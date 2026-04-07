martes 7  de  abril 2026
TECNOLOGíA

Intel anuncia fabricación de "chips" para autos y robots de Tesla

En un mensaje publicado este martes en la red social X, Intel afirmó estar "orgullosa de unirse al proyecto Terafab con SpaceX, xAI y Tesla para mejorar la tecnología" de fabricación de procesadores

Un auto tesla se exhibe en ibeen, una feria automotriz.

Un auto tesla se exhibe en ibeen, una feria automotriz.

TOBIAS SCHWARZ/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El gigante estadounidense de semiconductores Intel colaborará con Elon Musk en un proyecto para fabricar chips para automóviles y robots de Tesla, así como para centros de datos en la Tierra y en órbita.

El hombre más rico del mundo presentó inicialmente su concepto, denominado Terafab y ubicado cerca de Austin, Texas, a finales de marzo, sin mencionar a ningún socio.

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En un mensaje publicado este martes en la red social X, Intel afirmó estar "orgullosa de unirse al proyecto Terafab con SpaceX, xAI y Tesla para mejorar la tecnología" de fabricación de procesadores.

A diferencia de sus principales competidores estadounidenses, Nvidia, Broadcom y AMD, que subcontratan la producción de sus chips, Intel cuenta con la capacidad industrial para fabricarlos por sí misma.

"Nuestra capacidad para diseñar, fabricar y comercializar chips de muy alto rendimiento a escala industrial permitirá a Terafab alcanzar más rápidamente su objetivo de producir el equivalente a un teravatio anual de potencia informática para impulsar la IA y la robótica”, declaró Intel en el comunicado, que incluía una foto de Elon Musk y Lip-Bu Tan, CEO de la compañía con sede en California.

Un teravatio equivale a varios cientos de millones de chips al año.

Conducción autónoma de Tesla

Los chips de Terafab están destinados al software de conducción autónoma de Tesla, al software que impulsará los robots humanoides Optimus desarrollados por Tesla y también al funcionamiento de centros de datos.

SpaceX está trabajando actualmente en el lanzamiento de centros de datos espaciales en órbita, lo que aumentaría significativamente los recursos para el almacenamiento de datos, así como para el desarrollo y el uso de la IA.

Durante su presentación, a finales de marzo, Musk estimó que la potencia de procesamiento de los centros de datos en el espacio podría llegar a ser entre cinco y diez veces mayor que la de todos los centros de datos instalados en la Tierra.

Para el magnate, el lanzamiento de Terafab surge de la observación de que la industria actual no puede satisfacer la demanda a medio plazo de chips de IA.

El proyecto Terafab busca consolidar, en una sola planta, la fabricación de chips lógicos, como las ahora famosas CPU y GPU, esenciales para la IA, así como procesadores de memoria, que actualmente escasean.

SpaceX y Tesla también contarán con equipos de producción de fotomáscaras en las instalaciones, que se utilizan para mapear los circuitos integrados que componen los chips.

Esto significa que será posible evolucionar la arquitectura de un chip prácticamente en tiempo real para mejorar su rendimiento.

FUENTE: Con información con AFP.

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