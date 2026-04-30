jueves 30  de  abril 2026
Altos costos

¿Cuáles son las ciudades de EEUU donde tener un auto se ha convertido en una pesadilla diaria?

Seis grandes ciudades estadounidenses se caracterizan por tener un tráfico elevado, a lo que se suma, altos costos de la gasolina, seguro y peajes, entre otros

En las grandes ciudades, el auto dejó de ser un símbolo de libertad (Purosautos.com)

En las grandes ciudades, el auto dejó de ser un símbolo de libertad (Purosautos.com)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI. Poseer un vehículo siempre ha sido sinónimo de libertad, comodidad y control del tiempo. Durante décadas, tener un auto representaba independencia: salir cuando se quisiera, evitar esperas y moverse sin depender de terceros. Sin embargo, en muchas grandes ciudades esta realidad ha cambiado de forma radical.

Hoy, en algunos de los principales núcleos urbanos del mundo, tener un automóvil puede convertirse en una experiencia frustrante, costosa e incluso poco práctica. Tráfico interminable, costos elevados, dificultad para estacionar y altos niveles de estrés están empujando a miles de conductores a replantearse si realmente vale la pena tener un carro.

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A continuación, analizamos varias ciudades donde conducir se ha vuelto un verdadero desafío diario.

Washington, DC: altos costos y tráfico constante

La capital de Estados Unidos combina una intensa actividad laboral con una infraestructura vial que no siempre logra absorber la demanda. El resultado es una ciudad donde los desplazamientos pueden ser largos y costosos.

Con tiempos promedio de traslado que superan los 30 minutos por trayecto, sumados a gasolina más cara y elevados costos de seguros, conducir aquí implica una inversión constante de tiempo y dinero.

Philadelphia: calles históricas, problemas modernos

Filadelfia destaca por su historia y cultura, pero su diseño urbano, pensado para otra época, complica la movilidad actual. Las calles estrechas, el tráfico denso y la falta de estacionamientos convierten cada trayecto en un reto.

Además, el crecimiento del parque vehicular ha superado la capacidad de muchas de sus vías, generando congestión frecuente.

New York City: el caos elevado al máximo nivel

Si hay una ciudad donde tener un auto puede ser más una carga que una ventaja, esa es Nueva York. El tráfico constante, los peajes, el altísimo costo del estacionamiento y las restricciones de circulación hacen que muchos residentes opten por no tener vehículo.

Moverse en Manhattan puede ser más lento en auto que caminando o usando el metro.

Los Ángeles: dependencia total del auto… con consecuencias

Paradójicamente, una de las ciudades más dependientes del automóvil es también una de las más complicadas para conducir. Las largas distancias, combinadas con un tráfico intenso durante gran parte del día, generan jornadas agotadoras al volante.

Aunque el auto es casi indispensable, también es una fuente constante de estrés.

San Francisco: estacionar es una misión imposible

San Francisco suma otro elemento a la ecuación: la dificultad extrema para estacionar. Sus calles inclinadas, el espacio limitado y los altos costos de parqueo hacen que tener un auto sea un lujo complicado.

A esto se suma el tráfico en horas pico y el alto costo de vida en general.

Chicago: clima, tráfico y costos

Chicago combina inviernos severos con congestión vehicular y altos costos operativos. El clima afecta directamente la conducción, mientras que el tráfico y los seguros elevan el costo de tener un vehículo.

Una tendencia que va en aumento

Lo que ocurre en estas ciudades no es casualidad. Existe una tendencia global donde los centros urbanos están dejando de ser amigables con el automóvil. Factores como el crecimiento poblacional, la falta de planificación vial y el aumento del parque vehicular están saturando las calles.

Al mismo tiempo, muchas ciudades están promoviendo el uso de transporte público, bicicletas o alternativas de movilidad, aunque estas no siempre cubren completamente las necesidades de los ciudadanos.

¿Qué hace que una ciudad “repela” a los conductores?

Al analizar estos entornos, se repiten ciertos patrones:

  • Congestión vehicular constante
  • Altos costos de combustible y seguros
  • Escasez de estacionamientos
  • Infraestructura vial limitada o saturada
  • Estrés diario asociado a la conducción

Cuando estos factores se combinan, el automóvil deja de ser una solución y pasa a ser parte del problema.

Tener un auto ya no es sinónimo automático de comodidad. En muchas ciudades importantes, se ha convertido en una decisión que implica altos costos, pérdida de tiempo y desgaste constante.

Más que una herramienta de libertad, el vehículo puede convertirse en una carga diaria. Y todo indica que, en el futuro, esta tendencia no hará más que intensificarse.

FUENTE: Con información de Purosautos.com

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